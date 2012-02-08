俄罗斯调解叙利亚危机引人关注 2012年02月08日 俄罗斯主张在阿盟框架内解决叙利亚危机。拉夫罗夫说，俄方认为有必要保留甚至增派阿盟在叙观察员，呼吁叙利亚在阿盟的协助下，启动覆盖叙各方的全国对话，停止国内暴力冲突。叙方同意俄方的观点

巴基斯坦一架军用飞机8日在巴西南部俾路支省坠落 2012年02月08日

意法等国宣布召回驻叙利亚大使 2012年02月08日 意大利外交部秘书长马索洛6日在罗马召见了叙利亚驻意大利大使，向其表达了意方对“大马士革政权暴力镇压民众行为”的谴责和愤慨