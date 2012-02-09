外交部证实叙利亚反对派代表团访华 2012年02月09日 代表团介绍了“机构”对叙利亚当前局势的看法及主张，赞赏中国长期以来在中东地区事务中所持正义立场，表示愿与中方加强沟通，希中方发挥更大作用，共同推动叙利亚早日摆脱危机