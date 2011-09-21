- 2011年09月21日）日本财务省21日公布的贸易统计速报显示，日本8月份出现7753亿日元（约合102亿美元）贸易逆差，是三个月来重新出现贸易逆差，但出口出现“3·11”地震以来首次同比增长
- 2011年09月21日这一方面为中小企业解决了投标、履约保证金资金占压和贷款融资难的问题；另一方面，延伸了政府采购监管链条，将行政监管手段不好管、管不好的问题用市场经济手段予以解决。
- 2011年09月21日帕内塔说，美方大约一星期前派出4名军事人员进入利比亚，过去数日又增派了12人。他说这些军人进入利比亚的目的是协助美国国务院重开驻利比亚使馆。美国总统奥巴马当天早些时候在联合国宣布，美国将重开驻利比亚使馆
- 2011年09月21日
- 2011年09月21日潘基文在会议发言中说，利比亚所面临的挑战是巨大的，但其“首要任务应是和平与安全”。他说，很多来自不同族群的利比亚人已放下武器，共同努力建设国家，这是令人鼓舞的
- 2011年09月21日各试点地区可结合自身政府采购工作实际，自主选择本方案规定的投标、履约和融资3种担保形式的任何一种或几种进行试点；供应商也可根据自身情况，自行决定是否选择采用上述3种信用担保形式。
- 2011年09月21日报道还指出，考虑到过去多年北京人口总数增加太快，不断调整规划的情况时有发生，北京“十二五”实际运营的轨道交通规模，也仍存在继续增加的可能
- 2011年09月21日联合国秘书长潘基文主持这次高级别会议。他称这是利比亚的“历史性一天”，表示联合国将尽其所能帮助利比亚应对“巨大挑战”
- 2011年09月21日联合国秘书长潘基文在开幕式上说，与人们的通常看法不同，旱地并非是贫瘠的土地。从短期和长期影响来看，旱地具有促进国家经济和可持续发展的潜力，比如旱地的太阳能和风能资源基本上未被开发
- 2011年09月21日阿富汗TOLO电视台援引内政部消息说，当地时间18时左右，拉巴尼住所发生爆炸，造成包括拉巴尼在内多人死亡和数人受伤，伤者包括高级和平委员会成员斯塔尼克扎伊
- 2011年09月21日各方都认可应将目前纳入奢侈品进行进口环节征税的商品应重新分类、分级
- 2011年09月21日9月5日，“全国过渡委员会”在给非盟委员会主席的信中保证，维护非洲利益，团结利比亚各方建立联合政府、重建国家，保护利比亚境内外国公民、包括非洲公民
- 2011年09月21日专家们希望嫦娥二号能长期在L2点开展拓展试验到明年年底，验证卫星长寿命和测控通讯技术
- 2011年09月21日再过10天，嫦娥二号将迎来翱翔寰宇一周年纪念日。日前，她从距离地球172万公里的“天外”传回了第一批珍贵的深空探测数据
- 2011年09月21日这些数据是在嫦娥二号从月球飞往拉格朗日L2点过程中，太阳风离子探测器、太阳高能粒子探测器、γ射线谱仪等三种有效载荷开机所获取的空间环境探测数据
- 2011年09月21日据中国经营报报道，全国从事“地沟油”行业的从业人员在3万人以上，年纯利在30亿元以上，规模指标不亚于一家国资委旗下的央企
- 2011年09月21日对于美国联邦储备委员会可能进一步通过货币政策刺激美国经济，共和党国会领导人呼吁联储不要进行更多的经济干预，称任何更多此类措施都可能加剧经济的衰弱。
- 2011年09月21日公告称，9月18日凌晨，洛阳市西工区多菱路发生一起命案，洛阳电视台新闻中心记者李翔（男，30岁）被人持刀抢劫捅伤后致失血性休克死亡。经过连续46小时的侦查，此案得以成功告破。涉案的两名犯罪嫌疑人均已抓获归案
- 2011年09月21日2011-2013年将在境内外发行不超过该行负债余额5%的金融债券
- 2011年09月21日WHO发言人罗森鲍尔（Oliver Rosenbauer）称，中国迄今已有九例脊髓灰质炎确诊病例，其中包括六名儿童和三名成人，病例均发生在新疆和田地区
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