- 2012年02月13日习近平副主席访美旨在进一步落实两国元首关于建设相互尊重、互利共赢的中美合作伙伴关系的重要共识。双方将就中美关系及其他重大问题广泛、深入交换看法，巩固和深化彼此共识
- 2012年02月13日平安证券表示，当前航空股价仍未完全反映航空业2012年的业绩下调风险，建议等待需求转好的拐点出现
- 2012年02月13日房地产行业吸纳中国经济系统三成以上资源，但此行业陷入调整期时，中国经济必然硬着陆进入调整期，目前综合各类迹象看，2012年中，中国经济硬着陆风险急剧上升。
- 2012年02月13日据悉，目前唯冠科技(深圳)有限公司已向北京市西城工商分局投诉，而该部门已立案受理，对苹果公司侵权iPad展开调查，辖区苹果西单大悦城店或面临工商部门开出亿元罚单。
- 2012年02月13日1月CPI同比重新回升至4.5%。在央行看来，通胀压力还未明显消退，经济增长仍有相当韧性，不需要货币政策做太多放松来施救。
- 2012年02月13日深圳唯冠针对“iPad在华商标”的维权行为愈演愈烈。一方面，深圳唯冠联合多地工商部门对苹果产品进行立案调查，另一方面，深圳唯冠本月同时在上海浦东新区法院和广东高院打官司，同时将部分苹果的销售渠道列为起诉对象
- 2012年02月13日分析称此次该板块上涨是一波反弹，但后续发展仍需拭目以待
- 2012年02月13日“落实反馈意见中”的创业板IPO企业已由截至1月31日的126家增加至截至2月9日的138家
- 2012年02月13日海南省第四届人民代表大会第五次会议于2012年2月13日补选蒋定之为海南省人民政府省长，补选罗保铭为海南省第四届人民代表大会常务委员会主任
- 2012年02月13日同时，增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费（不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费），可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减
- 2012年02月13日在刚刚结束的伦敦“金融城周”中，人民币离岸交易是整个伦敦金融城最热门的话题。英国政府和众多金融机构将人民币业务当做未来新的增长点
- 2012年02月13日在落马前，现年58岁的谷凤杰被称为“一位慈父般的公安局长”
- 2012年02月13日“李途纯被还清白，除了李途纯案本身就是个冤假错案外，也是中央及湖南省委、省政府、省检查院领导事实求实，以法治理湖南的一次典型案例。” 中共十七大代表、湖南天地人律师事务所主任翟玉华表示
- 2012年02月13日经济转型的过程中，银行必须要承担起政治责任，把前面赚得盆满钵满的利润回吐出来一部分，用来支持实体经济在转型阶段的平稳发展。
- 2012年02月13日中小股东的质疑和指责、黄明贵的“问心无愧”、大成基金的抽身而去、资本新势力的“搅局”，嘉士伯让人看不懂的立场，重庆啤酒疫苗悬案依然是“浊酒一壶待看清”。
- 2012年02月13日高达8400万元的年品牌推广费大大影响了汤臣倍健2011年的利润。但依靠研发维系现有用户并不容易，汤臣倍健不得不选择这条高额的推广之路。
- 2012年02月13日如何能在简单的铺货模式之上，找到竞争对手越来越难以模仿，且有利于消费者长期忠诚度的模式，恐怕将是汤臣倍健长期前景中最关键的问题。
- 2012年02月13日2012年中国经济将在下行通道上保持增长，通胀将脱离政策调控视线。最大风险来自房地产投资下滑和欧洲债务危机引发的全球经济放缓，政策的放松恐将有限。
- 2012年02月13日本周两市解禁股数量为前一周10倍多。本周解禁市值为前一周的6倍，目前计算为2012年年内适中水平。
- 2012年02月13日沪指报2355.19点，涨3.21点，涨幅0.14%，成交402亿元；深成指报9603.8点，涨12.85点，涨幅0.13%，成交396亿元。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富