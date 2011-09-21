日本8月份再现贸易逆差 2011年09月21日 ）日本财务省21日公布的贸易统计速报显示，日本8月份出现7753亿日元（约合102亿美元）贸易逆差，是三个月来重新出现贸易逆差，但出口出现“3·11”地震以来首次同比增长

美国派军人协助重开驻利比亚使馆 2011年09月21日 帕内塔说，美方大约一星期前派出4名军事人员进入利比亚，过去数日又增派了12人。他说这些军人进入利比亚的目的是协助美国国务院重开驻利比亚使馆。美国总统奥巴马当天早些时候在联合国宣布，美国将重开驻利比亚使馆

潘基文强调实现和平与安全是利比亚首要任务 2011年09月21日 潘基文在会议发言中说，利比亚所面临的挑战是巨大的，但其“首要任务应是和平与安全”。他说，很多来自不同族群的利比亚人已放下武器，共同努力建设国家，这是令人鼓舞的

联合国举行利比亚问题高级别会议 2011年09月21日 联合国秘书长潘基文主持这次高级别会议。他称这是利比亚的“历史性一天”，表示联合国将尽其所能帮助利比亚应对“巨大挑战”

阿富汗前总统拉巴尼遇袭身亡 2011年09月21日 阿富汗TOLO电视台援引内政部消息说，当地时间18时左右，拉巴尼住所发生爆炸，造成包括拉巴尼在内多人死亡和数人受伤，伤者包括高级和平委员会成员斯塔尼克扎伊