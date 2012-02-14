- 2012年02月15日虽然雅芳目前仍是全球最大的直销巨头，但是中国区的业务无疑是雅芳之殇
- 2012年02月15日“三个如何”是郭树清履新后提出的三个关心的重大问题
- 2012年02月15日目前银行面临贷款收益下行的趋势。考虑到未来降息的可能，以及贷款需求相对的不足，未来贷款利率有望下行
- 2012年02月15日重点检查骗提骗贷和大额资金转存等情况，对检查和审计中发现的问题，责令整改并通报。
- 2012年02月15日此份附表中新增了征信数据、评估数据及监控数据三个项目，对2011年地方融资平台贷款的情况进行新一轮摸底，要求银行3月份内上报最新统计内容
- 2012年02月15日国家食品药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)资料显示，目前归真堂生产的众多产品中，只有“熊胆粉”和“熊胆胶囊”两种产品，获得国家药监局批号
- 2012年02月15日就各地GDP汇总之和高出全国核算数约10%一事，国家统计局局长马建堂14日回应称，这主要是因为分级核算中一些重复计算的技术问题以及原始数据存在差异的结果。
- 2012年02月15日2012年1月中国市场共有18家机构成功上市，已披露成功募集资金67.94亿元人民币，环比减少86.23%。
- 2012年02月15日他强调，作为世界上最大的发展中国家和发达国家，中美建设新型合作伙伴关系是一项具有重要和深远意义的开创性工作，既没有先例可循，也没有经验可鉴，只能“摸着石头过河”，或者“逢山开路，遇水搭桥”
- 2012年02月15日与1月连续三期主要食品价格普涨形成了鲜明对比的是，2月，主要城市的食品价格出现不同程度的回落，有分析称，这将推动2月CPI可以回落到4%以内，甚至可能达到3%。
- 2012年02月15日调查显示，该公司资金链断裂的消息可能是有意或无意泄露的，其目的或是为让地方政府接盘
- 2012年02月15日联名签署人包括全国政协常委冯骥才、著名歌手韩红、羽泉，著名主持人崔永元、李静、赵忠祥、张斌、张越，著名导演康洪雷、著名学者梁治平，著名媒体人董路、洪晃等
- 2012年02月15日习近平表示，中美两军关系是两国关系的重要组成部分，需服从、服务于建设相互尊重、互利共赢的中美合作伙伴关系的大局。希望中美两国防务部门本着“尊重、互信、对等、互惠”的原则，扩大和加强对话交流，培养和增进战略互信
- 2012年02月15日制作该宣传片的美中友好协会称，这是时报广场首次长时间滚动播放欢迎中国国家领导人访美的影像。这段名为“美中友谊，见证历史”的短片会在时报广场从14日上午一直滚动播放到15日凌晨
- 2012年02月15日希望与中方共同努力，解决在经贸等问题上的分歧，使两国关系造福两国和世界人民。拜登重申，美国坚持一个中国原则立场不会改变，乐见海峡两岸关系改善发展
- 2012年02月15日奥巴马说，在当前形势下，美中在国际和地区问题上的合作至关重要。美方愿与中方加强在G20等多边机制和伊朗核问题、朝鲜半岛、叙利亚局势等问题上的对话、协调与合作
- 2012年02月14日
- 2012年02月14日马尔代夫持续出现大规模抗议活动后，总统纳希德于本月7日突然宣布辞去总统职务，副总统瓦希德继任总统。然而，纳希德拒绝承认新政府，与瓦希德分歧严重，近几天连续组织示威抗议。尽管如此，新政府目前已基本控制马尔代夫局势
- 2012年02月14日中国对欧洲经济和欧元稳定抱有信心。中方愿意进口更多欧方产品，促进双边贸易平衡发展。希望欧方放宽出口管制，克制使用贸易救济措施，为双边贸易稳定发展营造良好环境。
- 2012年02月14日中巴同为发展中大国和快速增长的新兴经济体，在国际和地区事务中拥有广泛的共同利益。双方应当继续在二十国集团、金砖国家、世贸组织等多边机制中加强合作，协调立场，共同维护发展中国家的利益
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