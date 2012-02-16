- 2012年02月16日中国12月减持美国国债319亿美元至1.1007万亿美元，为连续第3个月减持美国国债，目前仍是美国国债最大的海外持有国。
- 2012年02月16日2月前两周，工、建、中、农四家大型银行新增人民币贷款仅300多亿
- 2012年02月16日2012年1月，上市尚未满月的百圆裤业（002640）收到了一份补贴大礼，太原市政府和山西省财政厅给予公司上市奖励资金746.34万元
- 2012年02月16日很多人认为，对全社会公开的供水成本竟然虚高超过10亿元，而这些都要计入水价让消费者来买单，自来水公司的这种做法实在不该
- 2012年02月16日今年1月份我国铁路基建投资降至2009年以来最低点。15日，铁道部官方网站发布的2012年1月全国铁路主要指标完成情况显示，1月铁路基本建设投资仅87亿元，同比减少76%。
- 2012年02月16日深交所完善创业板退市制度采取了六个方面措施。
- 2012年02月16日北京中药大学王耀献院长也指出，要建立珍稀药用资源使用的处方权，以熊胆为例，必须列出明确的适应症，出一个处方点评，防止滥用。
- 2012年02月16日李斌，女，1954年10月出生，辽宁抚顺人，研究生学历，经济学博士，研究员。曾任吉林省副省长、国家人口计生委主任、党组书记等职。2011年12月履新安徽任安徽省委副书记，副省长、代省长
- 2012年02月16日
- 2012年02月16日73岁的原国务院发展研究中心副主任陈清泰担任上市公司协会首任会长，原证监会纪委书记李小雪则担任执行副会长，原证监会上市部副主任安青松担任协会秘书长
- 2012年02月16日该案自去年12月19日开庭审理，至今已过去将近两个月时间，一审并未当庭宣判。与之前开庭审理不同的是，这次所有涉案人员将在同一天、不同的审判庭内同时宣判
- 2012年02月16日若按照9.17%计算，减去2%名义收益率(银行利率)，那么养老金过去十余年损失达7000亿；如果算上社保五险基金合在一起，损失合计1.1万亿，抵消了2000年以来财政资金对社保的全部补贴。
- 2012年02月16日中国国家副主席习近平16号在访问艾奥瓦州后就会转往美国西岸的洛杉矶。据悉中方代表团将在访问洛杉矶期间签署协议购买862万吨美国大豆，价值约为43亿美元
- 2012年02月16日郭树清表示，监管部门和市场中介将逐步推行上市公司分类管理制度，对运作规范、公开透明、符合国家产业政策导向的公司，在融资安排、并购重组审核、股权激励等方面给予优先支持。
- 2012年02月16日该地震位于河源市区西北方向约25公里、新丰江水库库区西北边缘。广东省东至潮州、西至江门、南至莞深有感。据震中区(东源县锡场镇)叶镇长报告，“震感十分强烈，暂无收到人员伤亡和房屋倒塌报告。”
- 2012年02月16日沪深300等蓝筹股的静态市盈率不足13倍，动态市盈率为11.2倍，显示出罕见的投资价值，这意味即时投资的年收益率平均可以达到8%左右
- 2012年02月16日有记者问，习近平在美国访问，美国在今晨也已经发表了一个声明，比较好奇的是，以往国际上都是遵守一个中国的原则，但是美国说的是反对“台独”。想了解，这是不是未来大陆在国际上对于台湾问题上的一个新说法？
- 2012年02月16日习近平说，我们希望美方始终恪守中美三个联合公报精神，坚持一个中国政策，以实际行动反对“台独”，支持两岸关系支持两岸关系和平发展。习近平强调，我们也希望美方切实履行承认西藏是中国一部分、反对“西藏独立”的承诺
- 2012年02月16日曼谷市区14日下午发生3起爆炸，导致至少4名泰国人受伤。袭击者莫拉比在爆炸中失去双腿，被泰国警方控制。哈扎艾当晚准备逃往马来西亚时被警方在素万那普国际机场拘捕，但他否认参与爆炸袭击事件
- 2012年02月16日2011年12月份外国主要债权人持有的美国国债数额比前一个月下降了182亿美元。截至去年12月底，外国主要债权人持有的美国国债总额为4.7321万亿美元，低于上月的4.7503万亿美元，降幅约为0.4％。
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