- 2011年09月21日乌兹别克斯坦是一个由130多个民族组成的多民族国家，人口约2863万，其中，乌兹别克族占80%，少数民族包括塔吉克族、俄罗斯族和哈萨克族等
- 2011年09月21日现在从发展总结的角度来讲，还要去呼吁国家、呼吁部门、呼吁各方的首脑，对我们现在速度本身要适当安排，尊重科学规律，尤其是合理的工期。
- 2011年09月21日有希腊报纸当天报道说，由于希腊政府面临国外借贷机构加大紧缩力度和国内民众反对紧缩措施的双重压力，“帕潘德里欧总理正在考虑举行全面公决，以决定希腊是留在欧元区内应对债务危机，还是退出欧元区”
- 2011年09月21日骆家辉呼吁减少对外资企业在华投资的政府干预。他指出，将带领多项贸易投资计划到中国的新兴城市推广。
- 2011年09月21日中国银行体系中介功能的严重弱化和影子银行系统问题，已取代通胀和经济增速成为中国经济发展面临的最大问题
- 2011年09月21日微博业务可能受更多监管、政府将规范VIE等消息对新浪冲击最大
- 2011年09月21日骆家辉20日在中国美国商会午餐会演讲时表示，人民币加速升值将有助于降低中国的通货膨胀水平。
- 2011年09月21日苹果公司目前在中国大陆只销售Wi-Fi版的iPad 2。内地消费者此前一直在通过非官方渠道购买3G版iPad 2
- 2011年09月21日9月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3772元
- 2011年09月21日意大利总理府当天发布的一份声明说，意大利政府能够在议会中获得信任，体现了政府在议会中依然拥有稳定的优势地位。标普似乎听信了媒体的报道，而不是通过事实作出评估，标普的评估受到政治因素影响
- 2011年09月21日报告还下调了今年全球经济增速预期。今年全球经济增速为4．0％，比6月份预测低0．3个百分点；2012年全球经济也将增长4．0％，较6月份的预测下调0．5个百分点
- 2011年09月21日对85家韩国储蓄银行进行检查后发现，有20多家储蓄银行涉嫌从事非法贷款活动
- 2011年09月21日房价未来可能有一定小幅度的下降，但刚性需求可以使市场慢慢恢复
- 2011年09月21日洪磊在例行记者会上说，中方一贯支持巴勒斯坦和阿拉伯人民争取恢复民族合法权利的正义事业，认为独立建国是巴勒斯坦人民不可剥夺的合法权利，是实现巴勒斯坦、以色列两个国家和平共处的基础和前提
- 2011年09月21日加上大量经济适用房进入市场优化结构，把30%的商品房价上涨统计成6%-8%的整体房价上涨，这在技术上是完全可能的。在这样的基础上，房价的高成长时代才会走向穷途末路，这个时候物价的稳定才会真正成为现实
- 2011年09月21日近日，就在也门执政党与反对党联盟即将签署调解协议之前，也门数万名反政府示威者在首都萨那和南部塔伊兹等省份举行示威游行，并与安全部队发生冲突。为期两天多的冲突已造成至少60人死亡，数百人受伤
- 2011年09月21日私人银行发展前景广阔，其发展也将助推商业银行业务转型。“十二五”时期将是我国私人银行发展的关键战略期
- 2011年09月21日海宁市政府新闻发言人、常务副市长沈向宏强调，晶科通过了环评，只是村民对新产业不清楚、不了解，所以有恐惧感
- 2011年09月21日分析称，拉巴尼遇害事件是美国为首的联军自2001年推翻塔利班政权以来，阿富汗最受瞩目的政治刺杀事件
- 2011年09月21日流动资产投资分别投向本外币存款、股票、基金，以及结构性产品和债券等，而最受欢迎的投资种类则是中国内地市场的股票和基金
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