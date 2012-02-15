- 2012年02月15日在2月12日召开的董事会上，对免职董秘议案，上海金陵九名董事会成员中，三位独董均未投赞同票，其中二人弃权，一人反对，独董孟荣芳认为解聘董秘的理由不充分，投反对票。
- 2012年02月15日中国建筑1月建筑业务保持增长，地产业务受春节影响，同比下降幅度较大
- 2012年02月15日大中华区租务开支增长最多的市场是北京的中央商务区
- 2012年02月15日中美双方重申落实二十国集团有关峰会承诺，加快推进由市场决定的汇率制度，增强汇率灵活性以反映经济基本面，避免汇率的持续失调和货币竞争性贬值。
- 2012年02月15日
- 2012年02月15日将李瑞拉下马的正是他的助理——有“裸官”之称的中通建副总工程师董跃进。董跃进与李瑞同龄，由于妻子、儿子早年移居美国，他算是名副其实的“裸官”
- 2012年02月15日台湾卫生部门对激光近视手术做出回应，认为，该手术出现副作用或并发症的比率低于百分之一，除非医师的见解发表在国际期刊，且经医学会的科学讨论认为手术确实不再适合，否则“卫生署”不会禁止这项手术
- 2012年02月15日对于三网融合，张海涛表示，要做好第二批试点的启动工作，在继续做好第一批三网融合试点双向进入许可发放等后续工作的同时，配合有关部门开展第二批试点安全评估等相关工作。
- 2012年02月15日社保减持银行股相当于创始股东获利减持，其成本很低，远低于二级市场投资者，其减持价位不是其首要考虑因素
- 2012年02月15日居民房地产投资热情明显下降，基金、理财产品和股票投资偏好增强，实业投资偏好持续回升。在数次蝉联“最合算投资品种”榜首的房地产投资跌出投资意愿。
- 2012年02月15日沪指报2366.70点，涨21.93点，涨幅0.94%，成交量876亿元。深成指报9673.44点，涨126.66点，涨幅1.36%，成交量818亿元。
- 2012年02月15日在“史上最严”的房地产调控持续了一年半之后，从2011年下半年开始，全国大约有14个城市开始对当地的楼市政策进行适当的微调。
- 2012年02月15日2011年北京经纪机构共关店约1400家，日均关闭门店数近4家，其中超七成为中小经纪机构。
- 2012年02月15日范丽青表示，如果由于台湾方面的原因，一时还谈不起来，双方都应该珍惜并共同维护两岸关系的良好气氛。事实证明，双方以搁置争议、求同存异的态度对待一时还难以解决的政治分歧是很好的办法
- 2012年02月15日据伊朗官方媒体报道，伊朗总统内贾德已接受中方邀请，将于3月19日前访华。中国外交部发言人办公室就此表示，没有这方面的信息
- 2012年02月15日为避免地面上堵车，14日晚不少过情人节的情侣都选择坐地铁出行。面对这突增的客流，地铁也出现了“状况”，5号线临时停车、10号线甩站不停车。当晚客流压力导致的问题延续到15日
- 2012年02月15日中国空间技术研究院研究员、国际宇航科学院院士朱毅麟透露，神九发射以及与天宫一号的对接，与之前的神八大体上是一样的，只是发射时间不同，从而导致轨道稍微有点不同。“除此之外，神九就是神八的再次演练”
- 2012年02月15日1月3日，各大门户网站挂出的一组题为《陕西咸阳在押青少年校园现身说“法”》的照片，成为围观的热点，此举不仅被指“太伤人”，更被质疑“无视《未成年人保护法》”
- 2012年02月15日台湾地区雷射近视矫正手术的引进者，台北医学大学眼科兼任教授蔡瑞芳宣布，停做此手术。他认为该手术会在实施后的十至二十年陆续出现并发症，严重波及患者健康。蔡瑞芳的决定引起眼科医学界的讨论，同时致使爱尔眼科股价下跌4.29
- 2012年02月15日范丽青说，不久前，两岸关系在台湾岛内经受住了一场严峻考验。事实证明，推动两岸关系和平发展是一条正确的道路，符合两岸同胞的利益，符合海内外中华儿女的期待，符合历史前进的方向
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