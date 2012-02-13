- 2012年02月13日沪指报2355.19点，涨3.21点，涨幅0.14%，成交402亿元；深成指报9603.8点，涨12.85点，涨幅0.13%，成交396亿元。
- 2012年02月13日目前信贷监管比较谨慎，有可能一季度都会在观察通胀走势后再做全年资金投放规划，全年额度后期仍存在上调的可能。整体而言，2月中旬之后到“两会”之前，全年的规模指标将会进一步明朗
- 2012年02月13日罢免重庆啤酒董事长以失败告终，从重仓逻辑至停牌后估值的处理上，大成基金都应受到拷问
- 2012年02月13日尽管新奥能源、中国石化还未与中国燃气董事会正式接洽，但前者收购志在必得的决心已昭然若揭。然而对于未获邀请的收购，中国燃气并不看好新奥能源的收购实力
- 2012年02月13日永辉超市之所以能在全国快速复制，除了主打“生鲜”牌、紧抓“农改超”契机之外，自有物业仅占3%左右，以租赁物业为主的“轻资产”扩张路径尤其值得关注。
- 2012年02月13日2011年以来，外汇占款+新增信贷之和显著超过M2。其背后的原因或许是M2低估，或者货币乘数在极度收缩。预计准备金下调以后，货币乘数会回升，这个缺口可能收窄。
- 2012年02月13日中国从伊朗进口的石油量比去年减少了一半左右，同时国际制裁措施增强了中国与伊朗国家石油公司讨价还价的能力
- 2012年02月13日科伦药业拟4.26亿元收购君健塑胶，君健塑胶主要生产制造塑料输液容器用聚丙烯组合盖（拉环式），是公司输液产品生产所必需的药用包装材料
- 2012年02月13日增发底价较首次预案价下调了33%，所投项目未发生变化，仍用于实施生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目
- 2012年02月13日今年延长石油将加大油气勘探力度，首先是石油勘探新增探明石油地质储量1.1亿吨。加快CNG和LNG厂运行，完成天然气产量2.6亿方
- 2012年02月13日本次配股按每10股配3股的比例向全体股东配售，配股价格为14.38元/股。
- 2012年02月13日报告显示，近期基金公司减仓步伐一致，以华夏基金公司仓位缩水幅度最大
- 2012年02月13日公司持有的西南证券1952万股限售股将于本周五解禁，按照西南证券2月10日8.72元的收盘价来算，重啤的账面浮盈已达1.83亿元。
- 2012年02月13日北京保障房使用的建材、各部分部件发生的问题，将不设“保质期”，而是实行终身责任制。
- 2012年02月13日长航凤凰除亏损外，公司的资产负债率正不断高企，此外，公司去年以来近百亿的海船订单仍需要支付
- 2012年02月13日这一轮宏观调控，在政府、企业、群众、银行四方利益博弈中，前三者都是失利方，只有银行是赢家。
- 2012年02月13日2012年中国经济增长预计比2011年略有下滑，8.5%到9%是多数经济学家的预测，是可以实现的。
- 2012年02月13日对于华润锦华终止此次重组的原因，武汉大学法学教授孟勤国认为，与其将重组方案提前泄露不无关系
- 2012年02月13日住建部政策研究中心副主任王珏林近日表示，今年的房地产宏观调控方向是不会发生变化的，也不能轻易变化。
- 2012年02月13日ST博元股价10月12日摸高15.27元/股之后一路下行，今年1月已跌至6元以下，公司以江西瑞晶业绩下滑各方价格调整协商未果为由终止了此次资产重组
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富