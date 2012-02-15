- 2012年02月15日长航凤凰2012年可能需要50亿至60亿元的现金流。
- 2012年02月15日盛大网络成为Premium的子公司。Premium是一家位于英国维京群岛的商业公司，其联合所有人为盛大网络董事长、CEO兼总裁陈天桥；陈天桥的妻子、盛大网络非执行董事雒芊芊；陈天桥的弟弟、盛大网络COO(首席运营官)兼董事陈大年
- 2012年02月15日调价之后，我国汽油进口仍处于亏损状态，理论亏损幅度超过500元/吨；出口盈利略减，仍维持在200元/吨以上
- 2012年02月15日除了短线交易的嫌疑，越来越多的上市公司控股股东开始运用先减持、再通过定增低价接回的新操作手法展开套利活动。这种行为不仅明目张胆利用监管漏洞，更侵害了中小投资者的利益，成为再融资过程中值得高度关注的新问题。
- 2012年02月15日还有3年时间，西安市的公务员、民警、出租车司机乃至银行、邮政、医院等各个行业的从业人员，就要都会用英语对话。这是刚刚通过的西安市《加强西安国际语言环境建设工作实施意见》中明确规定的
- 2012年02月15日马英九贴文指出，35年来，周美青为他的付出与牺牲如此巨大，他对周美青的感激，绝非这篇短文所能表达，记得他在美国留学阶段，周美青就身兼数职赚取生活费，好让他安心读书
- 2012年02月15日2月份中国阳光私募基金经理信心指数为59.94，环比略有回升
- 2012年02月15日1美元对人民币6.2958元，较前交易日中间价6.2947下降11基点。
- 2012年02月15日因涉嫌刑讯逼供致人死亡的响水县公安局原副局长陈进兵，在出庭受审的过程中，当庭翻供，声称自己受到盐城县检察院的刑讯逼供，此前的所有供述均不是他的本意
- 2012年02月15日企业债的收益率较高是基金重仓企业债的主要原因。经过2011年的调整，企业债目前的绝对收益率和信用利差已达到历史较高水平，与利率产品相比，企业债未来有望获得较高的票息与资本利得双重收益
- 2012年02月15日经调查，从三亚航运总公司财会账面看，该笔剩余资金一直以“其他应付款——养老基金”科目挂账至今，实际该存款于1998年6～7月，已被该公司用于退还投资款105万多元、经销款46万多元、办公经费开支占用3.5万多元、提取现金2.8万元
- 2012年02月15日天津保税区大宗商品交易市场“人去楼空”是一个接近“消亡”的信号，对此有部分投资者情绪紧张，怀疑老板跑路
- 2012年02月15日2011年，全国共有18个省份城乡居民收入增速双双“跑赢”GDP，有25个省份农村居民收入增速超越GDP，29个省农村居民收入增速整体快于城镇居民收入。
- 2012年02月15日一名负责岛屿开发的建设承包商告诉记者，县里之所以给他们承包岛屿，主要是让他们从事果树种植，做植被还原的相关工作，但是其中有不少承包商受利益驱使，在承包的岛屿上兴建住宅甚至风景游览区
- 2012年02月15日“像招待费这种成本不应该跟供水成本挂钩，这不是鼓励企业大吃大喝吗？”——中山大学教授林江
- 2012年02月15日近期有消息称监管层有意在交易所市场推行高收益债券，证券公司和去年放行交易所市场的商业银行将成为该券种的主要机构投资者，公募基金暂不被允许参与其中
- 2012年02月15日何兵称，他认为，最高法还在传达这样一个信号——“社会各界的关注和不少报道与评论，我们知道”。同时他预计，最高法对吴英案的复核“近期可能不会有结果”
- 2012年02月15日苹果公司刚刚通知亚马逊中国、苏宁易购等电子商务网站将iPad下架。上周，国内部分地区的工商部门还查扣了少量在售的iPad
- 2012年02月15日徐昕分析称，社会对吴英案的广泛关注，呈现出一个明显的特点：不仅限于法律界，更扩大到全民参与，其中经济学家和企业家的关注尤其明显。普通民众的关注主要来自直觉，因为“判得太重”
- 2012年02月15日去年四季度房地产信托业务遭遇了“紧急刹车”，该季度融资规模仅为488亿元，环比减少52%
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