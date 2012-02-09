- 2012年02月09日将信贷额度自主权再度下放给省一级分行，在阴晴不定的宏观货币环境下会产生怎样的成效还有待观察。
- 2012年02月09日交通拥堵费是指在交通拥挤时段对部分区域道路使用者收取的一定费用。其本质上是一种交通需求管理的经济手段，目的是利用价格机制来限制城市道路高峰期的车流密度，达到缓解城市交通拥挤的目的，提高整个城市交通的运营效率
- 2012年02月09日中国国家信息中心周四发布报告称，预计一季度GDP增长8.5%左右。尽管增长放缓，但仍处于合理区间，经济总体运行平稳可控。
- 2012年02月09日陈光标将自己的提案总结为：利用多种传播载体，宣传和弘扬传统文化、传统道德以及现代人的环保意识、慈善理念，提高国人整体文化道德素质
- 2012年02月09日南京江宁绿城水晶蓝湾在均价25800元/平方米基础上，推出30多套特价房，房价17000元/平方米，降幅8800元/平方米，降价幅度高达34%，创下南京房价史上最大降幅。
- 2012年02月09日我国已经进入流感高发期，但流行病毒并未发生太大变异。日本正在流行流感病毒也并非新变异病毒，之前已流行45年
- 2012年02月09日在欧洲，每年均有大约5000人死于对抗生素具有耐药性的细菌。虽然不是所有“耐药细菌”感染者都会发病，但这些细菌对儿童、老人等免疫力较弱者却可能造成致命危险
- 2012年02月09日三党领导人原则协议的主要内容包括：在2012年减少32亿欧元（约合42亿美元）政府开支，占国内生产总值（GDP）的比例为1．5％；将私营部门最低工资降低22％；年内裁减1．5万名公务员等。
- 2012年02月09日根据卫生部检测数据，目前柳州居民饮用水符合我国《生活饮用水卫生标准》，出厂水和末梢水的水源水质得了相应的保障。未来，专家组还会开展高频的水质监测工作
- 2012年02月09日中芯国际（00981.HK）2月8日晚间公布了2011财年第四季度财报，公司毛利润率从第三季度的1.4%下降至-7.4%，营收同比下降29.1%
- 2012年02月09日无论是在烟草中添加中药，还是降低焦油含量，都不能达到减少吸烟危害的目的。疾控中心主任王宇认为，开展相关研究是一种国家资源的浪费
- 2012年02月09日这些钱可能投向欧洲金融稳定工具(EFSF)，即欧元区的危机援助基金
- 2012年02月09日中国重工（601989.SH）2月8日晚间公告，公司重大资产重组非公开发行限售股份6.66亿股2月15日上市流通。公司目前已流通股份合计为34亿，记者测算，即将解禁的限售股占目前流通股份总数19.6%
- 2012年02月09日2012年2月9日银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价报6.3009，较前一交易日涨18个基点。
- 2012年02月09日各银行认为，该法最初的规定难以执行，并且无益于把它们变成美国税务当局的“下属部队”。
- 2012年02月09日2011年我国财政收入总体增长较快，达到103740亿元，同比增长24.8%。全国六省市2011年财政收入超3000亿元，广东更是以近1.4万亿元拔得头筹；重庆以46.1%的增速位居全国第一。
- 2012年02月09日食品安全是关乎人人的重大基本民生问题，坚决依法严惩重处食品安全违法犯罪行为，完善全程监管体制，着力提高食品安全水平
- 2012年02月09日雷军表示，电信版小米手机采用高通8660双核1.5G的CPU，同时支持CDMA2000/WCDMA
- 2012年02月09日在大力发展个人经营贷款的基础上，工行还依托其“工银商友俱乐部”服务平台向该俱乐部的小微企业会员推出了“商友贷”专属融资产品。
- 2012年02月09日公开渠道披露的房地产信托清盘案例不多，但普益财富产品部刘辉称，许多信托公司出于多种原因，并不愿公开清盘信息，实际清盘数量从去年下半年以来有所增加。
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