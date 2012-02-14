- 2012年02月14日公租房可分为非成套建设和成套建设两种情况。非成套建设的公租房，户型内不设单独的厨房，可在公共区域配建公共食堂、公共浴室和公共洗衣间，而且储藏空间也可以挪到居室之外，单独开辟分户租用的储藏室。
- 2012年02月14日根据福建省的校车安全操作目标，从2012年起，福建所有农村寄宿制学校且道路符合安全通客车条件的，要全面开通农村学生上下学周末接送班车，周末学生班车要延伸到所有通客车的行政村
- 2012年02月14日土中选委主席内亚兹雷耶夫说，尽管土近日遭遇罕见的严寒和大雪，但选民的参选热情没受影响，本次总统选举投票率高达96.7%。他说，这样的投票结果充分反映了土库曼斯坦民众对别尔德穆哈梅多夫总统及其治国方略的高度支持
- 2012年02月14日已经有银行卖出人民币的额度告罄，主要是由于CNH(人民币离岸市场)结汇(购买人民币)的价格要高于境内，客户自然选择通过CNY(人民币在岸市场)结汇
- 2012年02月14日江燕伟表示，凤飞飞去年在准备演唱会过程中发现声带疾病，因此取消演唱会，全力对抗病魔，但今年1月病情恶化，3日不幸病逝。当时即将迎来农历新年，凤飞飞生前交代过年后再公布消息，并感谢多年的工作伙伴以及一路支持她的歌迷朋友
- 2012年02月14日从现在可预见的情况看，今年物价涨幅将明显低于去年。从长期趋势来看，2月份指数会有一个明显的下降。回落到4%以内，甚至达到3%左右，且上半年若无特殊因素，或维持该水平徘徊。
- 2012年02月14日纽约商品交易所电子交易因技术原因13日出现中断，芝加哥商品交易所集团随后宣布取消当天白天交易时段的所有原油期货订单
- 2012年02月14日“泛海是从去年开始介入的，现在重组方案还在做，新公司注册资本在10亿元左右，泛海方面将持股30%。”一位接近重组方的人士透露
- 2012年02月14日报告显示，2013财年美国政府的财政支出约为3.8万亿美元，财政收入约为2.9万亿美元，财政赤字占国内生产总值的比例为5.5%
- 2012年02月14日汇丰银行、巴克莱银行、莱斯银行、苏格兰皇家银行和西班牙国际银行英国分行2011年2月同英国央行达成一致，承诺2011年向当地企业提供1900亿英镑（3002亿美元）贷款，其中760亿英镑发放给中小企业
- 2012年02月14日苹果公司2月13日宣布，在苹果的要求下，美国公平劳工协会（FLA）将对苹果终端零件提供商进行特别调查，其中包括位于中国深圳和成都的富士康工厂
- 2012年02月14日财报显示，东电当期福岛核事故损害赔偿费1.6445万亿日元（约212亿美元），福岛第一核电站废堆等特别损失费3122亿日元。此外，火力发电量的加大，使得东电当期燃料费支出同比增加44%，达1.5680万亿日元
- 2012年02月14日鑫房地产公司原股东刘明拿出四川中石化旗下公司向其汇款的凭证，再次指出中石化四川销售公司放高利贷
- 2012年02月14日该ETF每手买卖单位为100个基金单位，每手买卖金额约为3500元人民币
- 2012年02月14日农发行将入股30亿元。兴农担保注册资本金30亿元，以此计算，兴农担保增资扩股完成后资本金将变为60亿元，农发行持股50%
- 2012年02月14日政府不会继续采取债务大开闸、信贷大放水的方式来解决问题
- 2012年02月14日讲到民族发展趋势问题，就不能不涉及民族交融、融合问题。这个问题在理论界一直存在争议，在民族工作领域也是比较敏感的问题，导致我们一般不提“融合”
- 2012年02月14日国债期货仿真交易首日总体运行未超出市场预期，报价总体而言比较理性
- 2012年02月14日惠特妮·休斯顿的尸体被发现时，她的脸部朝下浸在浴缸里，双腿伸直，就像是栽倒在浴缸里一样，之前也有不少人怀疑这位流行歌手死于溺水。但有消息称，验尸过程中并未发现惠特妮的肺部有很多积水，所以休斯敦死于溺水的结论并不成立
- 2012年02月14日公募基金对高收益债态度相对谨慎，他们认为，只有在市场环境和基础设施完善的情况下，才有意试水这一区域
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