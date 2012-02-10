全国农民人均纯收入创历史新高 5省市增幅超两成 2012年02月10日 2011年，全国农民人均纯收入达到6977元，创历史新高。据不完全统计，全国共有八省市农民人均纯收入超8000元，五省市同比增幅超两成。

中国足球职业联赛管办分离改革试行方案出台 2012年02月10日