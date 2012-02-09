上海法院正式就韩寒诉方舟子等侵权立案 2012年02月09日 2012年2月3日，上海市普陀区法院收到韩寒诉方是民(笔名：方舟子)、刘明泽名誉权纠纷及侵害作品署名权纠纷的起诉材料。经审查，上海市普陀区法院于2012年2月9日正式立案

俄国防部说战略轰炸机在日本领空附近完成巡逻 2012年02月09日 德里克说，俄空军的这种空中巡逻是自2007年8月起定期进行的计划行动，所有飞行均严格遵守相关国际法，没有侵犯其他国家领空