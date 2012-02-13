2012年日本经济关键看重建需求和出口 2012年02月13日 去年第四季度日本经济重陷负增长，印证了大多数经济学家之前的预测。从全年来看，2011年的四个季度中，除第三季度曾环比增长1.7%外，其他三个季度均为负增长