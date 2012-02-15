- 2012年02月15日温家宝说，我们已经生活在信息化社会中，把互联网建设好、利用好、管理好，本质要求是促进互联网健康发展。网络媒体要准确传播国家政策，真实反映群众心声，解疑释惑、增进共识，从而调动各方面积极性和创造性
- 2012年02月15日温家宝说，我们已经生活在信息化社会中，把互联网建设好、利用好、管理好，本质要求是促进互联网健康发展。网络媒体要准确传播国家政策，真实反映群众心声，解疑释惑、增进共识，从而调动各方面积极性和创造性
- 2012年02月15日在胡锦涛主席2011年1月对美国进行国事访问期间与奥巴马总统达成的共识基础上，中美双方一致同意本着相互尊重、互利共赢的原则促进中美合作伙伴关系健康稳定发展。在中美战略与经济对话的经济对话框架下，中美双方认同以下成果
- 2012年02月15日中国对于欧洲的投资有几个层次，其中包括中国央行外汇储备投资和中国的主权财富基金――中投的投资。
- 2012年02月15日沪指报2364.92点，涨20.15点，涨幅0.86%，成交量396.6亿元。深成指报9677.68点，涨133.90点，涨幅1.40%，成交量393.7亿元。
- 2012年02月15日针对此前陈炳良提出的徐民伟的代行董秘资格问题,上交所获悉上海金陵控股股东华鑫置业(集团)有限公司(以下简称“华鑫置业”)已召开董事会,决定徐民伟在代行上市公司董事会秘书期间,不再担任华鑫置业的财务总监。
- 2012年02月15日历时5个月的中国银联北京分公司及在京24家中资商业银行承办的“2011年北京市刷卡促消费”活动发挥了银行卡带动消费的作用，5个月刷卡消费1600多亿元
- 2012年02月15日但考虑到“平衡”的要求，头13日仅新增60多亿仍出人意料。有银行人士分析认为，企业存款年后下跌、存贷比制约以及有效需求的不足也是需要重点关注的原因
- 2012年02月15日专家预计，北京房地产调控政策年内不会轻易放松，全年房价仍将有10%-20%降幅。
- 2012年02月15日中美双方积累了30多年经贸合作经验基础。从长远看，两个国家经济相互合作、相互依存，对国际安全、两个国家实际利益来说都具有十分积极的意义。
- 2012年02月15日此时公示意味着跨境ETF已经取得实质性进展，也可能是证监会认为论证基本完备，推出的时机已经成熟
- 2012年02月15日2011年，三分之二的在华美资企业营业收入增幅高于其母公司全球平均增幅，约36％在华美资企业营业收入增幅更是比其母公司全球平均增幅高出了11％以上；78％的在华美资企业表示实现了“盈利”或“丰厚盈利”。
- 2012年02月15日在这次评级机构下调欧元区信用等级时，下手重，范围广，几乎大半个欧洲全部被囊括在内，这一重量级消息已经掩盖了希腊债务谈判的利好
- 2012年02月15日光大银行一款理财产品实际年化收益率只有3.4%，较预期最高收益率缩水一半
- 2012年02月15日网友认为当前抑制房价仅是效果初现，调控成果仍需巩固和加强。
- 2012年02月15日据英国全球能源研究中心估计，去年欧佩克石油出口收入可能达到8990亿美元，比2010年猛增38%。而欧佩克石油日产量仅从2010年的2930万桶微增至去年的2983万桶
- 2012年02月15日广东省财政厅党组书记、厅长曾志权发表文章称，当前的财政工作需加快四大转型。
- 2012年02月15日中兴通讯表示，与爱立信签订《和解协议》，双方将撤销相互之间所有诉讼，和解结果将不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响
- 2012年02月15日联合国安理会14日发表声明，对苏丹南科尔多凡和青尼罗河州的营养不良和粮食不安全形势日益严重表示强烈不安，并称该问题如不能立即解决，且国际人道主义人员无法对当地形势作出评估并提供紧急援助的话，该地区形势将达到危急程度
- 2012年02月15日纽兰在国务院例行新闻发布会上说，前不久伊朗密谋针对以色列和西方利益发动袭击遭到挫败，而近日发生的系列事件发生在其后，这提示人们，各类国家和非国家主体继续把国际恐怖活动作为一种“合法的外交工具”
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