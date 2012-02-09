- 2012年02月09日哈尔滨食品药品监督管理部门对红牛进行查证的过程中却惊奇的发现，红牛饮料罐体配料表及食品添加剂的标注和有关文件的批文并不相符，配料中含有国家不允许在维生素功能饮料中使用的人工合成色素胭脂红，等等诸多问题
- 2012年02月09日在Facebook即将到来的首次公开招股(IPO)中，人们一直讨论Facebook的估值将在750亿美元至1000亿美元之间，而上述最新的估值数字均超过这一估值区间的高端水平。
- 2012年02月09日此次减持后，股东沈曦还持有公司无限售条件股份698.01万股
- 2012年02月09日近日，安徽省端掉了一个生产、销售低价劣质猪油的窝点，据该案办案检察官司介绍，该窝点生产出来的地沟油甚至销售到了安徽芜湖的几家高校内类似食堂的小吃部。
- 2012年02月09日重啤今日盘中最高涨幅9.7%，逼近涨停，全天换手率近10%
- 2012年02月09日新产品的上市有助于长安本部减亏，同时福特加大对华投入也将提升参股公司盈利能力
- 2012年02月09日铁路产业投资基金寄期望获取长期发展资本，对未上市的铁路企业或项目进行组合式股权投资
- 2012年02月09日低于潜在水平的GDP增速以及国际大宗商品价格受需求走弱拉动而有所回落，决定了去通胀压力仍将是决定未来几个月物价走向的主导力量
- 2012年02月09日顺峰药业最终花落华润三九，原本公告收购顺峰药业99.8312%股权变为全部收购
- 2012年02月09日必胜客在进入中国后的20年时间里，扩张速度并不快，年平均新增门店仅25家左右，直到2011年才开始发力。
- 2012年02月09日央行此次表态是对中央经济工作会议关于房地产政策的衔接和细化，实质是一种差异化房地产信贷政策，意味着房地产调控政策出现微妙变化。
- 2012年02月09日谈及两行吸收合并意义，行长理查德称，央行放开利率管制是必然趋势，将对未来银行业形成巨大冲击，行业竞争会更激烈，大银行会拥有更多价格优势。
- 2012年02月09日中汽协认为，1月元旦、春节两个假期集中，造成工作日减少是汽车产销下降的主要原因
- 2012年02月09日中汽协认为，1月元旦、春节两个假期集中，造成工作日减少是汽车产销下降的主要原因
- 2012年02月09日中国油气逆势扩张
- 2012年02月09日据法院介绍，邵迅在逃期间，被北京铁路警方列为网上追逃人员。为逃避抓捕，邵迅曾改名并在广东、广西等地经商。2011年8月28日，北京铁路警方根据线索，赶赴南宁市将邵迅抓获
- 2012年02月09日本周央行净回笼资金达440亿元，这是央行2012年首次单周实现资金净回笼
- 2012年02月09日代表团介绍了“机构”对叙利亚当前局势的看法及主张，赞赏中国长期以来在中东地区事务中所持正义立场，表示愿与中方加强沟通，希中方发挥更大作用，共同推动叙利亚早日摆脱危机
- 2012年02月09日江苏人大网显示，毛小平任江苏省供销合作总社副主任、党组成员（正厅级）
- 2012年02月09日中国1月份乘用车销量较上年同期下降23.8%，至116万辆。
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