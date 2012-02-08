- 2012年02月08日
- 2012年02月08日这次驱赶冲突事故共造成餐厅8名员工受伤，其中5人因伤势较重入院治疗。目前，警方已经介入调查
- 2012年02月08日绿城中国今年销售目标定了400多亿元。董事长宋卫平称，今年将对原有销售模式进行革命性的变化，增加销售提成。有可能会再卖若干个项目。
- 2012年02月08日3月16日前各微博网站要完成规范用户真实身份信息注册工作。未通过真实身份信息比对的微博用户将不能在微博上发言、转帖，只能浏览相关内容
- 2012年02月08日从2012年1月1日起，对上海市“营改增”试点过程中，因新老税制转换而产生税负有所增加的试点企业，按照“企业据实申请、财政分类扶持、资金及时预拨”的方式，实施过渡性财政扶持政策。
- 2012年02月08日2011年药家鑫案件进入死刑复核期间，药庆卫曾经将20万元送到张妙父亲张平选家里，但张平选将该款邮寄退回
- 2012年02月08日受猪价及饲料价格走势的影响，节后自繁自养头均盈利已由春节期间的600元高点回落至500元上方，整体而言盈利依然较可观。
- 2012年02月08日支付宝相关人士表示，关闭信用卡充值通道并不意味着在支付宝上禁用信用卡，用户仍可以用信用卡或借记卡直接与商家进行交易，还可以使用不可透支的银行卡向支付宝账户充值。
- 2012年02月08日数据显示，截至2012年1月30日，工商银行2010年第1期“高净值客户专属理财产品”(编号PZ1001)的净值为0.8355元，以1元购入产品来计算，两年间产品累计净亏16.45%
- 2012年02月08日
- 2012年02月08日如果把股市的不确定性，房市的疲软性，和欧洲危机结合起来考虑，2012年，中国GDP的增长率，很难超过8%。
- 2012年02月08日2011年中国净抛售了4.0188万亿日圆一年期以内的日本短期债券，净抛售规模远远超过2010年的4304亿日圆
- 2012年02月08日此次公司剥离房地产业务，全力以赴医药主业，能否力挽狂澜尚需拭目以待。
- 2012年02月08日对中国而言，兑现其在二十国集团(G-20)峰会上作出的加快汇率市场化的承诺很重要
- 2012年02月08日2012年2月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价报6.3027，较前一交易日涨89基点，前一交易日报6.3116。
- 2012年02月08日未通过环保核查的企业，将在信贷、出口、再融资等领域面临众多限制。随着环保门槛逐步提高，这些企业还有可能被关停
- 2012年02月08日要求保险公司的资金管理实行“收支两条线”、“集中支付”和“零现金支付”制度，堵塞资金管理的漏洞
- 2012年02月08日银行并不愿支付高息发售同业存款理财产品，但负利率长期存在，存款出逃现象日益严重，客户被信托同业存款吸走，银行不得已与信托合作，或自主开发同业存款理财
- 2012年02月08日今年房价走势“跌”仍是主基调，预测房价年中见底的言论过于乐观。由于国家宏观调控继续保持严厉态势，地产商资金链将面临巨大挑战。通过竞相降价的方式争取资金回笼，补充日益吃紧的资金链条将可能大面积出现。
- 2012年02月08日起初企业确实获得了盈利，但这些盈利主要支付了学校的负债和多年来的借贷利息
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