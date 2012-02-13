甘肃武威选拔毕业半年本科生任副县级干部 2012年02月13日 去年12月，甘肃省武威市拿出31名副县级领导干部的职位向全国公开选拔、选聘人才。其中，1989年出生、工作刚刚半年的清华大学毕业生焦三牛，拟被破格选拔为副县级的武威市外事侨务办公室副主任