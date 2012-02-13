中国驻美使馆开通投资指南网站 助中企赴美投资 2012年02月14日 近年来中国企业在美国投资发展迅速，此次中国驻美国大使馆开通“投资美国指南”网站，既体现了中方致力于推动对美国投资的良好意愿，也是服务中国企业赴美国投资的有力举措。