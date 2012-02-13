- 2012年02月13日薄熙来说，总理阁下在紧张的访华行程中，专门抽时间访问重庆，山城人民热烈欢迎。加拿大政府把驻重庆领事馆升格为总领事馆，鼓励加方企业加强与中国西部的合作，眼光独到，令人钦佩
- 2012年02月13日针对新闻出版总署最新公布的“达芬奇”报道问题调查结果，达芬奇公司表示，经过公司开会研究，决定不进行回应。此外有媒体报道，达芬奇已按期缴纳上海工商部门提出的罚款
- 2012年02月13日事故发生后，市安监、公安、工会及栖霞区区政府主要领导、区安监、公安等部门领导及相关人员已赶赴现场，了解事故情况，指导事故善后处理
- 2012年02月13日上周，证券业协会召集了10家有区域代表性的券商研讨“新三板”和场外市场建设。据了解，原先的“新三板”扩容的方案出现了重大变化
- 2012年02月13日失主领回失物时，可自愿将遗失物价值10%的金额奖励拾金不昧的单位或个人；拾遗物没有找到失主的，对拾遗者，可按拾获财物价值的10%的金额给予奖励
- 2012年02月13日上周沪深两市ETF再次出现巨量净赎回，净赎回环比大增超过70%，达到17.88亿份，其中上证180ETF依然是净赎回的主力品种
- 2012年02月13日民生建设要注意统筹兼顾、量力而行，上下结合、远近结合，突出重点，讲求实效。即要通过民生建设实现经济大布局、民生大改善、人民群众素质和生活品质大提升
- 2012年02月13日办法制定应充分考虑社会各方面的意见，对于社会提出的草案中不合理的地方应予以重视，尤其要多考虑消费者意见
- 2012年02月13日目前美国签证面签时间已经约到3月份，因此新政实施后，预计从3月下旬开始将出现赴美游客人数的小幅增长。同时旅行社业内人士也预计，为了拉住越来越多的赴美自由行游客，旅行社将推出更高品质的深度游
- 2012年02月13日信达证券认为，目前5日、10日、20日均线呈现多头排列，量能温和放大，从技术上分析，大盘有望维持震荡盘升的走势。
- 2012年02月13日入选的外国专家将在出入境、居留、医疗、税收、薪酬等方面享受特定政策和待遇。中央财政还给予上述专家每人人民币100万元的一次性补助；从事科研工作、特别是从事基础研究的外国专家还将获得300至500万元的科研经费补助
- 2012年02月13日与会机构经过讨论认为，新股发行制度改革的大方向已经确定，即全面放开询价对象，并赋予主承销商更多的询价对象选择权和配售权。
- 2012年02月13日广州、上海、武汉等铁路警方充分发挥实名制售票作用，拓宽信息来源渠道，建立“稳、准、快”的查缉追逃机制，有效提升了缉逃战绩。其中广州铁路公安局通过实名制售票共查获107名网上在逃人员，占该局查获总数的71.8%
- 2012年02月13日来自于基本面的压力可能在本月缓解，因此2月行情或值得看好。去年春节在2月份，而今年春节在1月份，这会使2月份数据在季节性“错配”的背景下出现显著的同比改善。因此，2月份基本面利于股市保持强势格局。
- 2012年02月13日面对证监会主席郭树清的发问，很多投资者也在问，新股发行到底要不要审？一家网站针对此话题的一项调查显示，有超过七成的受访者表示，支持新股发行不审或减少行政审批。不过，证监会对造假等违规上市要零容忍
- 2012年02月13日“有两种东西，我们越是时常反复地思索，越是在心中灌注了永远新鲜和不断增长的赞叹和敬畏：我头上的星空和我心中的道德法律。”这是在悔过书的开头，尹春燕引用哲学家康德的一句名言
- 2012年02月13日多家基金公司表示，将保持与去年相当的新发基金数量，并认为今年新基金数量有可能再创新高
- 2012年02月13日去年12月，甘肃省武威市拿出31名副县级领导干部的职位向全国公开选拔、选聘人才。其中，1989年出生、工作刚刚半年的清华大学毕业生焦三牛，拟被破格选拔为副县级的武威市外事侨务办公室副主任
- 2012年02月13日一位券商投行部总经理则表示，证券市场的改革需要有一个过程，需要几代人才能改变行为方式。现在要一下子从核准制到注册制是不可能的
- 2012年02月13日芜湖市人民政府印发关于进一步加强住房保障改善居民住房条件的若干意见的通知》(芜政〔2012〕12号)发布后，社会各界提出了有益的参考意见。考虑到该《通知》要求制定的配套实施细则正在研究完善之中，为保持我市房地产市场更加平稳健
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