- 2012年02月14日其中，已退出平台、纳入一般公司类贷款管理贷款余额近3万亿元；其余仍按平台贷款管理的余额约6万亿元。另据介绍，平台贷款的抵质押担保整改率已达65%，这意味着至少有超过65%的平台贷款是安全的
- 2012年02月14日截至2011年12月31日，我国信托资产规模达48114.38亿元，比上季度末大幅增加7136.65亿元；2011年全年投向房地产领域的新增信托资金累计3704.58亿元
- 2012年02月14日采取进一步货币宽松措施，将用于购买国债等资产的基金规模扩大10万亿日元(1290亿美元)，同时决定进一步明确央行货币政策的物价目标
- 2012年02月14日沪指报2344.77点，跌7.08点，跌幅0.30%，成交663亿元。深成指报9543.78点，跌41.3点，跌幅0.43%，成交639亿元。
- 2012年02月14日此外，由于英国船只经常悬挂百慕大、开曼群岛、巴拿马和马耳他等国家和地区的旗帜，来自上述国家和地区的船只也将遭到阿根廷运输工人的抵制
- 2012年02月14日根据国际奥委会规定，2020年奥运会申办材料递交截止日期为2月15日，东京和多哈是首批递交申办材料的城市
- 2012年02月14日截至2011年12月31日，我国信托资产规模达48114.38亿元，与2011年三季度末相比大增7136.65亿元，增幅达17.36%；同比2010年年底3.04万亿元的规模，增加了58.25%
- 2012年02月14日至今为止，已经经历了整整10个年头。2003年，信用卡的发行数量仅为300万张。而央行2011年底的最新统计显示，截至2011年第三季度，信用卡累计发卡量为2.68 亿张。短短不到10年，信用卡发行数量增加了将近90倍
- 2012年02月14日走访的几家银行发现，各大银行基本上仍然延续基准利率和首付三成的首套房贷政策，个别银行出现上浮，甚至停止贷款的现象
- 2012年02月14日2月14日，日本中央银行决定采取进一步货币宽松措施，将用于购买国债等资产的基金规模扩大10万亿日元（1290亿美元），同时决定进一步明确央行货币政策的物价目标
- 2012年02月14日根据港交所披露信息统计，这已经是近两年邓普顿的第5次增持，总共斥资4.54亿元人民币，增持了3351.45万股招商银行H股。按昨日收盘价每股17.4港元计算，浮盈1875万元人民币
- 2012年02月14日当天的奖励大会上，2011年度国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、中华人民共和国国际科学技术合作奖等另4大国家级科技奖项也一一揭晓并颁奖
- 2012年02月14日但是成千上万张休眠卡、恶意透支、呆账坏账却让银行开始头疼，而另一方面，收费随意、服务不到位也让持有信用卡的客户怨言不断
- 2012年02月14日去年中美双边贸易额达到4400多亿美元，这反映了两国经贸合作优势互补、互利双赢的本质特征。对于经贸合作中出现的问题，我们也要本着互利双赢的精神，用积极和建设性的方法处理分歧和摩擦
- 2012年02月14日国泰君安股权由上海地方集团接手，确实为其上市铺路，但对于尚处于汇金旗下的几家证券公司（包括银河证券）而言，上市预期还没有那么快
- 2012年02月14日每股500美元，苹果股价飞速飙升，促使中国触摸屏概念板块强劲上涨
- 2012年02月14日裁员的背后是实际的经营压力和业务布局调整的需要。2010年，中金公司A股IPO承销收入缩水至7亿元，2011年则进一步降至不足2亿元。
- 2012年02月14日中国针对全球金融危机出台的刺激方案，使全国各省市政府背负了10.7万亿元人民币(合1.7万亿美元)的债务(相当于中国经济产出的约四分之一)，其中逾半数贷款将在未来三年内到期。
- 2012年02月14日欧元近期最不缺少的就是利空消息，标普又采用了落井下石的态度，下调了意大利30家银行的信用等级。
- 2012年02月14日截止午间收盘，沪指报2338.11点，跌13.74点，跌幅0.58%，成交374亿元。深成指报9511.28点，跌73.8点，跌幅0.77%，成交373亿元。
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