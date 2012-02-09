德国生鲜猪肉出现含对多种对抗生素具耐药性细菌 2012年02月09日 在欧洲，每年均有大约5000人死于对抗生素具有耐药性的细菌。虽然不是所有“耐药细菌”感染者都会发病，但这些细菌对儿童、老人等免疫力较弱者却可能造成致命危险

希腊执政三党就第二轮贷款条件达成原则协议 2012年02月09日 三党领导人原则协议的主要内容包括：在2012年减少32亿欧元（约合42亿美元）政府开支，占国内生产总值（GDP）的比例为1．5％；将私营部门最低工资降低22％；年内裁减1．5万名公务员等。