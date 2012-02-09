- 2012年02月09日北京市计划，到2015年空气中的PM10和PM2.5的浓度要比2010年下降15%，PM2.5的浓度届时会降到每立方米60微克
- 2012年02月09日市场人士分析，要是另一只跨境ETF、即预计额度达156亿元的华夏恒指ETF，同样以新股发行方式推出，两产品发行总规模将达226亿元
- 2012年02月09日沪指报2349.59点，涨2.06点，涨幅0.09%，成交量896亿元。深成指报9560.73点，涨3.15点，涨幅0.03%，成交量797亿元。
- 2012年02月09日国泰君安孙建平统计的数据显示，今年2月～3月份，房地产信托将迎来首个兑付小高潮，全年到期需要支付的房地产信托总额接近2000亿元
- 2012年02月09日如果各家商业银行都大量发行不记名储值卡，对金融市场会带来冲击
- 2012年02月09日在2011年因“活取熊胆”遭遇动物保护组织反对而暂缓上市的福建归真堂药业公司，因为再次出现在2月1日证监会创业板发行监管部公布的IPO申报企业名单中而再次引发了巨大的争议。该公司是目前国内规模最大熊胆系列产品研发生产企业之一
- 2012年02月09日不应该妖魔化温州民间金融，温州不少企业家跳楼、自杀相当一部分是由于市场改革不彻底导致。市场经济是信用经济，人无信不立，温州企业家用鲜血和生命这种最惨烈的方式捍卫了信用，恰恰是中国企业家的精神，是开拓市场的精神
- 2012年02月09日从浙江省工商局获悉，我国首个小额贷款公司融资监管办法近日由浙江省工商局出台
- 2012年02月09日
- 2012年02月09日工银瑞信反而加大打新股的资金投入与持仓，旗下四只债券型基金，共计配售了4088.93万股的凤凰传媒，涉及资金近3.6亿元，目前处于被套状态
- 2012年02月09日欧洲央行和欧元区相关债权人的政策执行能力都显得不够有力，这也加大了希腊退出欧元区的可能性。
- 2012年02月09日对于希腊债务谈判，ECN Trade分析表示，最终双方肯定会达成协议，这没有问题。因为双方也没有其他更好的选择。
- 2012年02月09日比亚迪S6上量热销，加上多地政府强推新能源汽车，给比亚迪带来多重利好，港股今年至今已升近7成，A股亦有较高涨幅
- 2012年02月09日外资银行相比中资银行标准更高，花旗银行日均存款余额标准为5万元，就要收费。汇丰银行日均余额不足10万元，每年扣费1800元。是广州银行的224倍
- 2012年02月09日下调增发底价至9.93元/股的方案获得股东大会通过
- 2012年02月09日2012年1月1日至12月31日期间，在芜湖市区购买70平方米及以下自住普通商品住房（含二手住房），在办理产权登记时，财政部门给予所纳契税100%的补助
- 2012年02月09日天津贵金属交易所网站昨日发布消息称，天津市政府同意天津贵金属交易所有限公司正式运营
- 2012年02月09日选择行权的投资者将会非常少，山东钢铁集团有望成功避免支付几十亿的现金对价
- 2012年02月09日尽管谷歌已承诺将按照平等的条款向竞争对手提供摩托罗拉移动公司关键专利技术的授权，但美国和欧洲的反垄断部门仍对谷歌的这一承诺抱有担忧，而且可能会密切关注谷歌对专利的使用
- 2012年02月09日问题的焦点在于这些银行在捆绑、销售抵押贷款支持债券时，是否在贷款池质量的问题上误导了投资者
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