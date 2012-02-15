- 2012年02月15日胶水中毒事件曝光后，广州白云区实施地毯式专项整治。辖区内无证照皮革类企业予以取缔，有证照的企业，要严格落实达到职业健康生产条件，一些工厂已经关闭
- 2012年02月15日2001年9月20日，广西壮族自治区东兰县农机厂职工吴宗谋被人杀死。东兰县武篆镇拉乐村人王子发被认定为凶手。2007年2月5日，因犯抢劫罪在广西罗城监狱服刑的覃汉宝向狱方自首，称自己才是杀害吴宗谋的凶手
- 2012年02月15日2012年以来40只基金(A、B分开计算)总计分红金额仅为约13.27亿元，还不及去年同期分红总额的零头
- 2012年02月15日吴永正说，他现在不知道吴英在里面怎么样了。他说，以前吴英每个月大概会给家人寄两次明信片，虽然不能谈及案情，但是看到吴英的字心里会平静一些，“现在吴英有两个月没寄明信片，律师也有一个多月会见不到吴英”
- 2012年02月15日库克说，iPad迅速增长的原因是它站在了以前所有的产品的肩膀上，如iTunes商店和iPhone等
- 2012年02月15日中国对欧投资在资源性领域最突出。2011年，对欧FDI中，资源性投资达到43%，主要是来自于中投去年底斥资约40亿美元入股苏伊士环能旗下两家子公司。
- 2012年02月15日近5日来资金累计净流入居前的五大行业分别为房地产、酿酒食品、运输物流、造纸印刷和电子信息，累计资金净流入共计11.5亿元，在资金暗流涌动之中，这五大行业能否继续成为市场的主力军
- 2012年02月15日星展中国的全年净利较上一年翻了一倍，首次超越人民币5亿元。营业收入同比上涨65%，约人民币19亿元
- 2012年02月15日中国建筑1月地产业务销售额为34亿元，比上年同期下降54.9%
- 2012年02月15日“一些企业担心还款后银行不续贷，故意拖着不还，华鼎只能代为垫付。”华鼎一位高管说，去年下半年公司为客户垫付款项达4亿多元
- 2012年02月15日1月远洋合约销售约2.85亿元，环比及同比均大跌九成，合约销售面积亦仅录得约30200平方米，同比也出现逾八成的跌幅。
- 2012年02月15日假设最终发行价格按照上限定价，中国交建会将发行股数缩减至约13.5亿股，以保证A股募集现金的规模不超过50亿元。
- 2012年02月15日行政管理体制改革已进入调整政府自身权力配置的“深水区”，改革最大的阻力来自既得利益格局，没有革自己的命的决心和勇气，就突破不了与科学发展、与市场经济不相适应的政府部门权力利益格局，行政审批制度改革就难以深入
- 2012年02月15日交易型开放式指数基金（ETF）产品的创新在跨境与跨市场两方面同时推进，两类ETF的募集均已上报证监会并得到受理。
- 2012年02月15日2012年湖南将开工建设保障性住房、棚户区改造住房38.77万套。
- 2012年02月15日香港特区政府统计处14日公布，香港2011年商品整体出口货量比2010年上升2．9％，商品进口货量则上升5．1％。
- 2012年02月15日薄熙来说， 铁农同志多次来渝进行扎实、深入的调研，对我们很有帮助。多党合作是社会主义民主的重要象征，而重庆在这方面有独特的历史，八个民主党派，就有四个诞生在这里
- 2012年02月15日在利率市场化迟迟不启动的僵局下，银行存款在继续下滑，存贷比压力日盛，揽存压力与去年相比有过之而无不及
- 2012年02月15日据报道，欧盟新一轮制裁措施包括：冻结叙中央银行在欧资产，禁止叙商业航班飞往欧盟国家等。此外，针对叙利亚的石油禁运已经生效
- 2012年02月15日会议发表的联合声明指出，“基础四国”坚决反对欧盟将航空业纳入碳排放交易体系，并对此表示深切担忧。声明认为欧盟此举破坏了联合国气候变化框架公约等国际法，与多边主义原则相悖
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