海南政协委员提议开征空置税解决楼市空置率过高 2012年02月11日 部分委员调查，三亚商品房空置达到80％以上，大东海和海坡片区的空置率甚至达到90％左右

证监会调查ST博元违规交易股票账户 2012年02月10日 《财经》综合报道 此次立案调查的对象为涉嫌违反证券法律法规交易公司股票的若干账户