- 2012年02月10日1月份我国外贸进出口数据符合预期，2012年我国外贸出口形势严峻，需要根据外贸形势做进一步政策调整。
- 2012年02月10日对于某些依靠第三方募资机构完成募集的基金来说，不是冬天来了，而是末日来临
- 2012年02月10日央行需要及时下调法定准备金率和贷款基准利率，存款基准利率可暂时不动。
- 2012年02月10日与前一日相比，2月10日，蔬菜、水产品、牛羊肉价格以降为主；禽蛋、猪肉、水果价格下降；食用油价格微幅波动；成品粮、奶类价格基本稳定。
- 2012年02月10日根据现有调查证据，中央电视台的报道内容基本属实，达芬奇公司销售的部分家具存在质量不合格等问题；但是，在《达芬奇“密码”》报道中也存在个别采访对象的身份未经核实、结论不够严谨等问题
- 2012年02月10日新出台的房产政策并非是对调控政策的“松绑”和“救市”，而是为了进一步加强住房保障，促进房地产市场健康发展，满足合理住房需求，吸引和鼓励更多人才来芜落户。
- 2012年02月10日公司持有的西南证券1952万股限售股将于下周五解禁，按照西南证券今日8.72元的收盘价来算，重啤的账面浮盈已达1.83亿元。
- 2012年02月10日需要资产分户管理的机构投资者，除了进行实名制的要求外，遵循实质重于形式的原则。
- 2012年02月10日温家宝认真听取班禅关于学生生活情况的汇报。温家宝说，班禅坐床十七年来，刻苦修行，佛学造诣日益精进，文化素养稳步提高，言谈举止庄严得体，待人处事谦虚平和，展现出了藏传佛教大活佛的良好风范。他对班禅的成长进步表示热烈祝贺
- 2012年02月10日香港的成功有赖于开放的思想，自由的态度，包容的心理，故呼吁港人包容不同文化，尝试去感染内地同胞，让他们了解香港的文化，“我们是大染缸，可以感染到别人跟着我们这样做。”
- 2012年02月10日好想你2011年年度业绩快报公布，报告期内归属于上市公司股东的净利润1.17亿元
- 2012年02月10日招商证券称，探路者第二批股权激励方案的行权条件不仅高于第一批，也高于行业内所有公司。
- 2012年02月10日1月人民币存款减少8000亿元，同比多减7800亿元。受春节因素影响，企业存款向个人存款转移较多
- 2012年02月10日1月末，广义货币(M2)余额85.58万亿元,同比增长12.4%，比上年末低1.2个百分点
- 2012年02月10日总额为1300亿欧元（约合1727亿美元）的第二轮国际救助贷款对希腊来说至关重要。由于3月份希腊政府将有145亿欧元的国债到期，因此，如果希腊无法得到这笔救助贷款，将因无法偿还债务而宣布违约
- 2012年02月10日财报说，由于保险业务收入下降，丹麦银行2011年营业总收入为58.35亿欧元（约77.5亿美元），同比下降6%。此外，丹麦银行2011年净利息收入为31.66亿欧元（约42亿美元），与上年基本持平
- 2012年02月10日当月人民币存款减少8000亿元，同比多减7800亿元
- 2012年02月10日证券公司独董学历要求或将适当放宽
- 2012年02月10日公募基金参与股指期货的各项准备工作已经就绪
- 2012年02月10日由于缅政府军同个别少数民族地方武装之间不时发生零星交火，一些缅甸边民出于安全考虑暂时进入中国境内，局势平息后就立即返回缅甸。这些人不是难民，人数也远没有外界报道的那么多
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