美国30多年来首次批准新建核反应堆 2012年02月10日 获得新建核反应堆许可的是佐治亚弗格特勒核电站。这家核电站目前已拥有两个核反应堆。申请新建的两个反应堆总造价预计达140亿美元，计划于2016年和2017年相继入网发电，二者发电功率达2200兆瓦，能满足100万家庭的用电需求