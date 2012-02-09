美军无人机再次空袭巴基斯坦部落地区 造成至少4人死亡 2012年02月09日 这是美军两天内对北瓦济里斯坦发动的第二次无人机袭击。8日清晨，美军曾出动无人机空袭了斯帕尔加地区的一栋房屋，造成至少10人死亡

太原限价房管理暂行办法出台 购买五年内不得转让 2012年02月09日 “限价房”的销售价格将综合考虑土地整理成本、建安成本、项目管理费用等因素的基础上，根据同地区或周边商品住房价格，下浮20%以上。购房人购得限价房后，除继承外，五年内不得转让所购限价房。