- 2011年09月21日潘石屹表示，房价还得继续降，“今年不降，两、三年以后还得降”，因为保障房的潜在影响巨大。
- 2011年09月21日患者接受器官移植后，一些“反应过激”的免疫T细胞会使自身免疫系统把移植器官当作“入侵者”发起攻击，引起排异反应
- 2011年09月21日英国诺森布里亚大学20日发布公告说，该校研究人员对一些志愿者进行了记忆测试，这些志愿者包括吸烟者、戒烟者和从不吸烟者。他们被要求在校园中的一些指定地点完成预先交代的一系列任务
- 2011年09月21日《条例（草案）》明确禁止以集中授课方式实施汉语拼音以及汉字读写训练、数字书写运算训练、外语认读拼写训练等违背学龄前儿童成长规律的教学行为
- 2011年09月21日当马吴配与英嘉配对决时，蓝营的支持度是41%，绿营的青睐度有36%，差距5%；若宋林配加入战局，可获得11%的票源，而马吴配的选票为39%，英嘉配的支持度32%，蓝绿差距为6%
- 2011年09月21日袁隆平劝告自己的研究生、博士生要把名利丢开一点，不怕困难，努力钻研。袁隆平说，我想他一定还是会出成果的，你一次不行，两次、三次、五次、一百次，会出成果的
- 2011年09月21日
- 2011年09月21日《焦点访谈》将加大舆论监督报道，重点聚焦教育、就业、社保、医疗、食品安全、环境保护、土地利用、保障房建设等民生问题，还将与国家部委、消费者协会等紧密合作，对中央政策执行过程中出现的涉及民生等问题进行权威调查、权威报道
- 2011年09月21日薄瑞光说，美方对军售已经做了决定，双方关系有正面发展。美国同意出售台湾F16A/B型战机升级装备，不代表排除未来仍有售台F16C/D战机的机会
- 2011年09月21日交通违法当事人可选择在机动车登记地或交通违法发生地进行处理，已处理的交通违法记录将通过综合应用平台转递至交通违法发生地或机动车登记地
- 2011年09月21日但公安机关在重审阶段追加的妨害作证罪，没有出现在起诉书上
- 2011年09月21日野村证券的消息，将任命Lewis Alexander先生为执行董事、美国首席经济学家
- 2011年09月21日
- 2011年09月21日截至2011年8月末，农业银行累计办理跨境人民币结算量达1210亿元。其中，2011年新增业务量891.5亿元，同比增幅达1156%
- 2011年09月21日泰国新政府上月上台以来，逐步依据选前承诺推行多项惠民政策，其中首辆车退税政策自上周末开始施行。这项政策预计将推动国内汽车市场发展，拉动内需，刺激经济，但其可能带来的“副作用”也引发了争议
- 2011年09月21日近期发生的数件中国企业来欧投资遇阻的事例，使不少中国企业家认为欧盟投资环境呈恶化趋势，有意搁置或放弃赴欧投资计划
- 2011年09月21日住建部副部长仇保兴表示，中国决不能步美国的后尘。中国城市化进程要坚持巩固紧凑型城镇、警惕大城市的盲目扩张、鼓励发展绿色小城镇的原则，防止千篇一律的无特色现代城市在中国的蔓延。
- 2011年09月21日萨达呼吁海湾国家加强合作，制定长期战略目标，在本地区建立石油化工一体化工业，尤其要重视建设以生产高附加值产品为主的石油化工企业，以及其他与石油化工有关联的派生企业
- 2011年09月21日在房地产信托发行较为火爆的长三角地区，这一规定已使得部分信托公司暂停了该项业务。此外，一些规模超标的信托公司则被相关监管部门降低了年度评级
- 2011年09月21日本来，血红蛋白的形状非常适合与一氧化碳分子结合，但研究人员发现，如果血红蛋白探测到机体释放的少量一氧化碳，它就会释放出一股能量，改变自己的形状，通过这种方式阻止一氧化碳与其结合
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