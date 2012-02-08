河南一小学奖状被植入广告引争议 2012年02月08日 类似“小学生奖状植入广告”这种广告入侵校园的事情在社会上普遍存在，家长和专家呼吁有关部门采取措施，坚决禁止学校——尤其是义务教育阶段的学校打着各种幌子为商家做宣传的行为，还校园一片洁净的天空