欧元集团主席取消欧元区财长会议 希腊救助协议搁浅 2012年02月15日 欧元区17国财长9日在布鲁塞尔举行会议，决定只有在希腊议会通过救助协议、希腊政府再削减3.25亿欧元开支以及希腊联合政府主要政党作出改革承诺之后才批准救助协议。希腊议会12日通过了救助协议，但后两个条件尚未得到满足

突尼斯一上诉法院认定利比亚前总理无罪 2012年02月15日 在杜泽尔上诉法院作出上述裁定后，突尼斯司法部门决定对马哈茂迪及其同伴免予起诉

泰政府说曼谷爆炸案尚不能定性为恐怖袭击 2012年02月15日 泰国总理府发言人提蒂玛说，这3名伊朗人已在曼谷素坤逸路地区租住数月时间。媒体援引警方消息报道说，警方在3人居住的房间内发现爆炸物的痕迹。此外，警方还在莫拉比携带的黑色背包内发现3部手机和衣物，但没有发现更多炸弹

欧洲市场对穆迪降级反应平静 2012年02月15日 欧洲各大股指以及欧元对美元汇率14日小幅下跌后反弹。被下调评级的欧元区重债国的融资成本未出现大幅上升，葡萄牙、西班牙、意大利的10年期国债收益率分别小幅上涨4个、3个、3个基点至11.97%、5.29%、5.63%

科威特组建新内阁 2012年02月15日 据科威特通讯社报道，新内阁由16人组成，除首相贾比尔外，还有4人来自执政的萨巴赫家族，分别担任内政、外交、国防和新闻大臣。科威特石油集团前首席执行官哈尼·阿卜杜勒-阿齐兹·侯赛因接替穆罕默德·巴西里担任石油大臣

3名伊朗人涉嫌在曼谷制造炸弹引发爆炸5人受伤 2012年02月15日 据当地电视台报道，爆炸发生后，一名受伤男子携带背包从屋内跑出并拦下一辆出租车，但遭司机拒载。男子随后掏出炸弹扔向出租车，将司机炸伤

温州泰顺县政府发出公告 立人集团债权申报登记 2012年02月15日 15日，由泰顺县政府方面组成的温州立人教育集团有限公司处置工作领导小组办公室发出第3号公告，从即日起，进行债权人的申报登记。

国际财经早报 2012年02月15日 欧元集团主席容克宣布，由于希腊仍无法满足国际救助方提出的全部条件，决定取消原定于15日在布鲁塞尔召开的财长会议。这意味着第二轮希腊救助方案搁浅

法国2011年酒类出口突破100亿欧元创新高 2012年02月15日 数据显示，2011年法国酒类出口顺差增长9%，达86亿欧元（约合113亿美元），仅次于航空工业创下的177亿欧元（约合232亿美元），成为法国第二大贸易顺差部门