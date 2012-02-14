福建中小学三年内将全部使用国标校车 2012年02月14日 根据福建省的校车安全操作目标，从2012年起，福建所有农村寄宿制学校且道路符合安全通客车条件的，要全面开通农村学生上下学周末接送班车，周末学生班车要延伸到所有通客车的行政村

别尔德穆哈梅多夫赢得土库曼斯坦总统选举 2012年02月14日 土中选委主席内亚兹雷耶夫说，尽管土近日遭遇罕见的严寒和大雪，但选民的参选热情没受影响，本次总统选举投票率高达96.7%。他说，这样的投票结果充分反映了土库曼斯坦民众对别尔德穆哈梅多夫总统及其治国方略的高度支持

台湾著名歌星凤飞飞病逝 2012年02月14日 江燕伟表示，凤飞飞去年在准备演唱会过程中发现声带疾病，因此取消演唱会，全力对抗病魔，但今年1月病情恶化，3日不幸病逝。当时即将迎来农历新年，凤飞飞生前交代过年后再公布消息，并感谢多年的工作伙伴以及一路支持她的歌迷朋友

国际财经早报 2012年02月14日 纽约商品交易所电子交易因技术原因13日出现中断，芝加哥商品交易所集团随后宣布取消当天白天交易时段的所有原油期货订单

美国2013财年财政赤字预计为9010亿美元 2012年02月14日 报告显示，2013财年美国政府的财政支出约为3.8万亿美元，财政收入约为2.9万亿美元，财政赤字占国内生产总值的比例为5.5%

英国5大银行未完成2011年中小企业贷款目标 2012年02月14日 汇丰银行、巴克莱银行、莱斯银行、苏格兰皇家银行和西班牙国际银行英国分行2011年2月同英国央行达成一致，承诺2011年向当地企业提供1900亿英镑（3002亿美元）贷款，其中760亿英镑发放给中小企业