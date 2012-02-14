习近平会见基辛格等美国前政要 2012年02月14日 国家副主席习近平在华盛顿会见美国前国务卿基辛格、奥尔布赖特，前财政部长保尔森，前总统国家安全事务助理斯考克罗夫特、布热津斯基、伯杰，前劳工部长赵小兰时，高度评价他们在不同时期为中美关系发展作出的重要贡献