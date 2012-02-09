- 2012年02月09日工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨0.3%，其中，采掘工业价格上涨6.1%，原料工业价格上涨1.7%，加工工业价格下降0.9%。生活资料价格上涨2.1%
- 2012年02月09日2012年1月份，全国居民消费价格总水平同比上涨4.5%。居住价格同比上涨1.9%。其中，住房租金价格上涨2.6%。
- 2012年02月09日目前，深圳市场法人机构达到15家，各类经营主体61家，保险机构数量居全国第三，深圳市场保险法人机构总资产超过1.2万亿，占全国五分之一强。
- 2012年02月09日包括杜绝利用理财、信贷资产转让、同业代付等绕过信贷规模、违规从事票据业务，挪用信贷资金发放委托贷款
- 2012年02月09日2012年1月份，全国居民消费价格总水平同比上涨4.5%。食品价格上涨10.5%，其中，粮食价格上涨6.1%，猪肉价格上涨25.0%，蛋价格下降2.0%，水产品价格上涨13.2%，鲜菜价格上涨23.0%。
- 2012年02月09日莱宝高科（002106.SZ）2月8日晚公告称，拟出资600万元，以40%的比例参股设立主营显示屏薄化业务的深圳市莱恒科技有限公司。项目总投资1484万元，设计产能为月产3万片显示屏薄化产品
- 2012年02月09日
- 2012年02月09日2月8日晚间，重庆啤酒（600132.SH）公告称，公司与嘉士伯啤酒厂香港有限公司共同增资重庆嘉酿啤酒有限公司的投资计划近日获得了相关部门的批复核准
- 2012年02月09日业内人士认为，这可能与去年市场表现不佳，导致公司管理人的业绩没有达到预期有关。
- 2012年02月09日而作为冯小刚东家的华谊兄弟，股吧内议论纷纷，投资者担心继葛优跳槽后，华谊兄弟再失一根台柱。昨天，华谊兄弟董秘胡明虽未正面回应质疑，但称华谊兄弟“躺着都能赚钱”
- 2012年02月09日
- 2012年02月09日为规范发行人的信披行为，深交所对《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》（简称《指引》）进行了修订，并于昨天发布，此前2009年9月发布的《指引》同时废止
- 2012年02月09日我国首个小额贷款公司融资监管办法近日出台。小额贷款公司融资经营全程纳入监管之中。对于违规融资处置措施有：约谈高管、下调信用等级，限期整改，通报情况，提出监管意见等。对于特别严重违规公司，将责令整改，甚至启动退出机制。
- 2012年02月09日左延安正式离任江淮汽车董事会，新任董事长安进强调企业效益，注重网点下沉以及国际布局
- 2012年02月09日梅德韦杰夫当天晚间与土耳其总理埃尔多安通电话，讨论叙利亚局势。他说，需要继续寻找各方赞同的解决叙利亚危机的途径，其中也包括在联合国安理会框架内解决叙利亚问题。不过，必须完全尊重叙利亚主权
- 2012年02月09日“虽然在商业银行法或者监管规定里没明确说不能由副行长代行长一职，但是长期如此，在公司治理结构方面还是很有问题的。”一位监管人士认为。
- 2012年02月09日高斯国际是全球三大印刷设备制造商之一，也是全球最大的卷筒纸胶印机生产企业，市场份额居行业第一
- 2012年02月09日中国对外投资已涉及170多个国家和地区。部分官员及专家学者对“走出去”多持谨慎态度。龙永图称， 企业走出去应该有一个非常明确的目的，譬如是为了获得石油、铁矿石等稀缺资源以及国外的技术、人才、市场等。
- 2012年02月09日为完成去年在集团“策略日”上披露的缩减成本和提高效率目标，除大规模裁员外，汇控一直在积极剥离非核心资产。近期汇控则开始加速退出多个新兴市场。
- 2012年02月09日，昨天，著名导演冯小刚在微博上的“一声累”，引来无数粉丝围观。大家在寄去一份关爱的同时，不少投资者开始担心华谊兄弟(300027)的股价。“快2年了，就没出现过一次涨停。冯小刚再一走，华谊真悬了！”有股民发出如此感慨
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