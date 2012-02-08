- 2012年02月08日王立军因重庆打黑而备受各方关注
- 2012年02月08日因与中兴通讯（000063.SZ/0763.HK）签订23亿供货框架协议，宇顺电子（002289.SZ）连收三个涨停板，2月8日早盘停盘一小时后复牌涨停，目前股价报20.85元
- 2012年02月08日春节黄金周食品价格涨幅继续收窄，节后食品价格环比涨幅会明显走低，2月CPI会相对1月将明显下降。
- 2012年02月08日2月8日，张江高科（600895.SH）发布公告称：将持有的上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称：“复旦张江”）1.05亿股,折合14.92%的股权分别转让给上海溢杰投资有限公司和新企二期创业投资企业
- 2012年02月08日长航凤凰（000520.SZ）一连发布四条公告，或计提减值，或借款，或融资租赁，都充分显示了公司当前资金不足的“穷困”状态。实际上，长航凤凰在过去一年都处于亏损状态
- 2012年02月08日2月7日晚间，浙江医药（600216.SH）发布2011年业绩快报，报告期公司实现营业总收入48.25亿元，同比增长5.87%；归属于上市公司股东的净利润9.7亿元，同比下降15.19%；基本每股收益2.16元
- 2012年02月08日2月7日晚，7家上市券商公布了其1月主要财务数据。相较前一日已公布的11家上市券商同期数据，西南证券（600369.sh）等券商数据呈大幅增长
- 2012年02月08日如果绿蓝的两岸政策差距没有那么大，选举就会很平顺，两岸政策也就不会变得那么重要，选举时就可以谈内政。
- 2012年02月08日给予处长周某行政记过处分，责令作出书面检查，在全厅通报批评。同时，由人事部门对职工赵某某依规进行批评教育，责令作出书面检查并补交相关费用
- 2012年02月08日去年国际收支经常项目顺差大幅减少，主要受东日本大地震、日元升值、世界经济减速等多重因素影响
- 2012年02月08日身为国家工作人员，竟然使用假户口假身份证，行贿拆迁人员，骗取安置房5套，获利108万多元
- 2012年02月08日日前烟台这家银行按照监管要求，组织对部分支行行长进行强制性岗位交流，在办理交接时发现刘维宁不知去向。经现场核对，发现部分票据账实不符。公安机关立即介入立案，并于2月7日下午在浙江金华将刘维宁抓获
- 2012年02月08日冯小刚任职于创业板上市公司华谊兄弟，并为其股东之一。华谊兄弟2011年半年报显示，其上半年营收3.31亿元，由冯小刚执导的电影票房收入贡献约三成。华谊兄弟董事长王忠军曾公开表示，冯小刚是华谊兄弟的核心竞争产品。
- 2012年02月08日信中说，中国的出口限制违反了全球贸易法，导致了稀土的供应稀缺和价格上涨。稀土是21世纪高科技行业的重要原材料。信中敦促奥巴马指示政府贸易执行机构对这个问题进行调查
- 2012年02月08日“十二五”时期我国城镇将新增就业4500万人，转移农业劳动力4000万人，城镇登记失业率控制在5%以内。
- 2012年02月08日“十二五”期间，最低工资标准年均增长13%以上，绝大多数地区最低工资标准达到当地城镇从业人员平均工资的40%以上。
- 2012年02月08日截止午间收盘，沪指涨8.69点报2300.59点，勉强站住2300点，涨幅0.38%，成交237.4亿元；深成指涨60.42点报9327.14点，涨幅0.65%，成交216.1亿元
- 2012年02月08日作为宣传工作者，就是要坚持真理，而且无所畏惧，旗帜鲜明！惟此才能扶正祛邪，引导社会的正气。
- 2012年02月08日全国31个省市自治区的《政府工作报告》出齐，占比超过半数的地区财政收入增幅超过30%。各地财政收入增长幅度皆远远超过GDP增长幅度，有近两成地区财政收入的增幅超过GDP增速的3倍以上，剩余八成多地区为GDP增速两倍。
- 2012年02月08日
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