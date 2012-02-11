希腊议会通过新紧缩措施 将获1300亿欧元援助 2012年02月13日 根据这一救援协议，欧盟和国际货币基金组织将向希腊提供1300亿欧元(约合1710亿美元)的新救援贷款，希腊政府则实施新的紧缩措施，包括将私营部门的最低工资标准降低22%，年内减少32亿欧元政府开支并裁减1.5万名公务员等

韩籍货轮因涉嫌镇江水源污染被扣押 2012年02月11日 武汉海事法院向涉嫌违法排污的韩籍货轮“格洛里亚”号下达民事裁定书和扣押船舶命令，要求其向法院提供2060万元人民币进行担保