-
2012年02月15日
欧元区17国财长9日在布鲁塞尔举行会议，决定只有在希腊议会通过救助协议、希腊政府再削减3.25亿欧元开支以及希腊联合政府主要政党作出改革承诺之后才批准救助协议。希腊议会12日通过了救助协议，但后两个条件尚未得到满足
-
2012年02月15日
港交所权益披露资料显示，邓普顿2月3日增持了430.15万股招行H股，增持的平均价格为17.956港元，涉资约7724万港元。
-
2012年02月15日
在杜泽尔上诉法院作出上述裁定后，突尼斯司法部门决定对马哈茂迪及其同伴免予起诉
-
2012年02月15日
泰国总理府发言人提蒂玛说，这3名伊朗人已在曼谷素坤逸路地区租住数月时间。媒体援引警方消息报道说，警方在3人居住的房间内发现爆炸物的痕迹。此外，警方还在莫拉比携带的黑色背包内发现3部手机和衣物，但没有发现更多炸弹
-
2012年02月15日
欧洲各大股指以及欧元对美元汇率14日小幅下跌后反弹。被下调评级的欧元区重债国的融资成本未出现大幅上升，葡萄牙、西班牙、意大利的10年期国债收益率分别小幅上涨4个、3个、3个基点至11.97%、5.29%、5.63%
-
2012年02月15日
据科威特通讯社报道，新内阁由16人组成，除首相贾比尔外，还有4人来自执政的萨巴赫家族，分别担任内政、外交、国防和新闻大臣。科威特石油集团前首席执行官哈尼·阿卜杜勒-阿齐兹·侯赛因接替穆罕默德·巴西里担任石油大臣
-
2012年02月15日
2011年，全国法院共审结毒品犯罪案件69244件，同比增长16.9%；判决发生法律效力的犯罪分子74670人，其中被判处五年以上有期徒刑、无期徒刑至死刑的18969人
-
2012年02月15日
英国央行制定的通胀目标为2%，但在截至2012年1月份的48个月里，英国有42个月的通胀水平高于这一目标
-
2012年02月15日
据当地电视台报道，爆炸发生后，一名受伤男子携带背包从屋内跑出并拦下一辆出租车，但遭司机拒载。男子随后掏出炸弹扔向出租车，将司机炸伤
-
2012年02月15日
财政部14日发布的数据显示，2011年车辆购置税实现收入2044.45亿元，同比增长14.1%，比上年增速回落39.9个百分点。
-
2012年02月15日
国家最高科学技术奖每年授予人数不超过2名，获奖者必须在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树；在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中，创造巨大经济效益或者社会效益
-
2012年02月15日
15日，由泰顺县政府方面组成的温州立人教育集团有限公司处置工作领导小组办公室发出第3号公告，从即日起，进行债权人的申报登记。
-
2012年02月15日
这份报告长达200多页，主打内容包括向富人增税以增加财政收入、增加基础设施等方面投资以促进就业、支持经济增长等。舆论认为，总统奥巴马意在借预算报告彰显自己捍卫中产阶级利益、倡导社会公平和推动就业的努力
-
2012年02月15日
规划的一大亮点就是，首次在国务院文件中明确从定性定量两方面提出了今后5至10年我国现代农业建设的奋斗目标
-
2012年02月15日
业绩报告说，去年集团的销售收入水平是仅次于2008年的历史第二高水平。净收入达到了8.33亿欧元（10.97亿美元），比前一年上涨15%
-
2012年02月15日
欧元集团主席容克宣布，由于希腊仍无法满足国际救助方提出的全部条件，决定取消原定于15日在布鲁塞尔召开的财长会议。这意味着第二轮希腊救助方案搁浅
-
2012年02月15日
数据显示，2011年法国酒类出口顺差增长9%，达86亿欧元（约合113亿美元），仅次于航空工业创下的177亿欧元（约合232亿美元），成为法国第二大贸易顺差部门
-
2012年02月15日
希腊公共债务管理局此次拍卖的原定目标为10亿欧元，但由于市场需求高于预期，拍卖量超过了原定目标
-
2012年02月15日
市场不好或许是一些公司特别是大盘股推迟发行的主要原因。据了解，目前除了正在发行的中国交建，还有西部证券和陕西煤业等大盘股尚未启动发行程序。
-
2012年02月15日
德国贝伦贝格银行发布财报说，去年总收益比上年增长11.2%，至2.64亿欧元（约3.5亿美元）；净利润为5610万欧元（约1851亿美元）。该行目前没有持有任何欧洲债务危机国家的债券，其“有机增长”策略开始显效