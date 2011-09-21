赞比亚大选整体平静 局部地区出现骚乱 2011年09月21日 赞比亚总统、议会和地方政府选举投票阶段21日凌晨接近尾声，全国6400余个选站的情况总体平静有序，但部分选站出现小规模骚乱

记者感受欧债危机 2011年09月21日 目前在解决债务危机上，美欧似乎走了两条不同的道路。美国财政紧缩和刺激并举，在修复政府负债表的同时还在尽力提供种种短期刺激。而欧洲除了紧缩还是紧缩

华尔街人士认为希腊违约可能性大 2011年09月21日 标准普尔首席证券策略师萨姆·斯托瓦尔对新华社记者说：“华尔街已经达成共识，即希腊迟早将违约。”对此，纽约证券交易所交易员马克·奥托持有相同观点，他对记者说：“希腊违约概率为100%”