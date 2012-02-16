- 2012年02月16日今年铁路将新增通车里程6366公里，成为历史上新线投产最多的一年。今年将有3500公里高铁通车
- 2012年02月16日从2012年年初房企的拿地情况看，全国10大标杆房企已经全面进入了“冬天模式”的运营状态。
- 2012年02月16日在组织好抢险救灾、安置好受灾群众的同时，保持高度警惕，落实各项维稳措施。各级领导干部要坚守岗位、尽职尽责，坚决防范和挫败敌对势力和达赖集团的各种破坏活动，确保各族人民群众在受灾的情况下能够过上一个欢乐祥和的藏历新年
- 2012年02月16日对于网上声讨的“注胶虾”现象，有的批发商说“很正常”。据批发商讲，冷冻虾解冻后会变得瘦小干瘪，分量也会减轻。将明胶往虾头、虾的腹部注射，能够增加虾的重量，让虾看起来更美观。但他坚称胶不是自己注射的
- 2012年02月16日央票发行量，相对2010年的4.2万亿元规模，有了大幅度回落，同比下降约66.67%
- 2012年02月16日在今年北京两会上，市人大代表、北京实验二小李烈校长提出了“取消三好生评选”的建议，李烈表示，新学期起该校将暂停评选三好生，而是采用更为多元化的标准评价学生的综合素质
- 2012年02月16日2010年中国近六成捐款流入政府、慈善会及红会系统中，只有1.3%的捐款到了慈善会之外的社团、民办非企业单位和福利院，而即使在这1.3%的捐款接收部门中，仍不排除有政府背景的公益组织
- 2012年02月16日欧菲光趁热打铁，不惜暂停股权激励计划，迅速推出了非公开募资投资触摸屏新项目的计划。然而，这一计划却被市场人士质疑是趁这一波触摸屏概念圈钱
- 2012年02月16日白银期货年内完全有可能推出，原油期货正在加紧准备，何时推出最终要由证监会决定
- 2012年02月16日在员工情况表中显示，*ST建通目前在职员工总数仅为13人。而在公司主营业务情况分布表中，电子产品销售、技术服务业务、房地产咨询收入皆未有表述，仅租赁一项报告期内实现约657万元营业收入。
- 2012年02月16日专家认为，去年底国家支持铁道部的2000亿元主要用于发放工资和设备欠款，今年铁路基建资金还在筹集当中
- 2012年02月16日通知要求，凡需报请党中央、国务院批准在华举办的国际会议，会议报批文件须明确各项经费来源，如涉及申请中央财政拨款，应在商外交部同意后会签财政部，方可上报审批
- 2012年02月16日从中国平安、中国太保、新华保险相继发布的2012年首份成绩单来看，1月份保费收入整体增速要好于预期
- 2012年02月16日近期股指能够持续上涨，除了消息面的因素外，更为主要的原因来源于投资者三个方面信心的增强。
- 2012年02月16日2011年我国进出口外贸依存度为50．1％。其中出口依存度为26．1％，进口依存度为24％。
- 2012年02月16日受监管政策影响，目前包括兴业银行、招商银行、中信银行在内的多家银行已经暂停了存抵贷业务
- 2012年02月16日对于昨日A股的放量上行，市场分析人士普遍认为，是由五大利好共同发力所致
- 2012年02月16日再次强调，要用3年左右的时间彻底解决车险理赔难问题
- 2012年02月16日有券商报告称，如果央行释放出货币政策松动的强烈信号，显然不利于调控通胀预期。
- 2012年02月16日半个多小时后，消防车离开了现场。聚集在楼下的约200名师生开始回到楼内，事故中不少学生喉咙痛、流眼泪，感觉不适
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