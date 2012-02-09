- 2012年02月09日林立认为，如果银行过度定价，一方面有损小微企业的发展空间，另一方面，从中长期来看，也损坏了银行的客户基础。
- 2012年02月09日1月份CPI同比升幅达4.5%，高于市场普遍预期，大成基金认为这主要是受春节因素影响，其市场影响将有限，事实上受春节因素影响较小的PPI的升幅延续了此前的下降趋势，符合预期，未来整体物价水平变化趋势仍将是向下
- 2012年02月09日新华海外财经援引知情人士的表述称，复星医药已向香港交易所递交筹资规模最高达8亿美元的首次公开募股（IPO）申请。
- 2012年02月09日我觉得非法集资这个罪名是彻底不成立的，我本人就是一个非法集资的人，我是向公众吸收存款的，这是最典型的犯法，我已经做了好多年了。
- 2012年02月09日兖州煤业（600188.SH/01171.HK）A股市场2月9日盘中表现活跃，多次涨至5%，涨幅创近一个月新高。2月8日晚间公司发布公告称，债券发行计划获得股东批准
- 2012年02月09日有关希腊的谈判会达成，但这并不意味着希腊会信守承诺，希腊不会就此作出很大的改变。
- 2012年02月09日东星集团控告民航中南局二审定于3月7日8:45于广州中级人民法院开庭审理
- 2012年02月09日尽管2011年是中国货币数量紧缩程度堪称30年来最为严厉的一年，但诸多信贷管制政策迹象显示，目前紧缩似乎依然是货币政策的主基调。
- 2012年02月09日龙湖地产2012年1月实现合同销售金额11.8亿元人民币，受传统春节销售淡季与公司供货量缩减的影响，环比2011年12月下降55.5%。
- 2012年02月09日瑞银证券在2月9日的研报中称，环保标准提高会给电力环保行业打开新的市场空间
- 2012年02月09日国泰君安在2月7日的策略研究报告中称，1978年至今，美国的中盘股已经连续30余年跑赢大盘股和小盘股指数,并且具有更好的风险收益比
- 2012年02月09日城乡居民基本医疗保障水平明显提高，基本医疗保险参保人数超过13亿人，覆盖率达到95%，新农合和城镇居民医保政府补助标准从2010年每人每年120元提高到2011年的200元，政策范围内报销比例由60%提高到70%左右
- 2012年02月09日2010年，中国城市化率为47%，预计到2020年将达到55%。期间1.5亿中国人将完成从农民到市民的身份转变。未来10年是中国经济增长发生根本转变的时期
- 2012年02月09日2月7日，彩虹公司举行新闻发布会，公司董事长顾峰说，《太阳报》称“彩虹公司滥用劳工”与事实不符。据称，该公司严格按照中国《劳动法》相关规定，实行8小时工作制，在此情况下公司还提供中午免费工作餐
- 2012年02月09日按照国务院统一部署，卫生部高度重视食品安全工作，不断加大工作力度，将食品安全纳入医改重点项目，作为公共卫生服务均等化的普惠制度向人民群众提供
- 2012年02月09日会议还通报了对日喀则地区进行维稳督查中发现问题及相关责任人处理情况
- 2012年02月09日董事长肖遂宁9日下午表示，己有超过60%平安银行小股东选择现金对价方案，预计两行股东大会可顺利通过吸收合并方案
- 2012年02月09日重啤发布公告称拟与嘉士伯投资重庆嘉酿。重啤以持有的重啤攀枝花公司100%股权和湖南重啤国人公司85.75%股权经评估作价认购重庆兴汇投资公司新增注册资本27.67万元，占兴汇公司51.42%的股权。
- 2012年02月09日中水电集团公司在苏丹南科尔多凡州一个公路项目工地1月28日遭到当地反政府武装“苏丹人民解放运动”(北方局)袭击，当时工地共有47名中国员工，其中29名员工被反政府武装劫持，17名员工成功脱险，另有一名员工不幸中弹身亡
- 2012年02月09日起诉书指称攀钢窃取有关生产二氧化钛的技术机密。同时受到起诉的还有攀钢属下的三家子公司以及一家美国工程顾问公司。
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