中国将引导社会资本以多种形式投资文化产业 2012年02月15日 在国家许可范围内，引导社会资本以多种形式投资文化产业，参与国有经营性文化单位转企改制，参与重大文化产业项目实施和文化产业园区建设。

唯冠科技向中国海关申请禁止苹果iPad进出口 2012年02月15日 《财经》综合报道 苹果发言人Carolyn Wu曾在2月14日表示，我们几年前在10个不同国家买下了唯冠iPad商标的全球商标权，唯冠拒绝在中国履行与苹果的协议。