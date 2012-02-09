俄总统说不排除在安理会框架内解决叙利亚危机 2012年02月09日 梅德韦杰夫当天晚间与土耳其总理埃尔多安通电话，讨论叙利亚局势。他说，需要继续寻找各方赞同的解决叙利亚危机的途径，其中也包括在联合国安理会框架内解决叙利亚问题。不过，必须完全尊重叙利亚主权