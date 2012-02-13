- 2012年02月13日目前我国的基金投资者还是以散户为主，他们把追涨杀跌的投资习惯也转移到基金投资上，而国际上基本是以养老金等长期投资资金为主。“两金”等长期资金的入市，将会壮大机构投资者的力量，基金持有股票市值的占比将会增加
- 2012年02月13日受海外经济减速、泰国洪灾等影响，去年第四季度日本商品及服务出口环比实际减少3.1%，与此同时进口增加1%，使得外需对当季经济增长率的贡献为负0.6个百分点
- 2012年02月13日据捷通社12日报道，迄今共有23人在近两周袭击捷克的寒流中被冻死，其中多数为无家可归者。寒流还给捷克铁路和公路交通造成数千万克朗（1美元约合19克朗）的损失
- 2012年02月13日此前，赞比亚曾在1974年和1994年两度晋级非洲杯决赛，均与冠军失之交臂。本次成功问鼎冠军，也是球员们向1993年在加蓬上空遭遇空难逝去的赞前国家足球队队员送上的最好礼物
- 2012年02月13日雅典市长约格斯·卡米尼斯对记者说，警方成功阻止了闹事分子破坏雅典市政厅的企图。正在对紧缩措施进行辩论的各党议员一致对暴力活动表示谴责
- 2012年02月13日据科威特通讯社报道，赞基当天参加在科威特举行的一个石油和天然气会议时说，科威特还制订了其他多项危机处理方案，以应对地区局势紧张给原油出口造成的负面影响
- 2012年02月13日阿盟在会后的声明中重申，全面和公正的和平必须以以色列全面退出占领的阿拉伯和巴勒斯坦领土为前提，同时根据联合国有关决议公正解决巴勒斯坦难民问题，建立以东耶路撒冷为首都的独立主权国家巴勒斯坦国
- 2012年02月13日2012年2月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.2939元，较前交易日6.2937下降2基点。
- 2012年02月13日此外，据官方的叙利亚通讯社报道，“武装恐怖分子”近期加紧在一些地区的暴力活动，霍姆斯炼油厂和复兴大学等都遭到迫击炮袭击。叙军继续清剿武装分子，双方在多地发生冲突，互有伤亡
- 2012年02月13日受春节因素影响，金地1月签约金额同比下降逾7成，未来两个月新推楼盘多为高端项目，销售不容乐观。
- 2012年02月13日本月初，谷歌向美国联邦贸易委员会申请在本公司员工家中进行为期6个月的娱乐设备测试。内部人士对《华尔街日报》说，谷歌在寻找新的增长点，希望可以通过薄利多销扩大市场份额
- 2012年02月13日国际航空运输协会呼吁在联合国协调下就欧盟航空碳税问题达成妥协，避免因此引发贸易战
- 2012年02月13日巴西石油公司宣布将租用26艘用于探测深海石油的声纳船，租期为15年，总共将耗资759.38亿美元
- 2012年02月13日一旦中国燃气被新奥能源和中国石化收购后，新奥能源的负债率将超过100%，而更为担扰的是新奥能源与中国燃气在业务上不能发生协同效应
- 2012年02月13日尽管大整合的方案已确定，涉事公司仍相当谨慎，对记者的采访请求均予以婉拒。记者从邮科院一位知情人士处获悉，武汉国资此次拟拿出不超过30%的长江通信股份对烽火科技进行增资，增资完成后烽火科技将成为长江通信的控股股东。
- 2012年02月13日受学生返程客流的增加，铁路客流继续高位运行，2月11日当天，全国铁路发送旅客640.4万人次，加开旅客列车711列，全路运输秩序基本正常
- 2012年02月13日只有大力发展中小金融机构，才能加快解决对小微企业金融服务不足的问题，这也是金融支持实体经济的关键环节
- 2012年02月13日中国实现利率市场化要大力发展资本市场。下一步应促进商业银行主导的资本市场发展，具体路径是存款理财化和贷款证券化
- 2012年02月13日13～16日，受中等强度偏北路径冷空气影响，中东部大部地区自北向南将有4～8℃降温，东北南部、江南北部局部降温可达10℃；华北大部、东北地区、黄淮有4～6级偏北风，东部海域先后有6～8级大风
- 2012年02月13日据美国媒体报道，休斯顿死前参加了格莱美颁奖典礼前夜派对的彩排，据一同参加彩排的人称，她当晚就举止怪异，并且排练起来比较吃力
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富