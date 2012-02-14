- 2012年02月14日欧莱雅在西欧市场销售额同比增长0.6%，在北美市场销售额增长5.5%，在新兴市场销售增长9.5%，其中亚太和拉美市场销售分别增长13%和13.2%
- 2012年02月14日高盛、摩根士丹利、摩根大通、瑞士信贷、瑞银等外资投行去年奖金的削减幅度均在30%左右
- 2012年02月14日该机构认为，今年英国经济将有所恢复，但由于欧债危机给经济前景带来许多不确定性，全年增长将是缓慢的，特别是上半年的情况并不乐观
- 2012年02月14日经济增速在全国垫底的京沪，两地服务业发展水平由于在全国已经最高，考虑到要加快经济转型，日益更多地依赖服务业，而不是重化工业，因此整个经济可能会陷入后中等收入陷阱。
- 2012年02月14日阿什顿表示，欧盟在叙利亚问题上的首要目标是立即停止动乱，因此非常支持旨在实现这一目标的任何动议，“包括阿拉伯国家为实现叙利亚危机和平解决与联合国进行的更为密切的合作”
- 2012年02月14日胡锦涛在贺电中说，建交40年来，特别是2003年中墨建立战略伙伴关系以来，两国各领域友好交往密切，务实合作成果丰硕，在国际和地区事务中保持良好沟通与协作，推动双边关系不断迈上新台阶
- 2012年02月14日伊朗外交部发言人梅赫曼帕拉斯特13日否认伊朗参与策划袭击以色列驻印度及格鲁吉亚使馆人员，称相关指控“纯属谎言”
- 2012年02月14日根据国防部公布的预算细节，新财年的基础国防预算约为5254亿美元，比2011与2012财年的水平都有所下降。上一财年与当前财年的基础国防预算分别为5283亿美元与5306亿美元
- 2012年02月14日中国外汇交易中心公布2月14日人民币对美元汇率中间价报6.2947，较前一交易日跌8基点，周一报6.2939。
- 2012年02月14日中国商务部部长助理俞建华说，实施“走出去”战略，是中国进一步扩大对外开放、主动参与国际经济合作的重大战略决策，不仅有利于中国的经济发展，也有利于促进区域经济合作和世界各国的共同发展
- 2012年02月14日江山化工今日公告，2月13日上午在公司召开的2012年第二次临时股东大会上，逐项审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》等议案
- 2012年02月14日匈牙利国会当天以334票赞成、5票弃权的投票结果批准克罗地亚加入欧盟协议。投弃权票的议员全部来自激进政党“为了更好的匈牙利运动”
- 2012年02月14日据报道，苏-24轰炸机于1974年开始服役，截至目前共生产了1200多架。根据俄空军装备计划，苏-24轰炸机将被苏-34取代
- 2012年02月14日汤彦麟当天在新加坡航展正式开幕前的航空业峰会上说，欧盟在推动全球航空业减排上走在前列值得赞赏，但欧盟将其他国家和地区航空公司运营的航班强行纳入其碳排放交易体系的单边做法“有问题”
- 2012年02月14日雨润食品2011年四季度单季发生巨额亏损，管理层的解释未能平息市场疑虑
- 2012年02月14日雷恩希望希腊政府在欧元区本月15日召开下一次财长会议之前找出能够再削减3.25亿欧元（约合4.32亿美元）开支的领域，同时呼吁希腊联合政府的主要政党就严格实施救助计划中的改革与紧缩措施作出坚定的书面承诺
- 2012年02月14日据印度电视台报道，以色列驻印度使馆一辆轿车13日下午在使馆附近起火，导致2人受伤。目击者称一辆摩托车曾尾随此车并向车尾部投掷物品，汽车在起火前发生了爆炸
- 2012年02月14日目前，上海已发放各类数字证书约100万张，在企业报税、政府采购招投标、工商年检、建设项目招投标等20多项网上办理业务中应用，提高了政府公共服务效率，也方便了企业办事
- 2012年02月14日2012年上海市本级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位用财政拨款开支的“三公”经费预算合计10.5亿元，其中：出国（境）经费预算1.97亿元、车辆购置及运行费预算5.25亿元、公务接待费预算3.28亿元
- 2012年02月14日大国家党当天召开全国委员会会议，最终确定新党名。会议还通过将国民福祉和就业政策作为最优先考虑的政党纲领修正案
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