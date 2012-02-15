- 2012年02月15日数据显示，去年第四季度，英国失业人口环比增加4．8万，至267万。英国全职工作的就业人数环比减少2．6万，为1824万。当季，年轻人失业人口增加2．2万，使16岁至24岁的失业总人数达104万
- 2012年02月15日伊朗石油部的一名发言人对媒体说：“我们否认这一报道……即使（伊朗）作出了这种决定，也应由伊朗最高国家安全委员会宣布。”
- 2012年02月15日中欧关系发展正进入新的关键时期，希望双方以这次达成的重要共识为新起点，提升政治互信水平，充实战略合作内涵，相互尊重、平等相待、开放包容、相互支持，为推动建设和平、合作、发展的21世纪共同努力
- 2012年02月15日贾利利在信中说伊方对六国准备重返核谈判表示欢迎，并且已经做好与六国恢复谈判的准备，“下一轮谈判能否成功，取决于六国对伊朗的倡议作出的建设性反应”。
- 2012年02月15日叙利亚国家电视台报道说，一个“恐怖武装团伙”15日炸毁了霍姆斯阿姆鲁门区和苏丹尼亚区附近的、向首都大马士革和南部地区输送柴油的管道。该管道隶属霍姆斯燃料公司
- 2012年02月15日广东有中小企业100多万户，个体工商户超过300万户，均占全国总数的十分之一左右。受国内外宏观经济形势影响，中小微企业生产经营面临较大的困难，部分中小微企业由于从银行信贷市场融资困难，不得不向民间高成本融资
- 2012年02月15日这是伊朗自主研制的第四代离心机，转速更快，效率也更高。阿巴西·达瓦尼说，启用新型离心机将加快伊朗的铀浓缩活动，这是对西方“敌意”的强烈回应
- 2012年02月15日现有研究证明“激光矫正视力”存在一定风险，但尚无研究直指该手术的危害大于效益。由于此技术自应用至今不足30年，所以术后的长期评估，尚处空白。激光仪器的把关，是当下最为有效的，控制手术风险的方法
- 2012年02月15日城镇化不仅可扩大投资，而且能促进消费，对扩大内需具有重要推动作用。要在充分尊重农民意愿、切实维护农民权益、严格保护耕地的基础上，积极稳妥地推进城镇化，培育新的经济增长极
- 2012年02月15日唯冠科技董事长杨荣山称，“苹果的案子国内涉及面很大，大量的消费者喜欢苹果的产品，所以海关也有表示难度比较大，要请示北京总局。”
- 2012年02月15日在货币供应量单元分析中，央行认为，金融创新不断增多等因素加快了传统存款分流，M2 统计较实际货币条件可能有所低估。
- 2012年02月15日当务之急，要切实清理、压减行政审批事项，加大放权力度。特别要在“减少”上下功夫。要加大力度向社会放权，加大力度向下级政府放权
- 2012年02月15日对于下架的原因，国美网上商城解释称，是由于“网站上因为暂时的商品经营结构调整导致下架”，并称国美网上商城依然有大量iPad存货，可能过几天重新上架。国美强调“没有接到任何机构的通知”。
- 2012年02月15日广西金河公司冶化厂未依法建设渣场，致使堆放的浸出渣、压滤渣的渗滤液以及厂区内收集的初期雨水均为严重超出国家排放标准的高浓度镉废液，这些废液汇集后通过天然岩溶落水洞进入龙江河
- 2012年02月15日
- 2012年02月15日今年外汇资金将总体保持净流入态势，但流入总量将明显低于过去几年的平均水平。进出口顺差和外商直接投资仍将是当前外汇净流入的主要渠道。
- 2012年02月15日1月CPI涨幅超预期说明通胀预期不稳定，尤其存在劳动力等要素供给趋紧的结构性因素，资源性产品价格也有待理顺，都可能固化通胀预期。加之全球流动性宽松格局仍将延续，仍有必要防范未来物价出现反弹。
- 2012年02月15日
- 2012年02月15日中方密切关注并支持欧盟、国际货币基金组织及欧央行正在采取的一系列应对欧洲债务问题的措施，将继续加强同欧盟的政策沟通与协调，促进中欧经贸、投资与金融合作。相信欧洲有能力、有智慧克服困难，迎来新的发展。
- 2012年02月15日2011年9月中旬以来，全国鸡蛋价格整体呈下降走势，2012年春节后价格降速加快。截至2012年2月15日，普通鲜鸡蛋全国日均价比2011年全年价格最低点还低0.9%。
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