- 2012年02月13日在宪法广场旁边的议会大楼里，希腊总理帕帕季莫斯、副总理兼财政部长韦尼泽洛斯以及联合政府主要政党领导人在辩论发言时警告说，如果该协议被议会否决，希腊将出现灾难性的无序违约
- 2012年02月13日根据这一救援协议，欧盟和国际货币基金组织将向希腊提供1300亿欧元(约合1710亿美元)的新救援贷款，希腊政府则实施新的紧缩措施，包括将私营部门的最低工资标准降低22%，年内减少32亿欧元政府开支并裁减1.5万名公务员等
- 2012年02月13日国际信评机构标准普尔服务公司继上月调降意大利主权信评后，再次调降联合信贷集团在内34家意大利银行评等
- 2012年02月13日在中美两国贸易热度与摩擦同时增长之际，外界普遍认为，中美两国的经贸议题仍会在这次两国高层会晤中成为主要话题，两国彼此都需要通过此次访问在一些经济议题上展开对话交流
- 2012年02月13日2011年年报审计是新审计准则实施的第一年。根据中国证监会2011年12月30日发布的41号公告的要求，上市公司应按照《企业内部控制基本规范》的要求建立健全与财务报告相关的内部控制制度
- 2012年02月13日自去年下半年以来，我国外贸下行态势较为明显。今年1月份，进出口增速均出现下滑，虽有季节性因素影响，但也反映出外贸发展面临的不稳定、不确定因素增加，对这一趋势要高度重视。
- 2012年02月13日换届之际，站在新的发展起点，人民更加呼唤讲真话、做实事的“老实人”
- 2012年02月13日在仪电集团内部，财务总监已经轮岗了一遍，而且已建立了董秘联席会议，因此集团对董秘轮岗是既定的方针。
- 2012年02月13日有消息称，天津文化艺术品交易所将优化股权结构，并确定由国有企业控股，相关实施细节正在抓紧落实中
- 2012年02月13日在城投公司中，有稳定收入来源的比如水务等平台，很适合做成资产证券化产品，“可以暂时缓解现金压力。”
- 2012年02月13日温家宝在谈到房价问题时表示，，房地产调控目标有两个：一是促使房价合理回归不动摇，二是促进房地产市场长期、稳定、健康发展。这也是他近年来多次公开场合提到要促进房价合理回归。
- 2012年02月13日温家宝在中南海主持召开五次座谈会，听取社会各界人士对《政府工作报告(征求意见稿)》的意见和建议。他表示，今年是本届政府任期的最后一年。各项工作一定要善始敬终，能做的事情绝不拖延，能解决的问题绝不推脱
- 2012年02月13日这就需要我们静下心来，深入了解情况，脚踏实地做好工作。这对国务院及有关部门都是一个考验
- 2012年02月13日谷歌电视团队在Facebook上表示：“请为周一做好准备。我们将宣布一些重要消息。”业内人士猜测，谷歌电视将发布重大消息。
- 2012年02月13日华夏基金上海分公司总经理董黎明于2011年初辞去高薪厚职，选择回到山东农村经营农业企业
- 2012年02月13日与此相适应，是要促进民间资本进入金融、能源、交通和社会事业等领域，这不仅能缓解经济发展的困难，而且能够推进整个事业的发展。“新36条”没有落实，民间资本进入就遇到玻璃门、弹簧门。今年上半年一定要把实施细则制订出来
- 2012年02月12日2月11日下午3点50分左右，上海浦东新区，一辆失控的比亚迪轿车在撞死一名出租车司机后，接连撞上另外两辆车，导致其中一辆QQ轿车油箱破裂起火，车内一对男女被烧死
- 2012年02月12日甘肃省武威市古浪县一王姓男子醉酒后开车撞伤一名退休老人，因后怕承担责任而将老人拉到荒滩掩埋
- 2012年02月11日国家新闻出版总署日前通报了中央电视台《达芬奇“密码”》报道调查情况。调查组认为，根据现有调查证据，中央电视台的报道内容基本属实
- 2012年02月11日武汉海事法院向涉嫌违法排污的韩籍货轮“格洛里亚”号下达民事裁定书和扣押船舶命令，要求其向法院提供2060万元人民币进行担保
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