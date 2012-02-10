- 2012年02月10日按计划，重庆将在今年融资4500亿，除2500亿银行贷款，其他渠道需融资2000亿。如果条件许可，重庆将争取市政债、区域集优债、平台贷款资产证券化等创新产品试点。
- 2012年02月10日纳希德希望国际社会赶紧行动，免得他沦为阶下囚。他声称，内政部长誓言要他在监牢里度过下半生
- 2012年02月10日“十二五”期间的系列与就业相关的量化指标出炉，中国社会科学院社会政策研究中心秘书长唐钧称，考虑到劳动密集型产业的外迁趋势和产业升级的大环境，对“十二五”期间的实际就业形势并不乐观。
- 2012年02月10日信用债1月的牛市行情是引发保险资金追捧的主要原因。中债网1月统计月报显示，银行间固定利率国债、政策性银行债、企业债（AAA）和中短期票据（AAA）各关键期限点收益率较2011年12月末分别平均下行3.25BP、8.38BP、44.77BP和49.34BP。
- 2012年02月10日目前的增长预期是基于更好一点的欧元区经济前景。今年1月下旬，国际货币基金组织曾发布报告预测说，匈牙利今年的经济增幅可能为0．3％。
- 2012年02月10日据中国银行发布的《2011中国私人财富管理白皮书》调查表明，三分之一的高净值人群拥有海外资产，海外资产在总资产中的平均占比为19%。有60%的高净值人群有移民意向或已经申请移民，而美国和加拿大是最受青睐的移民目的地国家
- 2012年02月10日全总关于全国各行业劳务派遣现状的数据报告已经上报全国人大法工委，并建议修改《劳动合同法》相关内容。其中可能的改变，就是按行业区分是否可以实施劳务派遣。
- 2012年02月10日首先，希腊议会必须于本月12日通过希腊已经同欧盟、国际货币基金组织和欧洲央行等三方代表团就救助计划达成的协议；第二，希腊政府应该尽快找出能够削减3．25亿欧元开支的领域；第三，希腊联合政府作出坚定的政治保证
- 2012年02月10日赖斯表示，这只是希腊最终获得救援贷款的重要第一步，接下来将是在此基础上就细节进行磋商
- 2012年02月10日联想集团在香港公布截至2011年12月31日2011财年第三季度（港股计算为第三季度）业绩，该季实现净利润1.5346亿美元，同期增长54%。受良好业绩刺激，联想集团股价震荡走高，截至9日晚间收盘报收6.49港元，涨幅为3.84%
- 2012年02月10日如果和邦股份成功过会，海底捞的这笔投资将收益不菲。按照和邦股份2011年的净利润计算，发行后公司的每股收益将达到0.81元，就算以20倍的市盈率上市，股价也将达到16元，将是海底捞入股价的3倍多
- 2012年02月10日银行形成了垄断地位，存贷利息差3%以上，而欧美才百分之一点几，这个是中国病，是有中国特色的以金融为中心，不大顾及实体经济，和美国金融危机的本质有点像，但表现是不同的
- 2012年02月10日各大城市发展阶段参差不齐，但是都在步入郊区化、大都市区化的关键阶段。在此阶段，城市人口快速膨胀，由于人口及城市布局缺乏预见性规划，城市基础设施承载力严重不足，带来了交通拥堵、环境污染等一系列问题制约着城市持续发展。
- 2012年02月10日美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)近日表示，其将对“四大”之一的安永华明会计师事务所(Ernst&Young，下称“安永”)处以200万美元的罚款。而这将成为PCAOB迄今开出的最大金额的罚单。
- 2012年02月10日这一增长主要得益于2011年7月26日，深圳机场第二跑道的正式启用
- 2012年02月10日天坛生物（600161.SH）2月9日晚间发布公告称，公司通过了高新技术企业资格复审，有效期三年
- 2012年02月10日2月9日，深发展A（000001.SZ）于当日举行的股东会以超98%的赞成率高票通过了关于吸收合并平安银行的相关议案
- 2012年02月10日重庆经济发展已经进入到每年需要新增200万千瓦左右装机投入才能平衡的状态。去年重庆实际装机1000多万千瓦，需求1400多万千瓦，如果我们装机不增加，缺口将越来越大
- 2012年02月10日马钢股份（600808.SH）10日公告，拟以4.29亿元向马钢（集团）控股有限公司（下称马钢集团）收购马钢集团财务有限公司（下称财务公司）42%股权，收购完成后持股比例由49%增至91%
- 2012年02月10日2月9日，深圳能源（000027.SZ）披露2011年业绩快报称，公司报告期内实现归属于母公司所有者的净利润约11.62亿元，比上年同期减少17.22%；基本每股收益0.44元
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