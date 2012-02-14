新政府已基本控制马尔代夫局势 2012年02月14日 马尔代夫持续出现大规模抗议活动后，总统纳希德于本月7日突然宣布辞去总统职务，副总统瓦希德继任总统。然而，纳希德拒绝承认新政府，与瓦希德分歧严重，近几天连续组织示威抗议。尽管如此，新政府目前已基本控制马尔代夫局势