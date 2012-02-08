- 2012年02月08日“加强保护、分门别类、宽严适度”是当前知识产权司法保护政策的基本定位。知识产权法官要准确把握并妥当运用当前知识产权司法保护政策，进一步加强知识产权司法保护
- 2012年02月08日俄罗斯主张在阿盟框架内解决叙利亚危机。拉夫罗夫说，俄方认为有必要保留甚至增派阿盟在叙观察员，呼吁叙利亚在阿盟的协助下，启动覆盖叙各方的全国对话，停止国内暴力冲突。叙方同意俄方的观点
- 2012年02月08日其中，税务部门组织税收收入82122亿元，比2010年增收15260亿元，增长22.8%，海关代征进口税收完成13607亿元，比2010年增收3079亿元，增长29.2%。税收收入增长随经济发展逐季趋缓
- 2012年02月08日
- 2012年02月08日根据教育部部门职能划分，教育部基础教育一司承担义务教育的宏观管理工作。在2012年重点工作中，教育部基础教育一司提出，2012年要努力保障进城务工人员随迁子女平等接受义务教育
- 2012年02月08日另外，彭清华关注近日“双非”孕妇涌港产子的问题。他说，“双非”来港产子，违反国家人口和计划生育的政策，内地会努力配合特区政府，处理好有关问题
- 2012年02月08日除了此前披露的人均月可支配收入将由3300元放宽到5000元外，“上海发布”还透露，本市城镇户籍连续满7年降至连续满3年，人均财产限额从12万元放宽到15万元。
- 2012年02月08日沪指报2347.53点，涨55.63点，涨幅2.43%，成交808亿元；深成指报9557.58点，涨290.87点，涨3.14%，成交666亿元。
- 2012年02月08日对于希腊来说，任何道德已经不能约束行为了，在谈判中获得更多的利益才是最实际的。
- 2012年02月08日中国应放开市场自由化，从而更多牵涉日元和人民币互换的贸易可以绕过美元，降低该地区银行业和企业的汇兑风险
- 2012年02月08日按现行国内成品油价格形成机制规定，2011年国内汽、柴油价格涨幅应为20%左右，每吨约需上调1500元，实际汽、柴油价格两升一降累计每吨提高550元和450元
- 2012年02月08日受累于基本金属业务盈利的下降，公司利润自2009年以来首次下滑
- 2012年02月08日华创证券分析师区志航认为富安娜二期激励行权条件吸引力不大
- 2012年02月08日宏碁股份有限公司7日称，已经以违反竞业禁止条款在意大利法院起诉该公司前首席执行长兼总裁兰奇。
- 2012年02月08日由于股市的低迷，中粮屯河（600737.SH）无奈将定增底价再度下调
- 2012年02月08日2月10日，中国交建（01800.HK/601800.HK）首次公开发行A股，将通过上交所网下发行电子化申购平台进行初步询价。
- 2012年02月08日意大利外交部秘书长马索洛6日在罗马召见了叙利亚驻意大利大使，向其表达了意方对“大马士革政权暴力镇压民众行为”的谴责和愤慨
- 2012年02月08日目前市场上各板块满盘皆红，仅百只左右个股下跌。
- 2012年02月08日
- 2012年02月08日高鸿股份（000851.SZ）2月7日晚间发布公告称，国务院国有资产监督管理委员会同意高鸿股份公司调整后的非公开发行股票方案
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富