- 2012年02月09日截至2月8日，1534家上市公司披露了2011年业绩预告，业绩预增公司达842家。其中，中小板、创业板公司合计达580家，成为年报“预喜”的主力
- 2012年02月09日2月7日，一位名为“破船烂舟”的网友在微博中晒出了一张由三张图拼接而成的照片。三张图中的主人公保持高度一致，都是甘肃台同一位女主播端庄微笑，面对镜头的情景。但名字却先后为任秀娟、玺悦、任玺悦
- 2012年02月09日北京银行等相继公布再融资方案，交通银行((601328.SH，03328.HK，下称“交行”)等未落下的“靴子”继续牵动着市场神经。而在银行业内人士看来，虽然具体方案尚未明确，但交行再融资需求较为明显，中国银行业则可能在今年完成又一轮再
- 2012年02月09日香港上市公司业务日益“多元化”，继补习社、骨灰龛及按摩器生产商后，最新一员是安老院。据市场消息指，在香港从事安老院营运及提供护老服务的中国安老集团，计划今年在创业板上市，集资1亿元，或成为本港首只纯安老院股
- 2012年02月09日梅德韦杰夫对萨科齐说，俄方将继续采取措施调解叙利亚危机，其中包括在联合国安理会框架内解决叙利亚问题，梅德韦杰夫还提醒萨科齐不要草率地采取单方面行动
- 2012年02月09日军方负责人伊布拉希姆在发布会上表示，军方将继续肩负自身神圣使命，保护马尔代夫民众生命和财产安全
- 2012年02月09日近期，深圳、武汉等地国资整合动作频频，涉及其中的上市公司也先后发布了相关公告
- 2012年02月09日目前，希腊政府同欧盟委员会、国际货币基金组织和欧洲中央银行等三方代表团的救助谈判已进入最关键的时刻。为了避免3月20日因无法偿还到期的145亿欧元国债而宣布违约，希腊政府必须尽快得到1300亿欧元的第二轮国际救助贷款
- 2012年02月09日在叙利亚局势的初期，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德有机会同反对派进行对话，但他没有抓住机会。他说，美国认为目前叙利亚政府和反对派已经没有进行谈判的机会
- 2012年02月09日中国平安总经理任汇川表示，发债计划需监管机构审批才开始启动，包括保监会和证监会，时间上具有不确定性。比较乐观的话，将在今年第三季度实施发行。不超过260亿的融资计划完成后，业务基础将更为坚实
- 2012年02月09日截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨5.75点，收于12,883.95点，涨幅为0.04%；纳斯达克综合指数上涨11.78点，收于2,915.86点，涨幅为0.41%；标准普尔500指数上涨2.91点，收于1,349.96点，涨幅为0.22%
- 2012年02月08日2011年北京市甲级写字楼租金价格持续上涨，达每月每平方米246．43元，较2010年大幅增长。
- 2012年02月08日截至2011年底，浙江省共有小额贷款公司183家，注册资本总额370亿元；2011年贷款余额约14万笔，总额560亿元
- 2012年02月08日新形势下，双方要认真落实《中加联合声明》达成的各项共识，坚持相互尊重，平等相待，互不干涉内政，通过对话增进相互了解和理解。
- 2012年02月08日经深交所批准，*ST昌九2011年年度报告推迟至2012年4月10日披露。
- 2012年02月08日吉视传媒此次发行2.8亿股，发行后总股本13.97亿股。其中网下发行数量5600万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量2.24亿股，即本次发行数量的80%
- 2012年02月08日上海电气持有上海机电47.28%的股份，是公司的控股股东，电气总公司持有上海电气58.02%的股份，为上海电气的控股股东。
- 2012年02月08日根据360上市前招股书披露，红杉资本及其附属机构持有360普通股票14,202,219股，持股比例9.48%。IP0之后，红杉资本持股比例稀释至8.50%。
- 2012年02月08日库存周期将启动，企业进入补库存阶段，经济即将见底回升的趋势并没有改变。
- 2012年02月08日证监会核准隆平高科向社会发行面值不超过4.5亿元的公司债券
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