俄总统说国际社会对叙利亚立场应保持客观平衡 2012年02月09日 梅德韦杰夫对萨科齐说，俄方将继续采取措施调解叙利亚危机，其中包括在联合国安理会框架内解决叙利亚问题，梅德韦杰夫还提醒萨科齐不要草率地采取单方面行动

马尔代夫军方称未在马政权变更过程中扮演任何角色 2012年02月09日 军方负责人伊布拉希姆在发布会上表示，军方将继续肩负自身神圣使命，保护马尔代夫民众生命和财产安全

欧元区财长将于9日讨论希腊救助问题 2012年02月09日 目前，希腊政府同欧盟委员会、国际货币基金组织和欧洲中央银行等三方代表团的救助谈判已进入最关键的时刻。为了避免3月20日因无法偿还到期的145亿欧元国债而宣布违约，希腊政府必须尽快得到1300亿欧元的第二轮国际救助贷款