希腊政府与救助方就第二轮贷款条件达成协议 2012年02月10日 希腊获得新一轮救援贷款的条件主要包括：在2012年减少32亿欧元政府开支，占国内生产总值的比例为1．5％；将私营部门最低工资降低22％；年内裁减1．5万名公务员等。

欧盟认为希腊仍需采取实际行动才能获得救助 2012年02月10日 希腊目前所做的尚未满足欧盟各国首脑此前提出的条件。除目前已采取的措施外，第二轮救助还需希腊确保将其债务占其国内生产总值的比重在2020年前降至120％；同时希腊还要保证救助金额不能超过欧洲所能接受的1300亿欧元的上限