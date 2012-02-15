北京24家银行联合营销 5个月刷卡消费1600多亿元 2012年02月15日 历时5个月的中国银联北京分公司及在京24家中资商业银行承办的“2011年北京市刷卡促消费”活动发挥了银行卡带动消费的作用，5个月刷卡消费1600多亿元

国际新闻早报 2012年02月15日 联合国安理会14日发表声明，对苏丹南科尔多凡和青尼罗河州的营养不良和粮食不安全形势日益严重表示强烈不安，并称该问题如不能立即解决，且国际人道主义人员无法对当地形势作出评估并提供紧急援助的话，该地区形势将达到危急程度