国际货币基金组织或下调匈牙利经济增长预期 2012年02月10日 目前的增长预期是基于更好一点的欧元区经济前景。今年1月下旬，国际货币基金组织曾发布报告预测说，匈牙利今年的经济增幅可能为0．3％。

容克说希腊仍不具备获得第二批救助贷款的条件 2012年02月10日 首先，希腊议会必须于本月12日通过希腊已经同欧盟、国际货币基金组织和欧洲央行等三方代表团就救助计划达成的协议；第二，希腊政府应该尽快找出能够削减3．25亿欧元开支的领域；第三，希腊联合政府作出坚定的政治保证