- 2012年02月09日因现有经营场所及其周边物流条件不能满足经营发展需要，海螺型材宁波子公司投1亿元异地建4万吨节能型材项目
- 2012年02月09日硅宝科技（300019）2月9日晚间公告，公司今日收到公司股东曾永红的股份减持告知函
- 2012年02月09日金杯电工（002533）2月9日晚间公告2011年年度报告披露时间推迟至2月28日。
- 2012年02月09日华侨城A公布业绩快报，2011年净利31.54亿
- 2012年02月09日
- 2012年02月09日科大智能（300222）2月9日晚间公告，2月8日公司与四川科锐得实业有限公司签订《合资协议书》。
- 2012年02月09日公司股票自2月9日起停牌，待相关事项确定后，拟最迟于2月16日公告并申请复牌。
- 2012年02月09日在新思路中，证券公司和地方各类交易所将在场外市场建设中发挥重要作用，让市场自发形成的意味更浓
- 2012年02月09日紫鑫药业19个交易日股价翻番，期间一边是高管增持，另一边可能是解禁股股东频繁现身大宗交易，还有公司董事长易人
- 2012年02月09日利比亚安全形势仍不稳定，有些地区不时发生武装派别冲突，外国企业和人员的安全难以得到保障。因此，利比亚现在并不具备全面复工条件
- 2012年02月09日如果几个小时后被收回，那么其他城市就不敢跟进。否则，“一些类似芜湖在过去两年里房地产出现爆发性增长的城市，像郑州、鄂尔多斯等肯定会跟进。”
- 2012年02月09日2011年，美国使领馆在中国处理了超过100万份签证申请，比之前一年增加34%。在2012财年的前几个月中，美国使领馆在中国已经处理的签证数量比2011年同期增加48%。与此同时，美国驻华使领馆大幅减少了在中国的面谈等候时间
- 2012年02月09日技术转让和技术合作是企业的自主行为，中国政府不会以此作为市场准入的前提条件。
- 2012年02月09日张妙的父亲张平选对媒体表示，仍会要钱给媳妇看病。
- 2012年02月09日早在加入世界贸易组织之初，中国就对涉外经济法律法规进行了全面清理，对其中与世界贸易组织规则和中国入世承诺不符的内容进行了修订，取消了涉及技术转让等方面的强制性要求
- 2012年02月09日2012年2月3日，上海市普陀区法院收到韩寒诉方是民(笔名：方舟子)、刘明泽名誉权纠纷及侵害作品署名权纠纷的起诉材料。经审查，上海市普陀区法院于2012年2月9日正式立案
- 2012年02月09日美国政府希望通过强化制裁，进一步向伊朗施压，迫使其放弃核计划，以实现自己在伊朗核问题上的目标。但是，美国不断升级的制裁短期内难以使伊朗在其核问题上作出实质性让步
- 2012年02月09日中国正在加速城市化。未来10年将有1.5亿农民转变为城市居民。在2020年，中国的中产阶层将占人口的40%。
- 2012年02月09日德里克说，俄空军的这种空中巡逻是自2007年8月起定期进行的计划行动，所有飞行均严格遵守相关国际法，没有侵犯其他国家领空
- 2012年02月09日最高人民检察院常务副检察长胡泽君在会议上指出，当前检察体制和工作机制改革呈现重点突破、整体推进、扎实有序、成效明显的良好局面，强化法律监督职能的改革取得重大进展
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