- 2012年02月13日在最后关头，希腊议会通过紧缩决议，然而希腊国内反对声浪太高了，而欧盟和IMF态度异常坚决，这种态势下，财政紧缩决议能否真正落实，并能赢得欧盟和IMF信任，是个大问题
- 2012年02月13日此前，平安产险与平安寿险就双方营销员签订销售代理协议，向保监会请示。保监会认为，此事项不符合保监会有关规定和防范风险、明确管控责任的原则，对该申请未予批准。
- 2012年02月13日唯冠代表律师马东晓表示，唯冠仍期望与苹果达成和解。据知情人士透露，苹果方面已对iPad在中国大陆更名成本进行评估，双方正处于僵局状态
- 2012年02月13日由于许多贷款的本金无法偿还，各银行已开始延后地方政府债务的到期日，以避免出现违约潮。一名曾听取相关计划介绍的人士称，在某些情况下，到期日将被延后多达四年
- 2012年02月13日检察机关公诉部门经审查全案证据并讯问犯罪嫌疑人赖昌星，认为赖涉嫌走私、行贿的犯罪事实清楚，证据确实充分，依法向审判机关提起公诉。起诉指控赖昌星犯罪涉嫌走私普通货物罪、行贿罪，赖昌星系犯罪集团首要分子
- 2012年02月13日中美经贸交往过程中，难免出现一些摩擦和分歧。重要的是，双方要通过平等互利、互谅互让的协调，妥善处理分歧，不能让摩擦和分歧干扰整个中美经贸合作大局。
- 2012年02月13日德国总理默克尔在近期访华期间提出希望中投等长期投资者购买欧债。但是楼继伟认为欧洲政府债券并非中投这样长期投资者的理想投资标的。
- 2012年02月13日2011年是各种矛盾暴露的一年，从资源的短缺到生态灾难，从价格居高不下和泡沫的存在到通货膨胀的越演愈烈等。
- 2012年02月13日调查显示，受访中国小康家庭对目前和未来的家庭财务预期较为稳定，但表示家庭日常开支略有缩减。不动产投资意愿下滑显著，主要原因是楼市调控、保障房建设的持续推进。受访家庭对股票和基金的投资收益总体上较为悲观。
- 2012年02月13日深圳唯冠至今并没有向苹果提出具体的赔偿金额，目的就是希望可以与苹果进行和解。“唯冠没有正式报过价，而苹果非常高傲，没有听取报价的诚意。”
- 2012年02月13日国家土地督察派驻地方督察局近日开始密集约谈土地违法严重地区的政府主要负责人，一些地方严重的土地违法问题也随之浮出水面。
- 2012年02月13日2011年7月9日，一则题为《中科院院士段振豪包养二奶，小三，小四，养私生女》的帖子在网上疯传。根据发帖的“发妻”描述，“准院士”段振豪包养多名情人，并有私生女，被老婆发现，竟谎称是“捐精”
- 2012年02月13日2月13日，绿城中国首席财务官冯征表示，由于去年公司项目去化率不高，因此将部分暂时未作销售项目的开工情况作出调整，预计今年实际开工量较去年减少20%至30%。
- 2012年02月13日1月有两个因素导致CPI超过预期
- 2012年02月13日李智颖表示，22亿元协议销售估计会在3月转为合同销售，公司已认识到会计方式引起的歧义
- 2012年02月13日去年第四季度日本经济重陷负增长，印证了大多数经济学家之前的预测。从全年来看，2011年的四个季度中，除第三季度曾环比增长1.7%外，其他三个季度均为负增长
- 2012年02月13日2012年是艰难的一年，如出口未能复苏，香港经济第一季度有可能出现负增长
- 2012年02月13日截至收盘，沪指报2352.23点，涨0.25点，涨幅0.01%，成交777亿元；深成指报9585.08点，涨5.87点，涨幅0.06%，成交967亿元。
- 2012年02月13日北京市轨道交通2015年“增强版”已经启用，规划的线路均为城区地铁“加密线”。建成后，它们既可以缓解周边线路的拥挤，也可解决部分居住区“两边不靠”的问题
- 2012年02月13日分类别看，八大类别指数出现全面上涨。食品类价格同比上涨11.3%，其中粮食、油脂、肉禽及其制品、水产品、鲜菜和鲜瓜果价格分别上涨5.0%、7.0%、22.1%、9.6%、32.2%和3.0%，鲜蛋价格下降3.2%。
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