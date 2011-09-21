希腊否认将就是否退出欧元区举行全民公决 2011年09月21日 有希腊报纸当天报道说，由于希腊政府面临国外借贷机构加大紧缩力度和国内民众反对紧缩措施的双重压力，“帕潘德里欧总理正在考虑举行全面公决，以决定希腊是留在欧元区内应对债务危机，还是退出欧元区”

意总理称标普下调意大利评级并不基于事实 2011年09月21日 意大利总理府当天发布的一份声明说，意大利政府能够在议会中获得信任，体现了政府在议会中依然拥有稳定的优势地位。标普似乎听信了媒体的报道，而不是通过事实作出评估，标普的评估受到政治因素影响