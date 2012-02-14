欧盟欢迎阿盟向叙利亚派联合维和部队的建议 2012年02月14日 阿什顿表示，欧盟在叙利亚问题上的首要目标是立即停止动乱，因此非常支持旨在实现这一目标的任何动议，“包括阿拉伯国家为实现叙利亚危机和平解决与联合国进行的更为密切的合作”

中国墨西哥领导人互致贺电庆祝两国建交40周年 2012年02月14日 胡锦涛在贺电中说，建交40年来，特别是2003年中墨建立战略伙伴关系以来，两国各领域友好交往密切，务实合作成果丰硕，在国际和地区事务中保持良好沟通与协作，推动双边关系不断迈上新台阶

国际新闻早报 2012年02月14日 伊朗外交部发言人梅赫曼帕拉斯特13日否认伊朗参与策划袭击以色列驻印度及格鲁吉亚使馆人员，称相关指控“纯属谎言”

美国新财年国防预算6139亿美元 比前财年略减 2012年02月14日 根据国防部公布的预算细节，新财年的基础国防预算约为5254亿美元，比2011与2012财年的水平都有所下降。上一财年与当前财年的基础国防预算分别为5283亿美元与5306亿美元

匈牙利国会批准克罗地亚加入欧盟协议 2012年02月14日 匈牙利国会当天以334票赞成、5票弃权的投票结果批准克罗地亚加入欧盟协议。投弃权票的议员全部来自激进政党“为了更好的匈牙利运动”

国际航协官员表示欧盟碳排放交易单边做法必须改变 2012年02月14日 汤彦麟当天在新加坡航展正式开幕前的航空业峰会上说，欧盟在推动全球航空业减排上走在前列值得赞赏，但欧盟将其他国家和地区航空公司运营的航班强行纳入其碳排放交易体系的单边做法“有问题”