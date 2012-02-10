- 2012年02月10日近日，经中共中央批准，原浙江省委常委、副省长陈敏尔任贵州省委常委、贵州省委副书记
- 2012年02月10日考试录用是推行公务员制度的一面旗帜。这项制度的实施，加强了公务员队伍建设，有效防止了机关用人上的不正之风，最大限度地体现了社会公平。但这项工作在新的形势下也面临新的挑战
- 2012年02月10日与已有购房记录的人共同购房不可享受首次购房的契税优惠政策。
- 2012年02月10日中国政府对军品出口一贯采取慎重、负责的态度，依据中国承担的国际义务和国内法律法规，对所有军品出口实施严格管理，并形成了一整套严格的管理体系
- 2012年02月10日根据我国关于首次购买普通住房有关契税政策，对两个或两个以上个人共同购买90平方米及以下普通住房，其中一人或多人已有购房记录的，该套房的共同购买人均不适用首次购买普通住房的契税优惠政策
- 2012年02月10日英国子行是农业银行在欧美地区设立的首家经营性机构，也是该行第一家海外子银行
- 2012年02月10日这位负责人介绍，中国税法规定，符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。其中符合条件的小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业
- 2012年02月10日刘为民介绍道，应伊朗国家安全委员会副秘书巴盖里的邀请，外交部部长助理马朝旭将于2月12日至13日访问伊朗，就伊朗核问题与伊方进一步交换意见
- 2012年02月10日克莉丝汀招股价为2.22港元，公司拟于2月23日挂牌交易
- 2012年02月10日对违法违规保险机构的高管，保险监管部门视情节轻重进行严肃处理，特别恶劣的，要撤销其任职资格。不仅要追究违法违规机构负责人和分管领导的责任，还要追究上级公司和总公司有关管理人员的责任
- 2012年02月10日1月经济数据表明货币政策无须紧缩，今年应采取定向宽松的结构性金融政策，为实体经济结构性调整提供条件。
- 2012年02月10日这位名为克莱夫·布莱克本(Clive Blackburn)的高级研究员曾帮助联合利华研发出减肥饮料Slimfast和立顿茶等著名品牌，但他因无法承受失去工作的压力，精心策划了这场悲剧
- 2012年02月10日金管局放松了对人民币流动性资产的限制，允许一些银行将计算流动性比率时包括的人民币流动资产规模提高一倍
- 2012年02月10日公司拟竞拍万家基金管理公司20%股权，拍卖参考价格为10460万元
- 2012年02月10日如果健力宝公司不能给她一个满意的答复，她将会对健力宝公司提起诉讼。健力宝公司虽然起初承诺进行调查，但是最终却拒绝承担责任，也拒绝了庄晓岩的索赔。庄晓岩决定用法律的武器捍卫自己的利益
- 2012年02月10日公司日前公告称，公司股东大会审议通过了《关于公司投资控股重庆兴汇投资有限责任公司的议案》
- 2012年02月10日雷曼兄弟控股公司正在起诉花旗集团，旨在讨回雷曼兄弟在2008年9月份申请破产前向花旗集团转移的25亿美元现金
- 2012年02月10日机构认为，外贸顺差的超预期增长则可能在短期内推升人民币升值预期
- 2012年02月10日会议表决通过了四川省省长蒋巨峰向省人大常委会提出的任免案，决定免去黄小祥的四川省副省长职务、曾省权的四川省公安厅厅长职务；决定任命甘霖为四川省副省长、侍俊为四川省公安厅厅长
- 2012年02月10日国内期货市场多数走低，化工品橡胶跌逾2%，农产品强麦跌近2%
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