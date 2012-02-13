国际新闻早报 2012年02月13日 据捷通社12日报道，迄今共有23人在近两周袭击捷克的寒流中被冻死，其中多数为无家可归者。寒流还给捷克铁路和公路交通造成数千万克朗（1美元约合19克朗）的损失

希腊首都示威活动引发骚乱数十人受伤 2012年02月13日 雅典市长约格斯·卡米尼斯对记者说，警方成功阻止了闹事分子破坏雅典市政厅的企图。正在对紧缩措施进行辩论的各党议员一致对暴力活动表示谴责

科威特为霍尔木兹海峡可能被封锁制订应急预案 2012年02月13日 据科威特通讯社报道，赞基当天参加在科威特举行的一个石油和天然气会议时说，科威特还制订了其他多项危机处理方案，以应对地区局势紧张给原油出口造成的负面影响

叙利亚安全局势堪忧 阿盟观察团主席辞职 2012年02月13日 此外，据官方的叙利亚通讯社报道，“武装恐怖分子”近期加紧在一些地区的暴力活动，霍姆斯炼油厂和复兴大学等都遭到迫击炮袭击。叙军继续清剿武装分子，双方在多地发生冲突，互有伤亡

国际财经早报 2012年02月13日 国际航空运输协会呼吁在联合国协调下就欧盟航空碳税问题达成妥协，避免因此引发贸易战