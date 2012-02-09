- 2012年02月09日国资委规定包含10条内容，明确绩效薪酬分配、工程项目“赶工费”收入、代扣代缴税收手续费收入、改制上市剥离资产管理、会议费开支、辅助经营实体及其收益管理、废旧物资处置、现金和备用金管理等8类业务的管理要求和财务处理方式。
- 2012年02月09日，市消协呼吁个别对储户停止办理存折服务的银行取消上述做法，以用户利益至上为原则，倾听广大服务对象及媒体意见，加以改正。
- 2012年02月09日香港中联办主任彭清华2月7日表示，“双非”来港产子，违反国家人口和计划生育的政策，内地会努力配合特区政府，处理好有关问题
- 2012年02月09日郑州将健全保障性住房准入机制，符合保障房申请条件的家庭，其家庭净资产也要符合条件。其中，经济适用房供应家庭人均家庭净资产上限约为10万元，廉租住房保障家庭人均家庭资产约为6万元。
- 2012年02月09日从消息人士处获悉，监管部门正在积极研究关于保险公司代销基金一事，待证监会、保监会两大监管部门达成一致意见后，证监会将会出台关于准入保险公司销售基金的相关规定后，保险公司就将正式获得基金销售“许可证”
- 2012年02月09日部分外资银行对首套房房贷的政策相对宽松。报道称，花旗银行对首套房房贷最多可优惠到9折，汇丰则最多可优惠到9.5折。
- 2012年02月09日针对围绕贷款滋生的各类违规收取服务费问题，银监会提出“不准以贷转存，不准以贷收费，不准存贷挂钩，不准浮利分费，不准一浮到顶，不准借贷搭售，不准转嫁成本”。
- 2012年02月09日自底部反弹已逾70%涨幅的紫鑫药业，2月7日现身深交所大宗交易平台，从交易方所在的营业部判断，此为长白山投资继续减持的可能性较高
- 2012年02月09日保利地产公告称，1月，公司实现签约面积12.50万平方米，同比下降74.69%；实现签约金额15.11亿元，同比下降69.35%。这也是去年8月以来，保利地产的销售面积和销售金额连续6个月同比下降，并且今年1月下降幅度达到最高值
- 2012年02月09日北京市住房和城乡建设委员会布住周报，目前北京已受理本市公租房申请15531万余户。各审核窗口接受本地家庭申请同时也受理外地户籍家庭咨询登记，全市已接受外地户籍家庭咨询登记2100余户。
- 2012年02月09日参与仿真交易的试点机构在10家以内，试点机构类型拟包括期货公司、证券公司及商业银行三类。
- 2012年02月09日
- 2012年02月09日通知要求，收储的食糖为2011年10月份以后生产的白砂糖，质量要求为中华人民共和国国家标准GB—2006一级及以上。收储基础价格为每吨6550元，加上运到承储仓库的运杂费，作为送货到库最高结算价。
- 2012年02月09日
- 2012年02月09日2012年中国税制改革有望在四大方面有所突破，营业税改增值税加速推进；房产税继续推进方向明确；资源税改革计征范围扩大；研究制定环境税并择机推出。
- 2012年02月09日银行应回归服务实体经济本质，不能再充当“刮利”的角色。针对围绕贷款滋生的各类违规收取服务费问题，银监会提出七不准：不准以贷转存，不准以贷收费，不准存贷挂钩，不准浮利分费，不准一浮到顶，不准借贷搭售，不准转嫁成本
- 2012年02月09日温家宝8日与加拿大总理哈珀举行会谈时表示，《中加投资保护协定》谈判已经完成，希望早日签署这一重要文件。温家宝称，中方愿意扩大进口加方的能源资源产品，加强在清洁能源、可再生能源、节能环保、和平利用核能方面的合作。
- 2012年02月09日香港交易及结算所有限公司（以下简称“港交所”）网站显示，邓普顿资产管理(Templeton Asset Management)2月3日增持了430.15万股招商银行股份有限公司（招商银行，600036.SH，03968.HK)
- 2012年02月09日福建归真堂药业股份有限公司排队登陆创业板一事不断发酵，如今又有了新进展。公益慈善组织“中国SOS求助”创始人白一鹏透露，其已经联合几位自然人筹措了1.2亿元资金，计划对归真堂的股权进行收购，2月8日已经正式发函给归真堂
- 2012年02月09日调查显示，1月份CPI同比涨幅均值为4.1%，与2011年12月真实值持平；PPI同比涨幅均值0.9%，较上月1.7%的真实值继续显著回落，通胀继续减弱
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