俄罗斯说若叙政府同意不反对向叙派维和部队 2012年02月14日 阿拉伯国家联盟外长12日召开特别会议，决定终止其赴叙利亚观察团的任务，呼吁联合国安理会组成阿拉伯国家与联合国联合维和部队派驻叙利亚。叙利亚对此表示反对，认为此举“公然干涉叙利亚内政”