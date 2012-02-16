- 2012年02月16日北京排在第59位，上海位列第42位，美国纽约列第47位。以“顶级奢侈品天堂”著称的迪拜仅排在第94名。
- 2012年02月16日我国的企业年金规模约3000亿左右，市场上的企业年金管理机构较多，僧多粥少，竞争导致资金分散，投资管理机构处于“吃不饱”状态
- 2012年02月16日公告称，称准分子激光屈光手术是相当安全的手术，认为准分子手术不安全的说法，缺乏可靠的证据
- 2012年02月16日在线游戏收入增速稳定，公司未来继续加大游戏开发，同时尝试在线打印服务等领域
- 2012年02月16日浙江省船舶行业协会会长李仁鑫表示，”造船业最困难的时候来了”。
- 2012年02月16日湖南省有关部门负责人已赶往现场，当地政府正在全力组织救援
- 2012年02月16日东方造船集团是该地的明星造船企业之一，2011年8月，该集团在伦敦证交所AIM(伦敦证券交易所的第二板交易市场)挂牌交易，成为首家在AIM上市的中国造船公司
- 2012年02月16日亚洲资产交易的失败，标志着这家正在竭力扭转业务并安抚不满股东的昔日的互联网龙头企业，又一次遇到了阻碍
- 2012年02月16日2011年1-9月温州地区退保金11.75亿元，同比增长59.3%，比保费增速高55.9个百分点，比去年同期增速高40.6个百分点
- 2012年02月16日对于投资投机性需求，投资者应该止步于住房市场之外。理由都是相同的，今年是房地产市场下行期，投资必被套。
- 2012年02月16日另据了解，劳斯莱斯临牌的颁发时间是14日，即事发当天。如果是在事故后颁发，那么劳斯莱斯就是无牌驾驶，责任则由太能公司承担
- 2012年02月16日洪都拉斯司法部办公室的官员费雷拉15日说，火灾目前已造成359人死亡，“景象十分恐怖……，我们的工作人员进入牢房发现死者尸体都被烧焦，其中绝大部分已无法辨认。”死者身份的辨认工作可能不得不靠牙齿信息和DNA检测来进行
- 2012年02月16日在所有接受捐赠的主体中，各类基金会接收捐赠占比最大，为全国总额的34.8%；慈善会系统次之，为22%；民政部门占比为20.6%；除民政部门外的各级党政机关、人民团体占比8.97%；红会系统占比为6.68%
- 2012年02月16日在经济必须转型的当下，中央态度坚决，坚持房产调控政策不动摇，摁住了地方的一次次“小动作”。
- 2012年02月16日此次套利的方式是购入母基金，然后拆分，并在交易所场内交易。拆分后，子基金的份额会增加，从中可以观察到套利者留下的脚印
- 2012年02月16日在过去的“十一五”期间，我国政府采购规模呈持续扩大的发展态势。财政部公布的统计数据显示，全国政府采购规模由2005年的2928亿元增加到2010年的8422亿元，年均增长23.5%；“十一五”时期累计节约财政资金4000多亿元
- 2012年02月16日首批19家企业成功挂牌。开市当日共成交52万股，成交金额达243.1万元人民币
- 2012年02月16日多家电商网页上iPad一栏均显示“无货”，但不承认与商标侵权案有关；广州部分授权经销商将iPad收进了仓库里“偷偷卖”
- 2012年02月16日今年中央的货币政策仍会坚持稳健为主。在当前的宏观调控背景下，地产商和消费者都不应幻想放松调控。
- 2012年02月16日谈及自驾游计划，郑汝桦重申，所有利用一次性特别配额试验计划跨境行走的私家车均不能作营运用途，包括载客领取报酬。如发现违规行为，警方会作出跟进，依法处理
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富