- 2012年02月15日
- 2012年02月15日在国家许可范围内，引导社会资本以多种形式投资文化产业，参与国有经营性文化单位转企改制，参与重大文化产业项目实施和文化产业园区建设。
- 2012年02月15日当前，中美都处在转变经济发展方式的关键阶段，两国经济议程高度互补和契合，在能源环保、生物医药、高端制造业、基础设施建设等领域合作空间广阔，希望两国企业家，把握机遇，把众多合作潜力尽快全面转化为互利共赢的实际成果
- 2012年02月15日从今年开始，广电总局要组织实施剧本精品创作工程，设立优秀剧本奖励基金，着力扶持优秀剧本项目。每年拿出3000万元，向全社会征集奖励好剧本，每个优秀影视剧本给予100万元到300万元奖励
- 2012年02月15日深入推进国有经济战略性调整和国有企业公司制股份制改革，优化国有资本战略布局，完善国有资产管理体制。完善和落实促进非公有制经济发展的各项政策措施
- 2012年02月15日中国外交部副部长崔天凯用四个“非常”形容此次访美体现出的特点：“可以说这次访问到现在为止，已经显示出‘日程非常密集，内容非常丰富、基调非常积极，意义非常重要’的特点。”
- 2012年02月15日当前，中美都处在转变经济发展方式的关键阶段。两国经济议程高度互补和契合，合作空间广阔。希望两国企业家把握机遇，把众多合作潜力全面转化为互利共赢的实际成果
- 2012年02月15日继续实施稳健的货币政策，密切监测国内外经济金融形势发展变化，增强调控的针对性、灵活性和前瞻性，适时适度进行预调微调，提高金融服务实体经济的水平，有效防范系统性金融风险，保持金融体系稳定，促进物价总水平基本稳定
- 2012年02月15日食品药品监管局通报说，北京、山东、湖北、哈尔滨四省市食品药品监督管理部门分别组织检验机构对红牛饮料11个批次的产品进行了抽检，尚未发现存在质量安全问题。
- 2012年02月15日2011年我国政府宏观调控的着力点放在调结构、转方式、控物价、惠民生上，经济增速适度放缓在一定程度上是主动调控的结果。
- 2012年02月15日会议明确了今年改革的重点工作：（一）推动多种所有制经济共同发展。（二）加快财税体制改革。扩大增值税改革试点，全面推进资源税改革。（三）深化金融体制改革。（四）深化电力、成品油和水资源价格改革。（五）推进社会领域改革等
- 2012年02月15日
- 2012年02月15日苹果发言人Carolyn Wu曾在2月14日表示，我们几年前在10个不同国家买下了唯冠iPad商标的全球商标权，唯冠拒绝在中国履行与苹果的协议。
- 2012年02月15日郭树清要求上市公司协会把服务放在第一位，当好上市公司的服务员，帮助企业树立强烈的市场意识和回报股东的观念，推动上市公司做优做强。
- 2012年02月15日中美在一些国际和地区问题以及人权问题上存在分歧是正常的，关键是要本着相互尊重、坦诚沟通、互不干涉内政的原则，妥善处理好。相信双方有智慧、有能力、有办法维护和发展好中美合作伙伴关系
- 2012年02月15日绿城地产全年销售目标仅为400亿元，较上年下滑27%；中海地产维持在800亿元，与去年持平；恒大地产集团亦一改过去几年的高速增长，出台800亿元的销售计划，这仅比2011年增加14%。
- 2012年02月15日决定说，金正日加强和发展金日成大元帅创建和胜利领导的朝鲜人民军，光荣地维护了社会主义祖国和民族的命运，为世界和平与稳定作出了不朽贡献
- 2012年02月15日郭树清称，目前资本市场存在三大不足
- 2012年02月15日郭树清表示，上市公司募集的钱不是白来的，不能无偿占有，更不能浪费
- 2012年02月15日在2月12日召开的董事会上，对免职董秘议案，上海金陵九名董事会成员中，三位独董均未投赞同票，其中二人弃权，一人反对，独董孟荣芳认为解聘董秘的理由不充分，投反对票。
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