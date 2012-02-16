泰国法院批捕曼谷爆炸案4名嫌疑人 2012年02月16日 曼谷市区14日下午发生3起爆炸，导致至少4名泰国人受伤。袭击者莫拉比在爆炸中失去双腿，被泰国警方控制。哈扎艾当晚准备逃往马来西亚时被警方在素万那普国际机场拘捕，但他否认参与爆炸袭击事件