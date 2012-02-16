湖南耒阳煤矿矿车脱轨15人死亡 2012年02月16日 湖南省有关部门负责人已赶往现场，当地政府正在全力组织救援

温州东方造船老板陈通考被传跑路 信心危机笼罩造船业 2012年02月16日 东方造船集团是该地的明星造船企业之一，2011年8月，该集团在伦敦证交所AIM(伦敦证券交易所的第二板交易市场)挂牌交易，成为首家在AIM上市的中国造船公司