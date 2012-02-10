- 2012年02月10日2011年，全国农民人均纯收入达到6977元，创历史新高。据不完全统计，全国共有八省市农民人均纯收入超8000元，五省市同比增幅超两成。
- 2012年02月10日川投能源（600674.SH）2月9日晚间发布公告，公司持股48%的二滩水电开发有限责任公司（下称二滩水电），已于2012年1月1日停止向攀枝花仁江钒钛有限公司和四川川投电冶有限公司直供电
- 2012年02月10日部分小股东代理律师严义明认为，平安银行董事会、股东会的合法性值得商榷；曾有股东拿平安银行股份到其他银行申请质押贷款，对方给出的评估价在8-9元/股，平安委托的评估公司确立的3.37元/股价格显然偏低
- 2012年02月10日太阳纸业(002078.SZ)2月9日公告称，公司董事会于8日审议通过了以融资租赁方式进行融资的议案，拟与交银金融租赁有限责任公司（下称交银租赁公司）签订融资租赁合同，租赁物转让总价为7.3亿元
- 2012年02月10日
- 2012年02月10日金发科技（600143.SH）于2月10日披露增发招股说明书，将以12.63元/股的价格发行2.5亿股，申购日为2月14日
- 2012年02月10日出资8000万美元设立的上药北方投资有限公司已正式获得北京市政府有关部门批准并成立，对北方地区的下属子公司进行股权及分销资源的有效整合
- 2012年02月10日奥巴马表示，欧洲需要建立更强大的防火墙，以便使偿还债务之路更为平稳；同时，欧洲还需要推动经济增长战略，欧洲经济增长对美国和世界其他地区经济都有着重要影响
- 2012年02月10日2月9日晚间，交通银行(601328.SH/3328.HK，下称交行)发布公告称，该行将充分考虑及平衡各项业务发展的资本需求，并在有利于财务状况及整体股东利益的前提下，提出相关资本补充方案
- 2012年02月10日2月10日银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价报6.2937，刷新汇改以来新高。
- 2012年02月10日前两年一些银行个人房贷占据了个贷的80%以上，但近两个月新增个贷中80%-90%为个人经营性贷款。
- 2012年02月10日处在“被轮岗”风暴眼中的陈炳良表示仪电控股部分领导蓄意打击报复，为何会被“打击报复”，他表示，这与此前上海金陵公司资产重组和资产转让中，他与仪电控股之间发生过的龃龉有关
- 2012年02月10日中国与所有国家发展友好关系，在外企业和员工都是从事基础设施建设，造福当地人民，并不与任何人为敌，有关各方也充分认识到这种现实
- 2012年02月10日今年有超2000亿房地产信托面临集中兑付。业内人士称，信托资金集中到期会加剧房地产行业重组兼并，部分房企在今年尤其是下半年面临被淘汰出局的命运。
- 2012年02月10日华侨城2011年净利润同比增长幅度不到4%，低于分析师预期的19%。
- 2012年02月10日长江证券认为，重庆路桥短期内没有超预期资产注入可能，未来成长主要将依靠重庆地区的车流量变化及渝涪高速的投资收益来实现，本次短期业绩增长并不能持续。
- 2012年02月10日知情人士透露，阿里巴巴集团计划将在香港上市的阿里巴巴B2B公司私有化，根据交易计划，阿里巴巴集团将利用借贷资本和自有资金，以及资产置换，回购雅虎所持该集团40%股份
- 2012年02月10日因营收增加，首开股份2011年净利润同比增长逾2成，基本符合市场预期。
- 2012年02月10日国家外汇管理局负责人表示，预计2012年我国国际收支仍将保持顺差，但顺差大幅减少、波动加大，国际收支进一步趋向平衡。
- 2012年02月10日虽然社保基金的年均收益率远远高于基本养老金，但也依赖了中国股市的大行情，而当下中国股市的“圈钱”顽疾与基本养老金安全性之间的矛盾就显得尤为突出，在这种状况下让入市的养老金只赚不赔，无异于天方夜谭
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