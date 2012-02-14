- 2012年02月14日民航局13日发布消息称，中国自主研发的国产C919大型客机目前累计订单已达215架，启动用户增加至10家。此外，C919零部件制造工作已开启，并且完成了28项关键技术攻关，适航取证工作也全面展开
- 2012年02月14日分析人士认为，医药生物行2012年1月，医药生物板块整体下挫4.77%，仅稍强于信息服务行业的-6.84%。
- 2012年02月14日众多宰客事件被曝光后，海南“国际旅游岛”背上了“国际宰客岛”的恶名，无论对三亚还是游客，无规则所导致的都是一个双输的结局
- 2012年02月14日板块上看，触摸屏、电子器件、医疗器械、生物制药、传媒娱乐等中小板块涨幅居前，其中触摸屏概念再度大涨6.84%，延续了近期的强劲走势；房地产、水泥、银行、石油等权重低迷，成为做空主力
- 2012年02月14日在2月8日前往药家讨要20万元受挫后，张显13日发博客称，张妙家人决定，如果得到20万元将全部捐给农村贫困儿童，供他们接受教育。药庆卫代理律师兰和回应说，药家不会给这20万，并称这一改口证明8日的要钱行动实为策划
- 2012年02月14日根据特区法例，凡属于香港永久居民中的中国公民，在香港通常居住连续不少于20年，且年满40岁，无外国居留权，均符合资格获提名为候选人
- 2012年02月14日对于广东首份“幸福指数”综合评价报告，有很多地方出乎大多数人意料，其中，人均GDP位居广东省第一的深圳，幸福广东综合指数仅列珠三角地区第四。其它各地级市“幸福指数”排名与人均GDP排位基本上也对不上
- 2012年02月14日2011年12月，郑州市人社局成立专项检查组，抽调相关专家和人员对郑州仁济肿瘤医院进行全面深入的检查。由于工作量大，目前专项检查尚未结束
- 2012年02月14日在新的场外交易市场构架中，新三板主要服务于高科技企业，而柜台交易则服务于小微型企业
- 2012年02月14日汪洋指出，进一步加强党的建设，是迎接党的十八大和省第十一次党代会，贯彻落实好会议精神的迫切需要；是加快转型升级，应对国内外复杂经济形势的迫切需要；是引领社会管理创新，增进社会和谐稳定的迫切需要；是适应干部“换代”形势
- 2012年02月14日备受市场关注的证券市场的场外交易再报喜讯，上海版OTC(场外交易市场或柜台交易)首批业务即将开锣。市场分析人士认为，证监会近几年一直在探索场外交易，预计全国性场外市场“两会”之后或下半年推出的可能性较大。
- 2012年02月14日美国国务院发言人纽兰在华盛顿的记者会上表示，此次的会谈是美方和朝鲜会谈的“继续”。美方希望借此了解朝鲜“是否愿意做到先前的承诺和国际义务，还有在弃核问题上采取切实步骤”
- 2012年02月14日“救火这件事本身是不宜学习的。我国的森林防火条例，也规定不得动员妇女儿童上山救火。当时介绍赖宁事迹的最主要篇幅也不是救火，专门有章节强调少年儿童不要模仿。因此，如果认为赖宁就是‘救火英雄’，是有失偏颇的。”
- 2012年02月14日此次改革，监管部门不赞同完全放开签字权，而倾向于“2+2”方案，即每个保荐项目仍由两位保荐代表人负责，但每位保荐代表人可同时申报的项目由发行部、创业板部各一个扩大为各两个。
- 2012年02月14日2008年，云南省孟连县发生了震惊全国的“7·19”事件。究其根本原因，是一些干部群众观点树得不牢、群众路线走得不正、群众利益维护不好、群众工作方法不当
- 2012年02月14日目前银监会研究有条件允许地方政府融资平台贷款延期偿还，但期限并不确定
- 2012年02月14日大元股份大连分公司位于大连市甘井子区大连湾街道宋家村实德工业园内。2011年5月1日起，大连分公司正在使用的部分厂房被大连实德集团强制拆迁。经了解得知，大连实德集团的强制拆迁行为是在执行大连市人民政府的土地收储计划
- 2012年02月14日国家副主席习近平在华盛顿会见美国前国务卿基辛格、奥尔布赖特，前财政部长保尔森，前总统国家安全事务助理斯考克罗夫特、布热津斯基、伯杰，前劳工部长赵小兰时，高度评价他们在不同时期为中美关系发展作出的重要贡献
- 2012年02月14日最新一版《商业银行资本管理办法》正在做一些调整和修改。修改后的《办法》最快有望7月开始实施。其中，正在研究扩大超额贷款损失准备计入附属资本的规模。如果该调整最终能够实施，此举将增厚银行业附属资本金
- 2012年02月14日一旦保险机构预判2012年有行情可做，目前保险资金的权益仓位便有顺势抬高的可能。
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