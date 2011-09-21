- 2011年09月21日德意志银行大中华区首席经济学家马骏9月21日对此表示否认，称德意志银行的研究人员从来没有作出过这个结论
- 2011年09月21日长债指标品种10年期国债一级市场回暖，机构配置需求较高
- 2011年09月21日外汇交易商Faros董事总经理道格拉斯·波斯维克表示，欧元区不会解散，依然看好欧元未来的走势。
- 2011年09月21日紫鑫药业披露，根据通化市政府9月6日出具的相关通知，公司原通化募投项目用地东昌区经开区医药大路地块调整为旅游发展用地，人参产品系列化（通化）项目已不适应在该地块建设。
- 2011年09月21日在剧中一幕，扮演女总理吉拉德的女演员在总理办公室桌上与男子“翻云覆雨”，事后更用澳大利亚国旗覆盖赤裸的身体，跟伴侣依偎躺在地上
- 2011年09月21日“据我了解，目前很多寺庙，尤其是一些香火旺的寺庙钱很多，因此我们也尝试着去把这些钱拉过来。”上海一位城商行的客户经理表示。
- 2011年09月21日近日，在网上有一个传言，称一位家乐福国展店工作人员说，“临近国庆，他们接到上级命令，‘十一’前和‘十一’期间不得出售菜刀等刀具。”
- 2011年09月21日证监会的叫停“保荐+直投”模式可能“误伤”了部分正在稳步发展的券商直投公司，但在激烈的市场竞争中，更重要的是充分发挥各自的优势，进行理性的竞争。
- 2011年09月21日阿富汗高级和平委员会主席、前总统布尔汉丁·拉巴尼20日晚在其家中遭自杀式炸弹袭击身亡。今年以来，阿境内发生多起高官遇袭身亡事件
- 2011年09月21日赞比亚总统、议会和地方政府选举投票阶段21日凌晨接近尾声，全国6400余个选站的情况总体平静有序，但部分选站出现小规模骚乱
- 2011年09月21日目前在解决债务危机上，美欧似乎走了两条不同的道路。美国财政紧缩和刺激并举，在修复政府负债表的同时还在尽力提供种种短期刺激。而欧洲除了紧缩还是紧缩
- 2011年09月21日标准普尔首席证券策略师萨姆·斯托瓦尔对新华社记者说：“华尔街已经达成共识，即希腊迟早将违约。”对此，纽约证券交易所交易员马克·奥托持有相同观点，他对记者说：“希腊违约概率为100%”
- 2011年09月21日由于希腊和援助方的谈判进展不顺，希腊国债收益率急剧飙升，19日希腊一年期国债收益率一度升至117%
- 2011年09月21日法国国家科学研究中心经济学家埃利·科昂指出，意大利信用评级下降，直接后果是意大利政府的融资成本将增加，加大投入、刺激经济的空间缩小。直接表现是债券市场上气氛紧张
- 2011年09月21日分析人士认为，欧元区分崩离析的说法虽然危言耸听，但欧洲政治家确实需要从长远角度以战略眼光应对危机，否则受到威胁的不仅仅是欧洲，世界经济也将因此遭殃
- 2011年09月21日主权债务危机和互为表里的财政和金融风险给欧美乃至全球经济复苏蒙上阴影，如何应对风险和走出阴霾也成为世界银行和国际货币基金组织（IMF）年会召开当周各方热议的焦点
- 2011年09月21日有关负责人称，中国对美国白羽肉鸡产品反倾销反补贴措施符合WTO规则。中方将仔细研究美方提起的磋商请求，并根据世贸组织争端解决程序进行妥善处理。
- 2011年09月21日近期以来，已有多个信托计划的质押率在30%上下，体现出信托公司风险控制趋紧之势。
- 2011年09月21日报道说，17日当晚，两名犯罪嫌疑人从涧西区到西工区途中实施了两次未遂抢劫。18日凌晨在西工区电视台西侧小路上遇到途经此地的李翔，遂实施抢劫
- 2011年09月21日今年以来A股跌幅接近13%，不幸成为全球“熊”市代言人。调查显示超过8成股民亏损，亏损幅度普遍在20%以上，公募基金无一幸免全面亏损。
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