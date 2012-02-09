- 2012年02月10日据悉，从去年杭州快递爆炸事件发生之后，我国就在酝酿实行寄快件实名制，目前公安部已经在浙江绍兴进行了试点。
- 2012年02月10日国家外汇管理局负责人表示，2011年底，我国跨境资金流动震荡加剧，资本流出压力骤然增加。预计2012年我国国际收支仍将保持顺差，但顺差大幅减少、波动加大，国际收支进一步趋向平衡。
- 2012年02月10日服务价格应遵循公开透明原则，各项服务必须“明码标价”，充分履行告知义务，使客户明确了解服务内容、方式、功能、效果，以及对应的收费标准，确保客户了解充分信息，自主选择
- 2012年02月10日截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨6.51点，收于12,890.46点，涨幅为0.05%；纳斯达克综合指数上涨11.37点，收于2,927.23点，涨幅为0.39%；纳斯达克综合指数上涨1.99点，收于1,351.95点，涨幅为0.15%
- 2012年02月09日重庆市把经济发展与改善民生有机结合，出台“民生十条”、“共富十二条”等新举措，走以民生为导向的发展之路，缩小差距，促进共富
- 2012年02月09日
- 2012年02月09日
- 2012年02月09日现在银行的工作重点不在规模，重点在结构、服务和创新，靠过去那样以量取胜是不可能的
- 2012年02月09日中国外交部副部长崔天凯周四表示，重庆市副市长王立军日前到美国驻成都总领事馆是偶然个案，而且问题已经获得解决。
- 2012年02月09日依照《中华人民共和国文物保护法》第六十六条“擅自迁移、拆除不可移动文物的，造成严重后果的，处以5万元以上50万元以下罚款”的规定，拟处以该公司50万元罚款。同时责令其恢复所拆除旧居建筑原状。
- 2012年02月09日证监会有关负责人2月9日下午表示，证券公司除了继续引导，支持和服务社保基金，年金和保险机构进行证券投资外，还要加强与商业银行等金融机构合作
- 2012年02月09日双方同意将教育提升为中加关系新的战略重点。双方同意在平等和相互尊重的基础上就人权问题加强对话与交流，按照《联合国宪章》和国际人权文书促进和保护人权
- 2012年02月09日海底捞鲜2011年的基本财务状况：总资产9.5亿，净资产7.24亿，净利润2.9亿，资产回报率高达30.5%，净资产收益率也达到40%
- 2012年02月09日百事将在全球裁员8700人，占员工总数的3%，实现到2014年节省开支15亿美元
- 2012年02月09日英格兰银行宣布量化宽松资产购买规模增加500亿英镑
- 2012年02月09日认为有必要在基本法框架内，按照澳门特别行政区的实际情况，对澳门特区2013年立法会产生办法和2014年行政长官产生办法作出适当修改
- 2012年02月09日欧洲央行宣布维持基准利率于1%不变
- 2012年02月09日根据广东省委、省政府的部署，从今年2月起将在全省范围内开展以重点打击交通运输、废品收购、河沙开采及采矿、商品批发、工程建设、拍卖等行业中欺行霸市等涉黑性质的违法犯罪行为
- 2012年02月09日海市普陀区法院于2012年2月9日正式立案
- 2012年02月09日中国交建的主营业务分别为基建设计、基建建设、疏浚业务和装备制造，主营业务收入合计占公司整体业务收入的98%
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