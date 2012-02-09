- 2012年02月09日这是美军两天内对北瓦济里斯坦发动的第二次无人机袭击。8日清晨，美军曾出动无人机空袭了斯帕尔加地区的一栋房屋，造成至少10人死亡
- 2012年02月09日这是一起政变，他拒绝承认新就任的总统瓦希德，要求他下台
- 2012年02月09日澳新银行判断，央行将在上半年至少下调两次存款准备金率，3月份和第二季度为下调窗口的预期。
- 2012年02月09日招商证券预计华侨城A2011年接待旅游人次数超过2000万人次，旅游收入同比增长17%-18%，有望超过110亿元，旅游综合收入盈利超预期。
- 2012年02月09日1月份因为春节因素，食品价格有较大幅度的上涨，特别是春节期间南方出现了明显的雨雪天气，加剧了食品价格的上涨，非食品价格上涨幅度相对缓和。
- 2012年02月09日节后食品价格将进入快速下行通道，2月CPI将明显降低。
- 2012年02月09日保利地产1月销售数据创近两年来新低，公司销售低迷的原因和万科类似，依旧是市场因素、早春因素和推盘较少的因素。龙头万科和保利地产双双低迷的销售也反衬出楼市处于寒冬。
- 2012年02月09日若按照上述供应商一年销售2000万货值的商品计算，京东商城从该供应商身上叠加收取的利润、费用约占到该供应商2000万年销售额的20%，即400万元。
- 2012年02月09日吴英和本色集团车辆涉案扣押41辆，目前已经被拍卖掉30辆，拍卖所得是390万元，还有11辆没有拍卖，包括法拉利等豪车。目前都放在东阳市公安局停车场
- 2012年02月09日中心学校负责人解释说，学校确实将部分学生的捐款收了上来，但并不是要将这些钱克扣下来作开支，此次募捐系县侨联牵的线，学校本身并未为此开销钱物。将捐款收回主要是调剂一下，帮助更多的人
- 2012年02月09日“限价房”的销售价格将综合考虑土地整理成本、建安成本、项目管理费用等因素的基础上，根据同地区或周边商品住房价格，下浮20%以上。购房人购得限价房后，除继承外，五年内不得转让所购限价房。
- 2012年02月09日日本央行副行长表示，鉴于两国经贸关系的加深和在亚洲区域贸易中的重要性，促进日元和人民币的直接贸易结算，对于减少进出口贸易商的汇率风险和交易成本具有重要意义。
- 2012年02月09日统计显示，青岛市2011年商品房销售面积1028万平方米，同比下降24.5%。受商品房销售面积下降影响，至2月8日，青岛新建商品房可售总套数已达147133套，创下历史新高。
- 2012年02月09日近来，重庆市政府有关部门也频频打出“亲情牌”挽留外出务工人员，在家门口打工也已经成了越来越多的重庆人的选择。
- 2012年02月09日中国的政策性银行正在寻求扩大向资源丰富的拉丁美洲国家提供人民币贷款的方式。知情人士称，去年中国进出口银行与美洲开发银行磋商，建立针对拉丁美洲以及加勒比海地区基础设施项目的人民币基金，该基金规模为至10亿美元。
- 2012年02月09日截止午间收盘，沪指报2347.90点，涨0.37点，涨幅0.02%，成交量497.8亿元。深成指报9561.43点，涨3.85点，涨幅0.04%，成交量460.1亿元。
- 2012年02月09日国际农业生物技术应用服务组织驻巴西代表安德松·加尔旺说，巴西目前是全球第二大转基因作物生产国，种植面积扩大的速度则为最快，其中以大豆、玉米和棉花尤为显著
- 2012年02月09日1月份物价的反弹没有改变物价回落的态势，预期2月份CPI会有明显回落，并首次在本轮回落中回到4%以下。CPI和PPI的回落，为中国继续推进要素价格改革措施、以及在外部经济可能恶化时适度放松提供了更大空间。
- 2012年02月09日要严格压减会议数量，提高会议质量。可开可不开的会议坚决不开，可合并召开的会议合并召开，可套开的会议采取套会形式召开
- 2012年02月09日将信贷额度自主权再度下放给省一级分行，在阴晴不定的宏观货币环境下会产生怎样的成效还有待观察。
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