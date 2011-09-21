澳发现肝脏移植排异反应低的机理 2011年09月21日 患者接受器官移植后，一些“反应过激”的免疫T细胞会使自身免疫系统把移植器官当作“入侵者”发起攻击，引起排异反应

研究显示戒烟可恢复记忆力 2011年09月21日 英国诺森布里亚大学20日发布公告说，该校研究人员对一些志愿者进行了记忆测试，这些志愿者包括吸烟者、戒烟者和从不吸烟者。他们被要求在校园中的一些指定地点完成预先交代的一系列任务

野村证券任命Alexander为其美国首席经济学家 2011年09月21日 野村证券的消息，将任命Lewis Alexander先生为执行董事、美国首席经济学家

泰国首辆车退税政策引争议 2011年09月21日 泰国新政府上月上台以来，逐步依据选前承诺推行多项惠民政策，其中首辆车退税政策自上周末开始施行。这项政策预计将推动国内汽车市场发展，拉动内需，刺激经济，但其可能带来的“副作用”也引发了争议

卡塔尔能源大臣认为全球石油供应形势良好 2011年09月21日 萨达呼吁海湾国家加强合作，制定长期战略目标，在本地区建立石油化工一体化工业，尤其要重视建设以生产高附加值产品为主的石油化工企业，以及其他与石油化工有关联的派生企业