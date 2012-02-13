- 2012年02月14日道琼斯工业平均指数上涨72.81点，收于12,874.04点，涨幅为0.57%；纳斯达克综合指数上涨27.51点，收于2,931.39点，涨幅为0.95%；标准普尔500指数上涨9.13点，收于1,351.77点，涨幅为0.68%。
- 2012年02月14日近日，一自称广西都安县第二高级中学(以下称都安二高)学生“何姿姿2012”表示“被都安县公安局长任中伦强暴三次，现在怀孕四个月了，父亲报案被他们打成残废”的微博在网上广为流传
- 2012年02月14日2011年，在资金信托中，投向房地产行业资金余额达6882亿元，占比为14.83%。而去年全年房地产信托新增规模为3704亿元。业内人士称，背后隐藏的金融风险值得警惕，其中房地产信托兑付风险或成为今年信托业最大考验。
- 2012年02月14日苹果1月24日宣布，在截至2011年12月31日的2012财年第一季度，公司利润为131亿美元，较分析师平均预期高出36%。营收也较业内预期高出73亿美元。在发布该财报结果后的13天内，苹果股价在其中10天出现上扬
- 2012年02月14日社保基金于2月8日卖出中行H股1600万股，平均价格3.356港元，最高价3.38港元，涉及金额为5369万港元；交易后，社保基金持有中行的股份占比由10.01%降至9.99%
- 2012年02月14日对于中国国家副主席习近平当年在马斯卡廷的老朋友来说，现在最大的困扰莫过于“习”这个字的发音，见到有中国记者到访，他们不断要求记者纠正他们“习”这个词的发音
- 2012年02月14日法院认为，被告人高昌胜编造爆炸威胁的恐怖信息，严重扰乱社会秩序，其行为已构成编造虚假恐怖信息罪，依法应予惩处。惟被告人高昌胜如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚
- 2012年02月14日媒体报道称，此次500亿美元中的大部分已经拨入中投公司旗下国际投资平台——中投国际有限公司的账户，央行也将借此成为中投国际的股东。
- 2012年02月14日并将法国、英国和澳大利亚这三个拥有3A主权信用评级的国家列入负面观察名单
- 2012年02月14日近年来中国企业在美国投资发展迅速，此次中国驻美国大使馆开通“投资美国指南”网站，既体现了中方致力于推动对美国投资的良好意愿，也是服务中国企业赴美国投资的有力举措。
- 2012年02月14日15日，习近平将转往艾奥瓦州，美国农业部部长维尔萨克和美国驻华大使骆家辉将陪同访问，此站将侧重农业议题以及两国人民之间的友谊。最受关注的亮点是他将与27年前访问该州时接待他的老朋友茶叙
- 2012年02月14日他指出，40年前，以尼克松访华和中美《上海公报》发表为标志，中美交往大门重新打开。自此尽管经历风风雨雨，但两国关系不断向前发展，给两国和两国人民带来巨大福祉，也对亚太地区乃至世界和平、稳定、繁荣产生积极深远影响
- 2012年02月13日改革开放是发展的根本动力。要进一步统一认识，坚持改革开放不动摇，继续向改革开放要效益。要根据实际情况，围绕具体问题，大胆地试，大胆地闯
- 2012年02月13日所谓宏观审慎的政策，最基本的要求是保持政策的连续性和灵活性。要促进民间资本进入金融、能源、交通和社会事业等领域，今年上半年一定要把实施细则制订出来。
- 2012年02月13日在银行间市场设想建立场外黄金市场,主要考虑一些金融机构在这两个市场都是会员,这些机构对黄金交易业务也很熟悉,而且银行间市场只是需要对系统稍做调整,总体而言双方合作应会较顺利.
- 2012年02月13日小康家庭不动产投资意愿本期下滑3个单位，为103，仅高于临界值3个单位，跌至指数创立发布以来最低点
- 2012年02月13日外汇局称，在继续扩大银行类市场主体的同时，允许符合条件的非银行金融机构和非金融性企业参与银行间外汇市场交易，增加外汇供求的多样性。
- 2012年02月13日
- 2012年02月13日干散货市场需求疲软集运市场前景不明朗
- 2012年02月13日在最后关头，希腊议会通过紧缩决议，然而希腊国内反对声浪太高了，而欧盟和IMF态度异常坚决，这种态势下，财政紧缩决议能否真正落实，并能赢得欧盟和IMF信任，是个大问题
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