- 2012年02月10日草案有11项条文涉及新闻从业员的权利、职业道德，以及出版商和发行商的注册细节。有关传媒法案将在今年内通过。
- 2012年02月10日“财政契约”将把一些重要的权限转交给欧盟机构，欧洲合作的性质将朝着财政联邦制方向演变。他说，该条约将使欧盟最大的两个国家与欧盟委员会一道下令采取措施减少过高的财政赤字
- 2012年02月10日合约为5年期国债 ，一手合约保证金3万元
- 2012年02月10日国际航协理事长兼首席执行官汤彦麟敦促欧洲立法者与航空业携手，共同寻找双赢解决方案。并提出了一个由国际民航组织主导的全球解决方案。
- 2012年02月10日希腊获得新一轮救援贷款的条件主要包括：在2012年减少32亿欧元政府开支，占国内生产总值的比例为1．5％；将私营部门最低工资降低22％；年内裁减1．5万名公务员等。
- 2012年02月10日陈德铭表示，由于春节等因素，外贸企业尤其是小微企业经营压力加大，今年1月外贸出口估计会呈现负增长。但政府将会采取多种方式保持对外贸易的稳定增长。
- 2012年02月10日交行9日晚间发布公告称，其再融资方案或仍在研究制定中。该公告并未否认其要再融资500亿元人民币(约79亿美元)的市场传闻。
- 2012年02月10日希腊目前所做的尚未满足欧盟各国首脑此前提出的条件。除目前已采取的措施外，第二轮救助还需希腊确保将其债务占其国内生产总值的比重在2020年前降至120％；同时希腊还要保证救助金额不能超过欧洲所能接受的1300亿欧元的上限
- 2012年02月10日证监会近日公布的IPO申报企业信息显示，拥有EMS品牌的中国邮政速递物流股份有限公司（以下简称：中邮速递），拟在上海交易所上市，并且日前已经通过证监会初审，很有可能成为中国快递第一股
- 2012年02月10日根据卡塔尔和韩国当天签署的能源合作备忘录，卡塔尔将从2013年开始，每年向韩国出口200万吨液化天然气，期限为20年；双方的年贸易额由目前的100亿美元增加到2025年的295亿美元
- 2012年02月10日昨日，深圳发展银行股份有限公司（深发展A，000001，以下简称“深发展”）和平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）分别就两行吸收合并及更名的相同议案召开了股东大会，最终两场股东会以98.20%和97.95%的高赞成率通过了议案
- 2012年02月10日深圳的占地面积很小，只有1953平方公里，就这么大的面积，它不可能成为一个直辖市。至于中央如何打算，我想十八大以后再看
- 2012年02月10日这也是自去年12月以来，证监会再次大量发放入场券。
- 2012年02月10日北京市在全国率先对社会救助制度做出重大调整，破除了16年来仅以家庭收入作为低保认定门槛的惯例，将房产、汽车、股票、保险等家庭财产状况全部纳入核查范围。
- 2012年02月10日截至9日早上，微软市值大约为2567亿美元，谷歌市值约为1989亿美元。由于苹果股价在早盘上涨3%以上，进一步逼近500美元大关，其市值已经超过微软和谷歌的市值之和。
- 2012年02月10日备受关注的华润锦华一纸公告使部分投资者的希望彻底破灭，停牌九个月后，该公司宣布重大资产重组正式告吹，公司股票今天复牌。分析认为，重组失败可能会让股价连续大跌
- 2012年02月10日联合国粮农组织9日发布报告称，2012年1月，粮农组织食品价格指数平均为214点，比去年12月上升近2%。构成该指数的所有商品组的价格都出现上涨，食糖和油料价格上涨幅度最大。
- 2012年02月10日白一鹏表示，归真堂的几家投资商都位于江苏，他曾通过当地政府关系，与鼎桥方面做过一些接触，了解其托管的基金中，“至少有一家想全部退出”。原因就在于，归真堂上市所引发的争议太大，社会舆论令投资商也倍感压力
- 2012年02月10日中国互联网有传言称美国政府要求绿卡持有人申报海外财产，并可能对达到一定额度的海外财产尤其是房产征税
- 2012年02月10日在此最关键时刻，S*ST北亚在发布这一消息时却出现了低级错误。2月8日，公司公告称，公司接到通知，中国证券监督管理委员会近日将对公司重大资产置换暨发行股份购买资产的申请进行审核。公告日期发布为2011年2月8日，时光倒流一年
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