- 2012年02月10日
- 2012年02月10日依法依纪依规对相关责任人采取处理措施，特别是对群众反映强烈、损害群众利益的突出问题和责任人，一定要从严问责、敢于亮剑
- 2012年02月10日至于最受关注的南科大“转正”事宜，广东省教育部门已对南科大进行了评审，学校正等待教育部专家组的到来
- 2012年02月10日用人单位依法宣布破产或者解散的，其所欠缴的养老保险费的清偿顺序优于担保债权
- 2012年02月10日美国移民服务局数据显示，2011年，来自中国的投资移民占移民局全年发放的EB-5签证总数的75%。据近几年的投资移民人数估计，近3年至少有170亿元资金流向了国外。
- 2012年02月10日
- 2012年02月10日截止午间收盘，沪指报2357.98点，涨8.39点，涨幅0.36%，成交量460.2亿元；深成指报9642.39点，涨81.66点，涨幅0.85%，成交量395.6亿元
- 2012年02月10日10日，受收购煤炭及煤化工资产的消息刺激，威远生化（600803.SH）开盘即“一”字涨停，报11.87元
- 2012年02月10日按计划，到2020年，“格洛纳斯”系统预计将有30颗在轨卫星，其中6颗备用。为此，俄将在2012至2020年发射13颗“格洛纳斯－M”卫星和22颗它的升级版——“格洛纳斯－K”卫星。这是联邦专项计划的最主要开支，预计花费1469亿卢布。
- 2012年02月10日一项针对全球银行间同业拆借利率可能被操纵的调查已经提速。苏格兰皇家银行、德意志银行、瑞银和摩根大通等多家银行的十多名交易员被解聘、停职或进入行政假期
- 2012年02月10日海关总署10日发布的数据显示，1月份我国对外贸易进出口总值2726亿美元，同比下降7.8%。
- 2012年02月10日作为新一轮希腊救助计划的一部分，希腊政府已经与私人债权人就减记希腊国债票面值的50％达成一致。根据协议，私人债权人同意希腊发行利率为4％以下的30年期新国债来置换私人投资者持有希腊国债，为此，私人投资者的实际损失将达70%
- 2012年02月10日获得新建核反应堆许可的是佐治亚弗格特勒核电站。这家核电站目前已拥有两个核反应堆。申请新建的两个反应堆总造价预计达140亿美元，计划于2016年和2017年相继入网发电，二者发电功率达2200兆瓦，能满足100万家庭的用电需求
- 2012年02月10日海关总署10日发布的数据显示，1月份我国进口1226.6亿美元，同比下降15.3%；贸易顺差272.8亿美元。
- 2012年02月10日海关总署10日发布的数据显示，1月份我国对外贸易进出口总值2726亿美元，同比下降7.8%。
- 2012年02月10日针对朝鲜进行粮食支援的问题，她表示：“我们一直在推进对话，但我们提出的要求并没有得到朝鲜方面的答复，所以我们还没有做出决定。”
- 2012年02月10日最让人忧虑的是，朝鲜是世界上唯一没有跟国际社会接轨的国家。正式就任司令后，他将进一步加强信息系统建设，完善预警管理机制，与盟国保持紧密合作
- 2012年02月10日习近平的来访或将为美国带来更多出口贸易订单。美中首次农业研讨会定于下周四在得梅因举行，主要将讨论粮食安全、食品安全、农业可持续发展问题，也可能涉及贸易争端。
- 2012年02月10日中国的私人银行业在近两年跳槽频率有所上升，太和顾问蒲世林称，而他自2008年起已经开始追踪私人银行的人才情况。
- 2012年02月10日这笔创纪录的和解金将被用於减免按揭贷款额，以及向每户遭遇房屋止赎的借款人支付2000美元。这有望帮助到大约100万借款人。
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