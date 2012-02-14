李宁匹克特步361度安踏等运动品牌陷入增长困局 2012年02月14日 随着李宁公司一声裁员令，国产运动品牌增长陷入困局再次成为舆论关注的焦点。李宁、安踏、特步等一批上市体育用品企业，2012年最新订货会数据、库存积压数、计划新开店铺等均处于近年来的最差水平

中兴通讯与爱立信签和解协议 所有侵权诉讼撤销 2012年02月14日 公告称，截至本公告日，中兴通讯已收到所有诉讼所在地法院下发的撤销案件的裁定，意味着中兴与爱立信的纠纷正式结束