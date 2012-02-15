英国失业率创16年新高 2012年02月15日 数据显示，去年第四季度，英国失业人口环比增加4．8万，至267万。英国全职工作的就业人数环比减少2．6万，为1824万。当季，年轻人失业人口增加2．2万，使16岁至24岁的失业总人数达104万

伊朗石油部否认关于停止向欧盟６国出口石油的报道 2012年02月15日 伊朗石油部的一名发言人对媒体说：“我们否认这一报道……即使（伊朗）作出了这种决定，也应由伊朗最高国家安全委员会宣布。”

伊朗就恢复核谈判事宜复函阿什顿 2012年02月15日 贾利利在信中说伊方对六国准备重返核谈判表示欢迎，并且已经做好与六国恢复谈判的准备，“下一轮谈判能否成功，取决于六国对伊朗的倡议作出的建设性反应”。

叙利亚暴力冲突升级 2012年02月15日 叙利亚国家电视台报道说，一个“恐怖武装团伙”15日炸毁了霍姆斯阿姆鲁门区和苏丹尼亚区附近的、向首都大马士革和南部地区输送柴油的管道。该管道隶属霍姆斯燃料公司

广东出台50条措施帮扶中小微企业融资 2012年02月15日 广东有中小企业100多万户，个体工商户超过300万户，均占全国总数的十分之一左右。受国内外宏观经济形势影响，中小微企业生产经营面临较大的困难，部分中小微企业由于从银行信贷市场融资困难，不得不向民间高成本融资

伊朗宣布生产出新一代国产离心机 2012年02月15日 这是伊朗自主研制的第四代离心机，转速更快，效率也更高。阿巴西·达瓦尼说，启用新型离心机将加快伊朗的铀浓缩活动，这是对西方“敌意”的强烈回应

央行报告预期今年外汇资金将总体保持净流入态势 2012年02月15日 今年外汇资金将总体保持净流入态势，但流入总量将明显低于过去几年的平均水平。进出口顺差和外商直接投资仍将是当前外汇净流入的主要渠道。