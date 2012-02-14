- 2012年02月14日马建堂称，此举最根本的目的是确保国家获得真实准确、完整及时的统计数据，为宏观调控和经济管理提供科学依据。
- 2012年02月14日仲量联行预测今年年增长率将超过25%；世邦魏理仕预测2012年中国区将获得20%的收入增长；第一太平戴维斯预测今年的目标增长20%。高力国际中国区的预计增长率为40%。
- 2012年02月14日公告称,若对应2011年预测利润,摊薄后的发行市盈率水平为7.22-7.80倍.而自2009年以来,A股IPO最低发行市盈率为2011年5月发行的桐昆股份(601233.SS: 行情)创下的12.22倍.
- 2012年02月14日在《建设幸福广东评价指标体系》测算出的2010年及相关年份建设幸福广东综合指数中，21个地市指数呈上升趋势，其中广州排名第一，东莞和珠海分别名列第二和第三，深圳和佛山则排名第四和第五。
- 2012年02月14日首批跨市场沪深300ETF的推出，将为期指期货的套利提供了方便，打开了基金业的创新之门
- 2012年02月14日自2月13日起，包括旅游签证在内的七类签证人员，如其签证失效期不足48个月，将可直接续签同种类签证，无需再次面谈。
- 2012年02月14日去年11月底，申银万国董事长丁国荣公开表示，中央汇金和上海国际集团已经完成了关于申银万国与国泰君安证券股份的置换和转让，这也意味着国泰君安已经排除了最大的上市障碍，登陆资本市场指日可待。
- 2012年02月14日鸡蛋每千克价格达8.72元，下跌0.52元，跌幅达5.6%；猪肉后臀尖(后腿肉)，每千克价格达29.57元，比上期下跌0.87元，跌幅达2.9%。蔬菜价格普遍下跌，其中，黄瓜跌幅达21.8%。
- 2012年02月14日多位人士均认为，新业务开闸还存在发行主体准入门槛、合格投资者标准、对冲机制、发行体制、发行方式、相关配套政策等六项难题亟待解决
- 2012年02月14日基金公司专户在沪深两市只分别新开了12个和9个账户，合计只有21个新增开户，都是2011年1月中登公司公布这一数据以来新增专户开户数的新低
- 2012年02月14日港股一改去年的下挫趋势，年初至今，恒指涨幅达12.75%。股市上扬，或许将使光大银行加快H股上市进程
- 2012年02月14日习近平表示，将继续推进人民币汇率形成机制改革。同时，希望美方在放宽高技术产品对华出口管制、为中国企业赴美投资提供公平竞争环境等方面也能尽快采取实质性步骤。
- 2012年02月14日在没有厘清历史遗留问题的情况下，该份异议函的出具，不难看出中旅信托的大股东首旅集团与新入股的泛海集团在此次重组中，有些迫不及待。
- 2012年02月14日中国太保2011年1月份保费收入实现开门红，部分原因是有一部分2011年12月中下旬的保单在1月份发出来
- 2012年02月14日公司本次发行短期融资券募集资金的主要用途为电影、电视剧的制作、发行及衍生业务
- 2012年02月14日熟悉新嘉联的投资者对公司高层卖“壳”一事并不陌生，新嘉联现任董事长丁仁涛早已无心恋战
- 2012年02月14日13日，包括地产板块在内的相关产业链板块资金均呈净流出态势。其中，银行净流出10.46亿元，房地产净流出7.87亿元，水泥净流出3.22亿元，工程建筑净流出达2.94亿元。
- 2012年02月14日浙富股份核电业务能否实现业务的突破，也将离不开背靠“第一央企”中核集团的核动力院支持。
- 2012年02月14日欧盟委员会称，这项交易不会对操作系统和专利市场造成重大的改变
- 2012年02月14日阿拉伯国家联盟外长12日召开特别会议，决定终止其赴叙利亚观察团的任务，呼吁联合国安理会组成阿拉伯国家与联合国联合维和部队派驻叙利亚。叙利亚对此表示反对，认为此举“公然干涉叙利亚内政”
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