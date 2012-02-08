重庆新闻办微博称误删除王立军接受休假式治疗信息 2012年02月08日 《财经》综合报道 王立军因重庆打黑而备受各方关注

日本2011年经常项目顺差降幅创纪录 2012年02月08日 去年国际收支经常项目顺差大幅减少，主要受东日本大地震、日元升值、世界经济减速等多重因素影响