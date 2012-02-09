重庆市副市长王立军因滞留美领事馆正接受调查 2012年02月09日

加拿大总理哈珀访华联合成果清单 2012年02月09日 双方同意将教育提升为中加关系新的战略重点。双方同意在平等和相互尊重的基础上就人权问题加强对话与交流，按照《联合国宪章》和国际人权文书促进和保护人权