我国出口两年来首现负增长 未来出口形势严峻 2012年02月10日 1月份我国外贸进出口数据符合预期，2012年我国外贸出口形势严峻，需要根据外贸形势做进一步政策调整。

大年初一之后全国监测水产品价格降势明显 2012年02月10日 与前一日相比，2月10日，蔬菜、水产品、牛羊肉价格以降为主；禽蛋、猪肉、水果价格下降；食用油价格微幅波动；成品粮、奶类价格基本稳定。

丹麦银行2011年盈利减半 2012年02月10日 财报说，由于保险业务收入下降，丹麦银行2011年营业总收入为58.35亿欧元（约77.5亿美元），同比下降6%。此外，丹麦银行2011年净利息收入为31.66亿欧元（约42亿美元），与上年基本持平