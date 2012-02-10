- 2012年02月10日丹麦银行核心资本金率和资本充足率分别为16%和17.9%
- 2012年02月10日入股归真堂的其中一家创投——江苏鑫澳创投经理徐宏智。他表示，公司目前没有收到过白一鹏的收购函，也没有接到过任何形式的收购电话，“即使收到，我们也不会转让持有的归真堂股权”
- 2012年02月10日要健全地方政府负总责、监管部门各负其责、企业是第一责任人的质量安全责任体系，将质量安全和质量发展纳入地方各级人民政府绩效考核评价内容
- 2012年02月10日自春节过后，全国猪肉价格降势明显，目前已回落至2011年6月底水平。
- 2012年02月10日沪指报2351.98点，涨2.39点，涨幅0.10%，成交量822亿元；深成指报9590.95点，涨30.22点，涨幅0.32%，成交量712亿元。
- 2012年02月10日“十二五”期间北京市将加强和银监、保监部门合作，在建筑市场推行工程质量保险和工程保证担保制度，其中，工程质量保险将率先在保障性住房建设中开展试点。
- 2012年02月10日匈牙利央行将旧抽票压制成“钱砖”，提供给帮助穷人的慈善机构。匈牙利东北部贫穷地区的一个援助中心的负责人称：“这是非常有效和重要的慈善措施，帮助我们节省了供暖费用”
- 2012年02月10日今年是过去两年和未来三年，最好的购房时点！
- 2012年02月10日科学界认为，地球在远古的年代至少曾三度出现超级大陆，分别是距今约三亿年前的盘古大陆(Pangaea)、约十亿年前的罗迪尼亚大陆(Rodinia)以及约十八亿年前的哥伦比亚大陆(Columbia，或称Nuna)
- 2012年02月10日公司日前公告称，公司股东大会审议通过了《关于公司投资控股重庆兴汇投资有限责任公司的议案》
- 2012年02月10日2011年“北上广”三地受访民众虽然个人收入和福利保障评价稳中有升，却普遍感觉个人生活和财产水平有所下降。
- 2012年02月10日第三步，按照管办分离的原则，结合职业联赛的运行情况，在条件成熟时，逐步实现职业联赛实体化管理的目标，成立具有独立法人治理结构的职业联赛管理机构
- 2012年02月10日给浙江中江控股集团贷款的3家银行中，建设银行的贷款较多，该行建德支行给予中江集团的贷款便有数亿元
- 2012年02月10日我们的产品是定位于公募产品，很大的一部分额度是面向普通投资者，一方面让普通投资者获得投资于国内债券市场的机会，另一方面也能够扩大我们的市场影响力
- 2012年02月10日“相比股市，2012年的投资机会更可能在固定收益类配置中出现。”一位大型资产管理公司投资负责人表示，随着2012年通胀预期下行、货币政策宽松预期，都将利好债市
- 2012年02月10日高华证券目前对钾肥的看法转为悲观，预计2012 年钾肥价格将大跌20%左右
- 2012年02月10日中国支持维护欧元稳定，对欧元抱有信心，支持IMF等国际主要金融机构为解决欧债问题发挥重要作用
- 2012年02月10日广电电气累计实现大宗交易纪录最多，达到18笔；渤海租赁累计实现大宗交易6笔，光正钢构和西泵股份分别累计实现大宗交易5笔，彩虹股份累计实现大宗交易4笔
- 2012年02月10日习近平可能与美国副总统拜登一起观赛。习近平有可能成为首位现场观看NBA比赛的中国领导人
- 2012年02月10日让中等收入群众得实惠内容。相比调控前，现在首次购买一套100平方米的住房，按基准利率贷款八成，平均贷款10年，比7折优惠贷款多支出利息约10万元，完全抵消了房价下降20%好处。如平均贷款15年，利息多支出13万元，群众负担反而加重
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