- 2012年02月14日中国支持欧方应对债务问题的意愿是真诚的、坚定的，已做好了加大参与解决欧债问题力度的准备。中方支持欧盟加强财政纪律，希望欧方向外界继续传递明确、有力的积极信息，并为中欧深化金融合作营造积极、有利的环境
- 2012年02月14日农民工进城后，农民工和他们的子女要享受同城市工人和子女平等的待遇。现在进入一个非常艰难的阶段，就是说让农民工融入城市，成为城市的一员，这就要解决户籍问题。因为上海、北京等大城市毕竟资源承载能力有限
- 2012年02月14日在回答外国记者有关提问时，温家宝说，西藏是中国不可分割的领土。西藏同胞是祖国民族大家庭的一员，是我们的兄弟。中国政府长期以来致力于西藏经济社会的发展，并且不断加大支持力度。
- 2012年02月14日今年汽车产业政策不明朗，鼓励和限制政策仅在局部。国家宏观经济政策对汽车产业影响很大，基本保持“稳中求进”，以实现恢复性增长
- 2012年02月14日随着李宁公司一声裁员令，国产运动品牌增长陷入困局再次成为舆论关注的焦点。李宁、安踏、特步等一批上市体育用品企业，2012年最新订货会数据、库存积压数、计划新开店铺等均处于近年来的最差水平
- 2012年02月14日公告称，截至本公告日，中兴通讯已收到所有诉讼所在地法院下发的撤销案件的裁定，意味着中兴与爱立信的纠纷正式结束
- 2012年02月14日这是今年继印尼对华陶瓷餐具反倾销之后，影响最大、涉及金额最大的中国陶瓷反倾销案件。
- 2012年02月14日中国国家副主席习近平对美国的历史性访问蕴含着重振双边经济和文化关系的潜力，将引领新一轮年度战略与经济对话，并加强我们之间的许多州/省级交流
- 2012年02月14日中美经济关系是世界上最重要的双边关系之一；而这种至关重要的关系如何维系将在很大程度上决定21实际全球经济的增长和活力
- 2012年02月14日美国驻中国使馆日前宣布，将于13日起试行一项简化签证审理手续的计划，使一些非移民签证申请人免面谈续签
- 2012年02月14日
- 2012年02月14日
- 2012年02月14日丁金坤认为苹果二审“难以胜诉”，因“iPad”商标的转让必须要深圳唯冠签订转让协议，法院不可能判决要求一个单位强制签订协议。如果苹果败诉，将被停止使用iPad产品销售，且面临深圳唯冠的天价索赔及工商机关的巨额罚款。
- 2012年02月14日律师曾多次建议李途纯申请国家赔偿，但他本人并不会主动提起国家赔偿，他只是希望在法制湖南的环境下，让像他这样的一批企业家得到公正对待。他说，“国家赔偿更多的是恢复名誉，如果要提请赔偿，经济赔偿只要求1块钱。”
- 2012年02月14日2月上旬食品价格较1月下旬普遍回落，蔬菜价格跌幅明显，2月CPI涨幅也将明显回落。
- 2012年02月14日第十四次中欧领导人会晤14日下午在北京举行，国务院总理温家宝与欧洲理事会主席范龙佩及欧盟委员会主席巴罗佐共同出席。
- 2012年02月14日2011年全国税收总收入同比增长22.6%。其中，增值税实现收入24266.64亿元，同比增长15.0%。另外，与汽车、房地产相关的税种增速明显回落。
- 2012年02月14日据中方统计，2011年中美双边贸易额达到创纪录的4467亿美元，同比增长16%。美国对华出口首次超过1000亿美元，达到1221亿美元，同比增长20%。
- 2012年02月14日该台将于3月15日在NOW TV启播（频道133），其后将拓展至亚洲及海外华人市场
- 2012年02月14日从农业银行获悉，2011年农业银行全年累计投放农田水利建设贷款103.7亿元，年末贷款余额达644.5亿元
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