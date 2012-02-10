北京市将试点保障房工程质量保险制度 2012年02月10日 “十二五”期间北京市将加强和银监、保监部门合作，在建筑市场推行工程质量保险和工程保证担保制度，其中，工程质量保险将率先在保障性住房建设中开展试点。