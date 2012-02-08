- 2012年02月08日上海冠华不锈钢制品股份有限公司首发申请被否。
- 2012年02月08日2012年2月1日前已通过初审会的企业仍按原有做法进行预先披露，即预先披露时间安排在发审委会议召开前5天，与发审委会议公告同步披露。
- 2012年02月08日三亚正开展为期三个月的海鲜市场整治行动，对存在欺客宰客、敲诈勒索等突出问题的海鲜排挡将坚决实行“零容忍”，坚决实行“一次性死亡”，坚决依法追究违法经营者的法律责任，坚决维护广大游客和市民的合法权益
- 2012年02月08日犯罪嫌疑人王某交代，他因借款炒房欠下120万巨额债务和16万元利息。由于今年房地产市场不景气，他无力归欠款，便铤而走险。目前王某已因涉嫌绑架罪被璧山县公安局刑事拘留
- 2012年02月08日中方在安理会的投票立场是基于《联合国宪章》的宗旨和原则，基于中国长期奉行的外交政策，也是为了维护广大发展中国家的根本和长远利益。与有关方面一道，中方为缓和叙利亚紧张局势做了大量工作，有目共睹
- 2012年02月08日中小股东将根据审判监督程度向有关法院提出诉求，包括最括最高人民法院，认为管理人划转让渡股份给宁东的裁定是违法的，也是违背重整计划，同时对管理人3500万元重整费提出严重质疑
- 2012年02月08日若两公司股东行使现金选择权，将立即亏损一分钱，精准的收市价格让山钢集团已然避免了现金收购
- 2012年02月08日标普发表声明表示，将索尼长期公司信用和债务评级从“A-”下调至“BBB+”。 标普称，评级前景为负面；如果索尼收益状况在6至12个月内仍无回升迹象，标普可能会进一步下调该公司信用评级。
- 2012年02月08日新华社旗下新华电视亚太台运营公司资产此前以7亿港元的总代价注入香港上市公司进业控股，并于12月9日完成交易，亚太台资产成功实现重组上市。
- 2012年02月08日浙江省统计局最新公布的数据显示，2011年，浙江省商品房销售面积为3827万平方米，同比下降20.5%。
- 2012年02月08日形成正常的工资增长机制，职工工资收入水平合理较快增长，最低工资标准年均增长13%以上，绝大多数地区最低工资标准达到当地城镇从业人员平均工资的40%以上
- 2012年02月08日根据上级统一部署，浙江金华警方在金华火车西站附近成功抓获了公安部A级逃犯刘维宁。
- 2012年02月08日山东、河南、四川、青岛等试点地区家电下乡政策退出，直接影响家电销量，新的家电刺激政策有待推出
- 2012年02月08日类似“小学生奖状植入广告”这种广告入侵校园的事情在社会上普遍存在，家长和专家呼吁有关部门采取措施，坚决禁止学校——尤其是义务教育阶段的学校打着各种幌子为商家做宣传的行为，还校园一片洁净的天空
- 2012年02月08日中国共产党温州市第十一次代表大会8日上午开幕，副省长、市委书记陈德荣在会上作工作报告。
- 2012年02月08日互换规模由原来的800亿元人民币/400亿林吉特扩大至1800亿元人民币/900亿林吉特，有效期三年
- 2012年02月08日公司通过投标形式，获取了武汉轨道交通2号线一期工程21个车站内平面广告媒体的代理经营许可权
- 2012年02月08日外媒8日报道，诺基亚计划在三家工厂裁员4000人
- 2012年02月08日深圳保险业将有多项创新政策及举措陆续启动，其中，备受国内市场瞩目的深圳保险交易所已正式由深圳市政府向中国保监会提交申请，并有望在前海地区“先行先试”
- 2012年02月08日今年拿到预售与可证的项目金额超过300亿元，另外，公司对销售团队做了一定调整，如加大内部销售力量，引进外部人才，加大佣金等，今年可能完成230亿元的销售目标。
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